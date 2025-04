Dnes sci-fi, kedysi realita. Ako vyzeral projekt slovenského okruhu F1 a prečo napokon žalostne stroskotal.

Formula 1 je kráľovnou motoršportu. Piloti drahých a výkonných monopostov sú dnes celebritami s astronomickými výplatami a dianie okolo F1 sleduje vo svete čoraz viac ľudí.

F1 pritom nepatrí medzi najsledovanejšie športy na svete. Portál Sportforbusiness píše, že podľa merania sledovanosti nie je Formula 1 ani v TOP 10 športov, ktoré ľudia sledujú po celom svete. Napriek tomu vie pravdepodobne aj laik povedať, v ktorých krajinách sú trate Veľkej ceny F1.

Zo vzdialených možno spomenúť Austráliu, Bahrajn, Singapur či USA. Veľká cena F1 má však solídne zastúpenie aj v Európe. Tento rok uvidia nadšenci tohto športu na európskom kontinente 9 podujatí.

Najbližšie k nám je maďarský Hungaroring a rakúsky Spielberg. Ďaleko nie je však ani do Talianska, Belgicka či Holandska. O tom, aké je to byť traťovým komisárom na Hungaroringu, nám minulý rok porozprával Tomáš.

Mal to byť sen Vladimíra Mečiara?

Znie to možno nereálne, no približne 30 rokov v minulosti bola na stole skutočne vízia projektu, ktorý mal dotiahnuť dianie F1 na Slovensko. Bol za ním Vladimír Mečiar, píše TopSpeed.

Vladimír Mečiar. Zdroj: TASR / Henrich Mišovič

„Nebol to ani tak sen Vladimíra Mečiara, ako skôr pána Studeniča a ľudí, ktorí boli blízko okolo neho. Boli to ľudia, ktorým sa isté obdobie veľmi finančne darilo, no skôr sa im darilo, aby sme boli úprimní, za peniaze niekoho iného. Mali veľké plány a okruh F1 bol jeden z nich," hovorí pre Refresher prezident Slovenskej asociácie motoristického športu Dušan Koblišek.

Slovensko malo v úvode éry samostatnosti viacero megalomanských plánov a projektov, ktorými sa politici chceli pochváliť pred vyspelými krajinami. Väčšina nápadov však skončila v koši, jedným z nich bola napríklad aj organizácia Olympijských hier.

V pláne bol aj okruh, ktorý bude spĺňať parametre na organizovanie pretekov F1. V roku 1996 sa v denníku SME objavila správa, ktorej nadpis znel „Okruh pri Piešťanoch postavia pre F1 aj pre výcvik vodičov ústavných činiteľov."



Zdroj: Unsplash

Medzinárodná motoristická organizácia (FIA) mala v máji 1996 schvaľovať výstavbu štyroch nových automotodrómov. V Číne, Spojených arabských emirátoch, Japonsku a na Slovensku.

Všetko bolo pripravené na výstavbu

Investícia dosahovala úroveň stoviek miliónov slovenských korún, výstavba projektu v okolí piešťanského letiska mala trvať štyri roky a za realizáciu mali zodpovedať zástupcovia rôznych asociácií ako Ústredný automotoklub SR, Slovenská asociácia motoristického športu, Slovenská motocyklová federácia a Motorsport pod vedením Jozefa Studeniča, ktorý bol v úzkej spolupráci s Vladimírom Mečiarom.

Jozef Studenič je bývalý profesionálny automobilový pretekár, dokonca sa stal majstrom Európy či Československa. Neskôr v kariére kandidoval aj za stranu Vladimíra Mečiara, HZDS. Podľa slov Dušana Klobiška rozkradol NAMK (Národný Automotoklub) a ten ako člen FIA za Slovensko bol v roku 2004 vyčiarknutý z FIA za dlhy voči partnerom. V NAMK boli peniaze členov - nástupnícke majetky aj dotácie od štátu.

Mal silný vplyv na projekt slovenskej trate F1, pričom sa sám neskôr postaral o zopár škandálov. Mal šoférovať opitý a v roku 2002 údajne zbil svoju manželku po tom, čo ho prichytila s milenkou na chate na Donovaloch.

Jozef Studenič (na pravej strane) Zdroj: Pavol Funtál - TASR

Keďže prostredie F1 je v roku 2025 horúcou témou, ktorá zaujíma milióny ľudí, rozhodli sme sa v Refresheri ísť hlbšie za tým, ako to vlastne bolo s potenciálnym okruhom na preteky Formuly 1 na Slovensku.

Podľa bývalého novinára Dušana Kobliška si v roku 1996 pozrel projekt slovenského okruhu F1 aj britský motoršportový magnát a šéf celej F1 Bernie Ecclestone, pričom mal projekt pochváliť a povedať, že sa mu páči.

