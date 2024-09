Megaprojekt Koridor DOL: Trasa viedla aj cez Slovensko, z Česka by urobil európske centrum lodnej dopravy

Myšlienka bola na stole viac ako 300 rokov. Ako mal vyzerať kanál DOL a prečo sa týkal aj nás?

Ak by ho zrealizovali, Česko by sa stalo centrom európskej riečnej dopravy.

Projekt vybudovania riečneho koridoru by znamenal prelomovú zmenu v riečnej doprave a európskom lodnom biznise. Plán bol jasný: prepojiť tri hospodársky najvyznámejšie moria s európskymi prístavmi a zabezpečiť plynulý prejazd lodí.

V tomto článku si prečítaš: Ako mal koridor vyzerať.

S akými kontroverziami sa projekt stretol.

Prečo ho dodnes nezrealizovali.

Čierne more, Baltické more a Severné more majú niekoľko významných prístavov, odkiaľ putuje množstvo lodí s nákladom aj cez riečne koridory do rôznych kútov Európy. V histórii sa vo viacerých štátoch vybudovalo niekoľko menších projektov, ktoré prepojili rieky a pomohli tým viacerým sféram vrátane obchodu, turizmu či ekológii, píše MDCR.

Zdroj: Wikimedia Commons

Od podobného megaprojektu sme však neboli ďaleko ani my. Plán, ktorý vo viacerých formách koloval vládami, firmami či stolmi projektantov, je na svete už viac než 300 rokov. V súčasnosti je však jasné, že tento kanál nevznikne.

Nedávno sme písali o neúspešnom megaprojekte tunelu na Jadran či morskom území, ktoré vlastní Česká republika.

Záujem mali aj Baťovci



DOL bol údajne obľúbeným a vytúženým biznisovým modelom Tomáša Baťu. Jeho nevlastný brat a nástupca v spoločnosti, Ján Antonín, dokonca zaplatil polovicu nákladov na výstavbu tzv. „Baťovho kanálu,“ ktorý viedol na trase Otrokovice - Rohatec.