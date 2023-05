RECENZIA: McGregor Forever

─îo nov├ę pon├║ka dokument├írna s├ęria o ├şrskej MMA hviezde?

Spopularizoval MMA ako nikto in├Ż. Stal sa prv├Żm dvojn├ísobn├Żm ┼íampi├│nom dvoch v├íhov├Żch div├şzi├ş v najprest├ş┼żnej┼íej organiz├ícii zmie┼ían├Żch bojov├Żch umen├ş UFC a porazil┬á zdanlivo neporazite─żn├Żch.



S├║perom sa vie skvele dosta┼ą do hlavy ostr├Żm ÔÇ×trash-talkomÔÇť, do┬áklietky v┼żdy nabehne sebavedomo ako kr├í─ż, a ke─Ć udrie, bol├ş to. Conor McGregor, prez├Żvan├Ż Notorious, je dnes┬ámultimilion├írom a celosvetovou hviezdou. S├şce by u┼ż z├ípasi┼ą v├┤bec nemusel, st├íle v┼íak m├í chu┼ą por├í┼ża┼ą siln├Żch protivn├şkov.



Nov├í dokument├írna minis├ęria na Netflixe s n├ízvom McGregor Forever ti uk├í┼że jeho vzlety aj p├ídy, ktor├Żch nebolo m├ílo, doteraz nezverejnen├ę z├íbery z d├┤le┼żit├Żch momentov jeho kari├ęry, no ─Źo je najd├┤le┼żitej┼íie, h├ídam prv├Ż raz uvid├ş┼í ├Źra nielen ako celebritu, s ktorou sa chce ka┼żd├Ż foti┼ą, ale aj ako zranite─żn├ęho oby─Źajn├ęho ─Źloveka z m├Ąsa a kost├ş.





Zdroj: Netflix

Zlomová prehra 

├Üvodn├í expoz├şcia je v├Żborn├í. Vid├şme McGregora v nemocnici po ┼ąa┼żkej zlomenine nohy, ktor├║ utrpel v nevra┼żivej tril├│gii s Dustinom Poirierom, a do kamery hovor├ş, ako si myslel, ┼że sa jeho kari├ęra definit├şvne skon─Źila. N├ísledn├í strhuj├║ca rapid mont├í┼ż skvele rekapituluje jeho ┼íportov├ę vrcholy a okam┼żite v┼ąahuje div├íka do deja.┬á

Potom sa pres├║vame┬ádo roku 2018, ke─Ć ├şrskeho z├ípasn├şka ─Źakal duel s jeho rivalom z Dagestanu, neporazen├Żm Khabibom Nurmagomedovom. Pr├íve ten sa stal v UFC druh├Żm katom McGregora, ke─Ć┼że ho porazil vo ┼ítvrtom kole na submisiu a n├ísledne sa v klietke strhla hromadn├í ┼íarv├ítka.



Kamera hne─Ć nato cestuje za ├Źrom a┼ż do ┼íatne, kde zachyt├íva reakcie nielen Notoriousa, ale aj jeho t├şmu a rodiny. Div├ík je z├írove┼ł svedkom ich debaty s prezidentom organiz├ície a rie┼íenia situ├ície. Vidie┼ą tak prv├Ż zlomov├Ż moment v jeho kari├ęre, ke─Ć┼że ┼żiaden z├ípasn├şk ho dovtedy v boji tak ÔÇ×nepon├ş┼żilÔÇť.



T├ş, ktor├ş ho sleduj├║ doteraz na soci├ílnych sie┼ąach, vedia, ┼że s Nurmagomedovom by chcel st├íle odvetu tak ako s nik├Żm in├Żm, no u┼ż sa jej pravdepodobne nedo─Źk├í, ke─Ć┼że Rus ukon─Źil kari├ęru po smrti otca.





Zdroj: Netflix

McGregor, ako ho nepoznáme

Druh├Ż diel zobrazuje zmenu v pr├şstupe bojovn├şka a ─Ćal┼íiu ┼żivotn├║ etapu. Pou─Źen├Ż a vy┼íkolen├Ż McGregor je znova pokorn├Ż, umiernen├Ż a pripraven├Ż vr├íti┼ą sa medzi elitu. Popri tvrdom tr├ęningu ho vidno ako ┼í┼ąastn├ęho ÔÇ×rodinn├ęho mu┼żaÔÇť, ktor├Ż sa sna┼ż├ş s de┼ąmi tr├ívi┼ą ─Źo najviac ─Źasu a u┼ż├şva┼ą si cenn├ę chv├şle pokoja mimo adrenal├şnu v klietke.┬á



Tvorcom sa tu kr├ísne dar├ş citlivo nahliadnu┼ą do s├║kromia z├ípasn├şka a uk├íza┼ą n├ím ho tak, ako ho nepozn├íme. A┼ż v ─Ćal┼í├şch dieloch sa McGregorovi dost├ívame skuto─Źne pod ko┼żu a pre┼ż├şvame s n├şm jeho najhor┼íie obdobie v kari├ęre.┬á

Za─Źalo sa to prv├Żm knokautom po─Źas odvety s Poirierom, po ktorom sa┬áz neho stal op├Ą┼ą papu─żnat├Ż,┬áagres├şvny zlosyn, ktor├ęmu nerob├ş probl├ęm ur├í┼ża┼ą, dehonestova┼ą s├║pera a siahnu┼ą pritom a┼ż na┬ásvoje najhlb┼íie dno. Nasledovala ─Ćal┼íia prehra po zlomenine.



A┼ż tu vid├şme┬ánaplno ├Źrove slabiny, a ─Źi u┼ż ho ─Źlovek m├í, alebo nem├í r├íd, zrazu sa s n├şm dok├í┼że stoto┼żni┼ą a vc├şti┼ą sa do jeho ko┼że. Vid├ş toti┼ż zlomen├ęho mu┼ża s chybami, ktor├Ż prech├ídza┬án├íro─Źnou cestou, no st├íle m├í silu postavi┼ą sa na nohy a ├şs┼ą ─Ćalej.





Conor McGregor a Dustin Poirier na predz├ípasovej tla─Źovej konferencii. Zdroj: TASR/AP/John Locher

Em├│cie aj hluch├ę momenty

McGregor Forever je manifestom neoblomnosti, motiv├ície a sily. V z├ívere┬ávid├şme Notoriousa, ako sa pripravuje na n├ívrat do klietky. Ten je zatia─ż napl├ínovan├Ż na koniec tohto roka a mal by si zmera┼ą sily s Michaelom Chandlerom. Obaja s├║ moment├ílne tr├ęnermi v reality ┼íou┬áThe Ultimate Fighter.┬á



Nov├í ┼ítvordielna dokument├írna minis├ęria skvele nadv├Ązuje na celove─Źern├Ż film┬áConor McGregor: Notorious z roku 2017, no m├í, bohu┼żia─ż, aj viacer├ę hluch├ę momenty.┬áV┼íetko by sa dalo vtesna┼ą aj do krat┼íieho form├ítu.

S├şce nakoniec v┼íetko dr┼ż├ş pohromade, c├şti┼ą potrebn├ę em├│cie a form├ílne ide o jasn├Ż nad┼ítandard, mierne v┼íak zamrz├ş, ┼że sa tvorcovia nesna┼żili aspo┼ł ─Źiasto─Źne zhrn├║┼ą a zakomponova┼ą do jednotliv├Żch dielov aj ─Ćal┼íie, s├║kromn├ę, nielen ┼íportov├ę kauzy McGregora.┬áNapr├şklad to, ako ├Źr napadol v bare star├ęho mu┼ża len preto, ┼że odmietol pi┼ą jeho whisky, ─Źi ├║dajn├ę napadnutie┬á┼żeny┬ána jachte, ktorej sa vraj vyhr├í┼żal utopen├şm.┬á



Okrem toho by ur─Źite pote┼íilo minim├ílne jeho fan├║┼íikov┬ánieko─żko┬áz├íberov z ned├ívneho nakr├║cania remaku kultov├ęho trh├íka z osemdesiatych rokov Road House, kde si zahral po boku┬áJaka Gyllenhaala. Napriek tomu ┼ítyri diely doku-s├ęrie McGregor Forever┬áubehn├║ ako voda a dok├í┼że┼í si ich preto ÔÇ×bingwatchn├║┼ąÔÇť. Novinka o ├Źrovi rozhodne patr├ş k tomu najlep┼íiemu, ─Źo na Netflixe moment├ílne n├íjde┼í. Aj preto jej┬áude─żujeme┬ásedem a pol┬ábodu┬áz desiatich.