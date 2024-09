Tento projekt by zmenil podstatu cestovania k moru.

Pobrežie Jadranského mora navštívia každoročne tisíce dovolenkárov z Česka aj Slovenska. Z niektorých častí niekdajšej spoločnej republiky trvá cesta 6 hodín, z iných zas pokojne aj 11 a viac v závislosti od toho, kam presne cestuješ.

Poznáš to, balenie, príprava, denná cesta s rizikom zápchy alebo nočná cesta na prázdnejších cestách. Čo ak by sme ti povedali, že v minulosti existoval reálny projekt, ktorý by ťa s brehom Jadranu spojil za niečo málo cez dve hodiny čistého času.

Predstava o tom, že nasadneš na vlak v Českých Budejoviciach a o pár hodín si máčaš nohy v obľúbenom jadranskom mori, znie nereálne až utopicky, pričom tento projekt vôbec neostal len v nejakej teoretickej rovine, píše Denník N.

Plán výstavby železničného spojenia Československa s Jadranským morom bol na stole dlhšie. Prvé vízie mal už Tomáš Garrigue Masaryk, ktorý na Parížskej mierovej konferencii hovoril o potrebe a možnosti výstavby koridoru z Československa do Juhoslávie. Tento plán napokon padol.

Po konci druhej svetovej vojny prišla téma na prvý pohľad nereálneho projektu opäť do povedomia. Zaoberal sa ňou istý Karel Žlábek, ktorý nebol vyštudovaný technik a vlastne sa ničím technickým ani v živote nezaoberal. Išlo o právnika a ekonóma s víziou, že z Československa sa dostaneš na pobrežie Jadranu za niečo vyše dvoch hodín, píše iDnes.

Prvotné odhováranie ho neodradilo

Žlábek možno nebol žiaden konštruktér, ale skôr vizionár a biznismen, ktorý mal záujem spraviť v živote niečo veľké. Okolie ho najprv rázne odhováralo, aby sa touto myšlienkou ani len nezapodieval. Československý ekonóm si však nedal povedať a z vysnívanej teórie spravil projekt, ktorý postupne naberal dosť reálne črty. Plán bol jasný.