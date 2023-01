Conor McGregor údajne napadol ženu na jachte a vyhrážal sa, že ju utopí. Všetky obvinenia však popiera.

OK

Írsky MMA zápasník a dvojnásobný šampión UFC má na krku ďalšie obvinenie. Podľa CBS News nemenovaná žena írskej národnosti vraví, že ju Conor McGregor minulý rok, konkrétne 17. júla 2022, na svojej jachte udrel a vyhrážal sa, že ju utopí.



S informáciou prišli ako prvé španielske noviny Ultima Hora a údajne tento incident momentálne preverujú na Ibize orgány činné v trestnom konaní. Sudca čoskoro rozhodne na základe výpovedí svedkov o tom, či vznesie obvinenie. McGregor vraj ženu bez provokácie udrel päsťou do brady a brucha.



Následne sa jej údajne vyhrážal, že ju utopí až kým žena neskočila do vody a neušla. Zachrániť ju mala loď Červeného kríža. Írka po údajnom útoku hovorila s políciou, ale McGregora neobvinila, pretože bola v šoku a chcela sa len čo najrýchlejšie vrátiť do svojho hotela. Vraj na sebe nemala nič okrem bikín, nemala peniaze ani telefón.

Hovorkyňa McGregora Karen Kesslerová pre ESPN povedala, že zápasník všetky obvinenia popiera. Ír len koncom minulého roka obdržal žalobu od dlhoročného tímového kolegu a priateľa Artema Lobova, ktorý tvrdil, že aj on stál pri zrode McGregorovej značky whisky Proper No. Twelve, no nedostal slušnú časť generovaných príjmov.



McGregor toho má na rováši poriadne veľa. V roku 2018 skončil na súde po tom, ako zranil viacero MMA zápasníkov v autobuse, keď doňho hodil vozík a rozbil sklo. Útočil vtedy na ruského rivala Khabiba Nurmagomedova. O rok neskôr zápasník agresívne napadol v bare starého muža len preto, že odmietol piť jeho whisky a v roku 2021 údajne bezdôvodne zlomil nos talianskemu dídžejovi Francescovi Facchinettimu.





Conor McGregor. Zdroj: TASR/AP