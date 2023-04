Tanečník Matyáš z Let's Dance: V istom momente depresie som sa zľakol sám seba. Na terapiu by mali chodiť všetci (Rozhovor)

O téme duševného zdravia by sa malo hovoriť nahlas, pretože je rovnako dôležité ako fyzické. Názory typu ‚kto chodí na terapie, je slaboch‘ sú scestné, hovorí Matyáš Adamec.

Matyáš Adamec je 10-násobný majster Českej republiky v latinskom tanci, v štandardnom tanci a aj v kombinácii. V roku 2022 vyhral prestížnu súťaž Blackpool Open v kategórii Rising Stars Latin vo Veľkej Británii. Aktuálne ho však televízni diváci poznajú hlavne zo slovenskej tanečnej šou Let's Dance, v ktorej pôsobí ako tanečný partner herečky Gabriely Marcinkovej.

„Sám sa vnímam v Let's Dance druhorado. Nie je to až tak o mne a nie je to moja disciplína. Šou je hlavne o tých známych tvárach. Ja tam nesúťažím s inými tanečníkmi, skôr sa snažím čo najviac pomáhať Gabike v tom, aby predviedla ten najlepší tanečný výkon,“ prezrádza v rozhovore.

V článku sa okrem iného dozvieš aj to, akou náhodnou stávkou sa dostal k tancu, či je podľa neho Gabika Marcinková dobrá tanečníčka, ktorý tanec ho v šou zatiaľ najviac potrápil, čo robí vždy predtým, ako s Gabikou nastúpia na parket, či mu fanúšičky dávajú zabrať, ale aj to, prečo musel brať antidepresíva, v akom bode sa zľakol sám seba a prečo vyhľadal odbornú pomoc.

Herečka Gabriela Marcinková a jej tanečný partner v Let's Dance Matyáš Adamec. Zdroj: TV Markíza

V Refresheri pravidelne prinášame rozhovory s inšpiratívnymi osobnosťami česko-slovenského šoubiznisu. Viac podobných článkov nájdeš v tejto sekcii . Tvorbu kvalitných výstupov môžeš podporiť prostredníctvom klubu Refresher+ a všetky články si tak prečítaš bez obmedzení.



K tancu si sa vraj dostal úplnou náhodou vďaka detskej stávke so svojou sestrou. O čo išlo?

Tá stávka bola celkom hlúpa. (smiech) Ja som mal asi 8 alebo 9 rokov a moja staršia sestra bola tanečníčka. Raz som sa bol pozrieť na jej vystúpenie, a keď sa skončilo, uťahoval som si z nej, že jej to vôbec nejde a že vyzerala smiešne. Na to mi odvetila, že si to mám teda vyskúšať sám. Tak som to vyskúšal. A tak sa to celé začalo.

Takže ti tá stávka doslova zmenila život.

Presne tak.



Čo pre teba tanec predstavuje?

Je to pre mňa hlavne sloboda, a to z viacerých hľadísk. Napríklad aj z toho pracovného, že nemusím byť nikde zamestnaný a živím sa svojím koníčkom, ktorý milujem. Ale takisto to pre mňa znamená slobodu z hľadiska sebavyjadrenia cez pohyb, choreografie a kreativitu.

Zdroj: Matyáš Adamec archív

Keď spomínaš choreografie, v rámci Let's Dance si ich každý tanečník vymýšľa sám, alebo na to máte špeciálneho choreografa?

Vymýšľame si ich sami. Ale keďže ide o takýto špecifický projekt, kde máš viaceré obmedzenia týkajúce sa daného tanca a tiež veľmi krátky časový úsek, za ktorý treba choreografiu vymyslieť a nacvičiť, nie je úplne priestor na vymýšľanie čisto nových tanečných kreácií.

Takže sa často inšpirujeme už hotovými vystúpeniami napríklad z amerického Let's Dance, World of Dance či Dancing with the Stars a prerobíme si ich podľa seba. Ale sú aj také choreografie, kde presne viem, akú ideu by som v tom tanci chcel vyjadriť, ako napríklad v piatom kole pri pasodoble, a vtedy sa ničím neinšpirujem.

Čo je náročnejšie – vymyslieť choreografiu, naučiť sa ju, alebo ju potom odprezentovať v živom prenose?

Vymyslieť choreografiu zas nie je pre mňa také náročné, skôr je ťažké ju prispôsobiť pre potreby Let's Dance – aby to pre Gabiku nebolo príliš náročné, ale zároveň úplne jednoduché, aby to splnilo požiadavky poroty a zároveň aby to bolo divácky atraktívne. A do toho všetkého tomu musím dať ešte nejakú myšlienku. Ale väčšinou už v pondelok – deň po živom prenose – to už mám hotové.



V Let's Dance pôsobíš ako tanečný partner herečky Gabiky Marcinkovej. Vnímaš, že ste jeden z najobľúbenejších tanečných párov medzi divákmi?

Klamal by som, keby som povedal, že to nevnímam. Na Instagrame nám chodí neuveriteľné množstvo správ, ale najviac tú podporu vnímam od ľudí vo svojom reálnom živote.

Zdroj: Matyáš Adamec archív



Pociťuješ preto o to väčší stres a zodpovednosť, aby si fanúšikov nesklamal?Stres nepociťujem, ale to možno ešte len príde, keďže sme už v druhej polovici šou a chceme sa, pochopiteľne, dostať čo najvyššie.



Ako by si ako profesionálny tanečník opísal Gabikine tanečné schopnosti?