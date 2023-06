Tereza z Ruže pre nevestu: 13-ročné deti mi písali, že mám dostať rakovinu a zomrieť. Rodičia by im mali vziať mobily (Rozhovor)

Vyspovedali sme jednu zo súťažiacich, ktoré bojovali v reality šou Ruža pre nevestu o priazeň slovenského podnikateľa žijúceho v Bangkoku Tomáša Tarra.

Tereza Kosecová (24) je slovenskou influencerkou a tiktokerkou. Môžeš ju poznať z markizáckej reality šou Ruža pre nevestu, ktorá pobláznila celé Slovensko. Tereza sa spomedzi osemnástich dievčat prebojovala takmer do finále, nakoniec skončila tretia.

Už od samého začiatku medzi dievčatami výrazne vyčnievala vďaka dredom a mnohopočetným tetovaniam po celom tele. Tomáša, ktorý si v šou hľadal životnú lásku, okrem toho upútala pokorným, skromným a milým správaním.



Nakoniec sa však rozhodol pre Petranu Galatea Oráčovú, ktorá celú šou vyhrala. Práve s Petranou bola Tereza takmer celú súťaž najlepšia kamarátka, kým sa nerozhádali. Rodáčka zo Žiliny žijúca v Bratislave nám prezradila, aký vzťah má s Petranou dnes, aj to, či s Tomášom zostala po súťaži v kontakte.



Ďalej odhalila, čo sa v šou naučila, koľko jej pribudlo followerov na sociálnych sieťach, no tiež, aké desivé správy dostala od hejterov.





Zdroj: Instagram/terinka_a

Súťaž Ruža pre nevestu sa už skončila, pričom zvíťazila Petrana. Nemáš dnes na Tomáša ťažké srdce, že si nevybral práve teba?

Nemám, ale trocha to zamrzí, keďže sme spolu strávili istý čas a prechovávala som k nemu nejaké city. Vybral si však tak, ako uznal za vhodné a ako to cítil, čiže mu nemám čo vyčítať.

Prečo si ťa vlastne nevybral? Viem, že to je otázka skôr preňho, ale zaujíma ma tvoj osobný názor.

Neviem, prečo si ma Tomáš nevybral, asi mal väčšie sympatie k iným dievčatám. Narážal však počas súťaže na moje sebavedomie. Vravel, že ho mám nízke, čo si nemyslím. Mám celkom vysoké, no zdravé sebavedomie. Ostatné dievčatá ho mali len jednoducho vyššie ako ja. Možno to mu najviac prekážalo.

Zdroj: Instagram/terinka_a

Bola si do Tomáša skutočne zaľúbená a ochotná sa vzdať všetkého doma, alebo to bolo len chvíľkové pobláznenie?

Určite veľa zavážilo to, že sme boli v jednej bubline, zavretí na jednom mieste bez mobilov. Doteraz neviem, či som bola zaľúbená, lebo pre mňa osobne to je silné slovo a nehovorím to len tak ľuďom. Bola som skôr „namotaná“, aj keď nemám rada to slovo. Keby sme sa však stretávali s Tomášom aj naďalej, nevylučujem, že by som sa doňho skutočne zaľúbila.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

Mala si možnosť byť s Tomášom osamote aj mimo kamier alebo to na vile nebolo možné?

Nemohli sme s ním príliš bývať osamote, bolo to zakázané. Boli však momenty, keď k tomu došlo. (smiech) Rozprávala som sa s ním teda veľakrát aj mimo kamery. Boli to skôr „small talky“, nemohli sme spolu tráviť veľa času.





Keby tam toho času bolo viac, ako by sa to podľa teba skončilo?

Možno by to dopadlo lepšie, netuším. Bolo to tak, že keď bola príležitosť byť s ním chvíľu mimo kamier, každá sa naňho vrhla a chcela to využiť.