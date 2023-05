Vin Diesel prezradil, že séria Rýchlo a zbesilo dostane nakoniec o jeden film viac. Neuveríš, kto sa vracia v potitulkovej scéne

Sága Rýchlo a zbesilo sa mala skončiť 11. časťou, no producent a hlavná hviezda série Vin Diesel počas slávnostnej premiéry nečakane prezradil, že štúdio Universal požiadalo o ďalšiu časť. Po premiére Fast X tak divákov čakajú ešte dve časti.

Did Vin Desiel just confirm that the #FastX 2-Part finale is now gonna be a finale trilogy?!?! #VinDiesel#FastAndFurious #FastXXX#Fast3Xpic.twitter.com/7TOty5T5iZ