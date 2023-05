Martin Trenkler už 20 rokov fotí F1: So Schumacherom som sa rozprával trikrát, baby na štarte by som hneď vrátil späť (Rozhovor)

Meno Martin Trenkler pozná každý správny fanúšik F1 na Slovensku. V našom rozhovore prezradil, ako to v paddocku vyzeralo pred rokmi, pospomínal na zážitky s jazdcami a odhalil aj zákulisie fotenia.

„O stave Michaela Schumachera viem od ľudí, ktorí k nemu chodia na návštevy. Nie je mojou úlohou to komentovať. Ak ste videli dokument o Schumacherovi na Netflixe, z tváre jeho rodinných príslušníkov sa dá približne vyčítať, ako je na tom,“ hovorí známy fotograf Martin Trenkler, ktorý sa foteniu pretekov F1 venuje už viac ako 20 rokov a do tohto športu ho pritiahol práve Michael Schumacher v časoch najväčšej slávy.

V našom rozhovore Martin opisuje, ako sa práca fotografa vo formule 1 zmenila za posledných 20 rokov, na koľko pretekov sa ročne vyberie a prečo podľa neho momentálne komerčná bublina s pretekmi v Miami či Las Vegas jedného dňa praskne.

„Teraz zaúradovala nielen inflácia, ale aj Netflix efekt. Hotel, ktorý kedysi na víkend stál 800 eur, zrazu stojí 4 000 eur. Na preteky v Las Vegas sú dostupné len hotely, ktoré stoja viac ako 6 000 eur, pretože sa musíš ubytovať na minimálne päť nocí,“ vysvetľuje.

Zdroj: Martin Trenkler

V roku 2016 si sa vyjadril, že F1 už má svoje najlepšie a najbohatšie časy za sebou. Ako to dnes spätne hodnotíš?

Hodnotím to tak ako väčšina mojich kolegov, ktorí zažili rôzne éry. Do F1 som prišiel v roku 2002, uprostred veľkej éry Michaela Schumachera, hlučných motorov V10 a Bernieho Ecclestona, ktorý bol svojským šéfom, ale žil motoršportom, miloval ho a fungoval v ňom od 50. rokov minulého storočia.

Odkedy F1 pred pár rokmi prevzali Američania, veľa vecí sa zlepšilo z organizačnej stránky, celý kolotoč sa sprofesionálnil a sprístupnil ľuďom. Netflix urobil z F1 veľký boom.

Na druhej strane, z pracovnej stránky je to v F1 čím ďalej, tým komplikovanejšie a náročnejšie. Ja ako fotograf stále narážam na nové príkazy a zákazy, ktoré sa mi nepáčia, ale, samozrejme, nikto ma nenúti chodiť na preteky. Vždy sa teším, že môžem ísť na Veľkú cenu, aby som potom zvyšok víkendu strávil nadávaním na to, čo všetko sa nedá.

Máme za sebou preteky v Miami, tento rok sa dokonca bude jazdiť aj v Las Vegas. Mnoho ľudí túto novú komerčnú stránku F1 kritizuje. Čo na to hovoríš ty?

Je to produkt. Ako raz niekto povedal, F1 je šport len medzi 15. a 17. hodinou v nedeľu popoludní, inak to je biznis. Liberty Media kúpila F1 za hrozné peniaze preto, aby na tom v budúcnosti zarobila.

Pochopiteľne sa z toho snaží spraviť čo najkomerčnejší produkt. Komerčnú bublinu nafukujú čoraz viac, ale ako ukázali preteky v Miami, možno pomaly preská, keďže predaj lístkov bol tento rok podstatne horší ako pred rokom. A to ani nehovorím o tom, že tá trať je strašná a postavili ju na parkovisku. V konečnom dôsledku si myslím, že táto bublina raz praskne.

Zdroj: Martin Trenkler

V F1 si ako fotograf začínal v roku 2002. Na koľko pretekov si zvykol cestovať vtedy a ako sa to zmenilo v súčasnosti?

Cesty na preteky som si od svojich 19 rokov vždy platil sám. Bolo super, ak som našiel klienta alebo agentúru, ktorí si ma najali, ale vždy som mal vlastnú akreditáciu. Predaj fotiek fungoval skvele, no keď v roku 2008 prišla kríza a firmy zosekali marketingové rozpočty, pocítili sme to najmä my fotografi.

V minulosti som chodieval na 5 až 12 Veľkých cien, no keď prišiel covid, tak nás na žiadnu nechceli pustiť. Až tento rok sa to pomaličky rozbieha a znovu by som chcel absolvovať 10 až 12 Veľkých cien. To je obrovské kvantum peňazí len na náklady, ktoré musím pokryť, ale musím zarobiť ešte viac, aby som sa tým mohol uživiť.

Dlhé roky si pracoval a fotil priamo pre manažment F1. Ako funguješ dnes? Si fotograf na voľnej nohe?

Už asi 9 rokov fotím pre portugalskú agentúru. Máme dohodu aj na fotenie F1, ale fotím napríklad majstrovstvá sveta v rely, európske šampionáty cestných vozidiel či motorky. Na konci roka navyše stále vydávam kalendár svojich najlepších fotiek.

Momentálne rozbieham fotenie svadieb. Zistil som, že celé roky robím prakticky to isté, čo ľudia od fotografa vyžadujú na svadbách. Fotím emócie, šťastných ľudí, často v náročných podmienkach, ktoré si vyžadujú veľa improvizácie a flexibility. Tak prečo nie, ak mám práve voľný víkend.

To boli časy, keď sa pred rokmi organizovali opilecké akcie v tíme Red Bull.

Ako sa za posledných 20 rokov posunuli náklady, ktoré človek musí zaplatiť, ak chce cestovať a fotiť na Veľkých cenách?

Je to veľmi drahé. Teraz zaúradovala nielen inflácia, ale aj Netflix efekt. Hotel, ktorý kedysi na víkend stál 800 eur, zrazu stojí 4 000 eur. Na preteky v Las Vegas sú dostupné len hotely, ktoré stoja viac ako 6 000 eur, pretože sa musíš ubytovať na minimálne päť nocí.

Týmto finančným problémom čelia všetky médiá, ale aj fotografi, pretože sú ľudia, ktorí naozaj fotia všetkých 23 Veľkých cien a platia si to sami. Mám šťastie, lebo na niektorých pretekoch mám známych, ktorí má nechajú prenocovať u seba, ale inak náklady extrémne stúpajú.

Na F1 si sa namotal sám, vlastnými silami si pred rokmi získal aj svoju prvú akreditáciu. Je dnes možné stať sa fotografom F1?



Všetko je možné, ale tá cesta je veľmi náročná. Ja sám každý rok bojujem o akreditáciu, ale aspoň ma už poznajú a viem garantovať nejaké mediálne výstupy. Dostať sa k akreditácii je značný problém, ale, samozrejme, nie je to nemožné. Akreditačný formulár je otvorený, dá sa ľahko nájsť na stránkach FIA, takže kto chce, nech vyskúša.