RECENZIA: Star Wars Jedi: Survivor (PS5)

Star Wars Jedi: Survivor mal potenciál stať sa najlepšou modernou Star Wars hrou. Naplnil ho?

Recenzovaná platforma: PS5

Dostupné platformy: PC, Xbox Series X/S, PS5

Cena: 70 – 80 €

Žáner: Akčná 3rd person adventúra

Vývojár: Respawn Entertainment

Vydavateľ: EA

Dátum vydania: 28. apríl 2023

Star Wars Jedi: Fallen Order z roku 2019 bol tak trochu prekvapivý hit a kvalitná akčná hra zo sveta Star Wars. Mala problémy, ktoré vývojári v pokračovaní adresovali (ako napríklad rýchle cestovanie, vizáž hlavnej postavy a jej úprava), no hráčov na celej čiare sklamali tým, že zopakovali obrovskú chybu.

Technický stav je katastrofálny

Hru totiž vydali v príšernom technickom stave. Táto recenzia sa nedá začať inak ako kritikou voči vydavateľovi EA a vývojárskemu štúdiu Respawn Entertainment (Titanfall, Apex Legends).

Urobiť to dvakrát po sebe je veľká hanba. Vývojári dobre vedeli, v akom stave hru vydávajú a že ignorujú prosby hráčov, aby sa neopakovala situácia z jednotky. Do istej miery je pritom technický stav pokračovania ešte horší. Slabá kvalita obrazu v spojení s nízkym rozlíšením spôsobujú výrazné grafické nedostatky.

V móde zameranom na krajšiu grafiku hra funguje v 30 snímkach za sekundu a s dynamickým rozlíšením od 972p do 1242p (v priemere tak ide v „polovičnom 4K“. V móde zameranom na frame-rate hra funguje v 60 snímkach za sekundu, avšak s rozlíšením 648p až 864p, pričom technológia FSR 2 toto číslo navyšuje na 1440p. Ide o jedno z najhorších rozlíšení modernej, veľkej hry na PS5, ak nie vôbec najhoršie.

Zdroj: EA/Respwan Entertainment

Framerate pritom nie je vôbec stabilný a neustále padá aj o viac ako 20 snímok za sekundu. Rovnako aj v príbehových cutscénach, ktoré tvorcovia zobrazili v nestabilných 30 snímkach za sekundu. V niektorých scénach a oblastiach hra viditeľne „seká“ a obraz sa konštantne prerušuje, keďže kamera nedokáže plynule zaznamenať zmenu pozadia.

Hra má pritom veľmi peknú prezentáciu, a to aj vďaka ray tracingu, čo je trochu realistickejší spôsob lámania svetla a odrazov na lesklých povrchoch, ale aj v tieňoch. Bohužiaľ, ray-tracing sa z nejakého dôvodu nedá vypnúť, čo zamrzí, keďže práve táto technológia (náročná na hardware) spôsobuje veľa problémov s plynulosťou, ktorá by bola bez nej stabilnejšia.

Zdroj: EA/Respwan Entertainment

Samotná implementácia tejto technológie je však na vysokej úrovni. Vidieť to najmä na lesklých povrchoch vo svete Coruscantu, kde farby žiaria krásnym spôsobom a zvýrazňujú rozmanité svety a úzke priestory. Výtvarníci a dizajnéri vytvorili krásne planéty a prostredia plné sci-fi elementov.

Bohužiaľ, aj tie degradovalo množstvo bugov či haprujúca umelá inteligencia nepriateľov. Vylepšiť a opraviť výkon hry nepomohli ani prvotné patche, a hoci sme čakali viac ako týždeň, bolo to zbytočné. Hranie neustále kazí príšerná optimalizácia hry, čo je škoda, pretože inak sa vývojárom dosť podarila. Hráči by sa jej však mali vyhnúť, kým ju neopravia, a aj potom si asi počkať na zľavu, pretože vývojári a vydavatelia tejto série svojich fanúšikov a hráčov očividne nerešpektujú.

Vývojári však niektorú kritiku prvého dielu vypočuli

Ich snaha vyrobiť kvalitnejšiu hru ako v prípade prvej časti je však citeľná. Jedi Survivor je väčšia, dlhšia a komplexnejšia hra z hľadiska hrateľnosti. Dej sa posunul o niekoľko rokov a hlavná postava rytier Jedi Cal Kestis je schopnejší a silnejší rebel v boji proti Impériu. Je o čosi sympatickejší ako naposledy, aj keď sa stále nedá povedať, že sú jeho osud a život dostatočne zaujímavé.

Zdroj: EA/Respwan Entertainment

Viac sme sa báli o ostatné hlavné postavy než o Cala a vôbec by neprekážalo, ak by zomrel a vystriedal by ho nejaký výraznejší hrdina. Je to najmä chyba scenára a príbehu, ktorý až na jednu dejovú líniu o otcovstve nie je veľmi originálny či hlboký.

Hra má super postavy a záporákov, ale nudný hlavný príbeh

Cal v pokračovaní bojuje proti Impériu a hľadá skrytú planétu, na ktorej by bol v bezpečí každý, kto hľadá útočisko pred Impériom. Na svojej ceste stretne ďalších rytierov Jedi, odkryje tajomstvá rádu rytierov Jedi a postaví sa proti viacerým silným protivníkom. Tvorcom sa podarilo vytvoriť presvedčivých záporákov s unikátnymi motiváciami. V príbehu sa nachádza aj slušný zvrat, ktorý sprevádzajú dobré herecké výkony a prepracované dialógy. Zatiaľ čo hlavný príbeh za veľa nestojí, tvorcovia skvelo narábali s postavami.

Vytvorili aj krásne, veľmi rozsiahle svety. V hre navštíviš len tri plnohodnotné planéty, krátky úsek na štvrtej planéte Tanalorr a dve základne. Hra začína na Coruscante a následne sa poriadne roztiahne na veľkých planétach Jedha a Koboh.

Na nich ťa čaká nesmierne veľa vedľajších úloh, minibossov, tajných oblastí, odkrývania tajomstiev, súbojov a dialógov s postavami. Ak si užiješ hrateľnosť tohto titulu, ide o veľmi bohaté rozšírenie hracieho času, ktoré väčšina hráčov asi uvíta.

Zdroj: EA/Respwan Entertainment

Veľké množstvo voliteľného obsahu mohlo byť aj zaujímavejšie

Väčšinou však ide len o priemerné vedľajšie úlohy, ktoré sú neosobné a nijakým zaujímavým spôsobom nerozširujú príbeh či interakcie medzi postavami. Napríklad v God of War Ragnarok bolo podobne veľa voliteľného obsahu, ale jeho tvorcovia ho oveľa lepšie zapracovali do celkového príbehu a dokázali v ňom aj emotívnym spôsobom rozšíriť osobnosti postáv. Ak voliteľný obsah v hre existuje len pre to, aby nafúkol hrací čas, musíme sa premáhať, aby sme sa mu venovali.

Väčšinou sme sa tak sústredili na hlavnú príbehovú časť, ktorej zdolanie nám zabralo okolo 20 hodín. Ak chceš hru prejsť na 100 %, tento čas sa minimálne zdvojnásobí. Po prejdení hry sa môžeš vrhnúť rovno do New Game+, takže budeš mať od začiatku príbehu všetky schopnosti a vylepšenia. Tvorcov chválime aj za to, že Calovi neodobrali žiadne schopnosti.

V pokračovaní takýchto hier sa často stáva, že hlavná postava zabudne všetko, čo sa naposledy naučila, respektíve príde o schopnosti a ty ich musíš získať späť. Cal si však pamätá väčšinu trikov a obzvlášť poteší, že môže používať dvojité skoky, vďaka ktorým je skúmanie prostredia a pohyb postavy oveľa zábavnejší.

Práve skúmanie týchto svetov, pohyb Cala a zdolávanie prekážok je asi najzábavnejšou časťou hry. Skákanie, lozenie, plachtenie na vtákoch či takzvaný „wall running“ spôsobujú, že sa pri presúvaní z jedného miesta na druhé nebudeš nikdy nudiť.

Zdroj: EA/Respwan Entertainment

Tvorcovia sa vyhrali aj s rôznymi hádankami a logickými úlohami, po ktorých zdolaní ťa čakajú rôzne vylepšenia pre Cala, či už ide o takzvané perks obohacujúce hrateľnosť a súboje, alebo obyčajné oblečenie a doplnky, vďaka ktorým si môžeš postavu upraviť tak, aby vyzerala podľa tvojich predstáv (vrátane zmeny účesu či brady).

Súboje so svetelnými mečmi už nie sú tak dychberúce ako naposledy

Súboje so svetelnými mečmi sú stále super a pri vyšších obtiažnostiach aj adrenalínové (obtiažnosť sa dá hocikedy upraviť), ale ich čaro sa trochu vytratilo. Naplno sme si ich užili v prvej časti a v tej druhej až tak nevyrážajú dych. Vývojári do dvojky zapracovali aj viac štýlov útokov. Takzvané stances, a teda postoje menia Calov štýl boja aj využívanie svetelných mečov. Je ich celkovo päť a každý je iný, vo finále sme využívali najmä dva základné.

Tvorcovia totiž z nepochopiteľných dôvodov obmedzili počet postojov, ktoré môžeš mať vo vybavení. Prepínať môžeš len medzi dvomi, a keď ich chceš zameniť, musíš navštíviť meditačný bod. Pri nich si môžeš aj doplniť zdravie a vylepšiť schopnosti postavy za skúsenosti, ktoré získavaš za likvidáciu nepriateľov, skenovanie prostredia a plnenie vedľajších úloh.

Dizajnéri hry neimplementovali automatické uloženie hry pri prechode meditačným bodom. Keď chce hráč hru uložiť, musí pri meditačnom bode vojsť do menu a spraviť to manuálne. Dvakrát sa nám stalo, že sme nepotrebovali vylepšovať schopnosti Cala či obnovovať si zdravie, a tak sme si pri dvoch-troch meditačných bodoch nesadli. Keď sme následne zomreli, vrátilo nás to na samotný začiatok levelu a pripravilo nás to aj o 20 minút hracieho času.

Zdroj: EA/Respwan Entertainment

Hre by prospelo, keby mala nastavenia na automatickú tvorbu kombo útokov. Každý chce byť cool rytier Jedi, no nie všetci si zapamätajú, ktoré tlačidlá treba stlačiť v akom poradí, aby vykonali daný útok. Tvorcovia však mohli pridať viac oku lahodiacich bojových útokov a animácií, ako aj viac naskriptovaných súbojov, v ktorých by ukázali akrobatickejšie pohyby rytierov Jedi.

Chýba viac epických scén a pamätihodných súbojov s bossmi

Menším sklamaním sú aj súboje s bossmi. Bossovia z jednotky boli náročnejší, mali originálnejšie útoky a súboje s nimi boli zaujímavejšie a taktickejšie, kdežto tu len čakáš na ich útok, aby si ho zablokoval a následne protivníkovi zasadil dve-tri rany. To je po chvíľke a najmä pri väčšom počte nepriateľov či bossovi dosť stereotypné.

Súperom totiž zo zdravia neuberieš, pokiaľ ich nerozhodíš (nerozbiješ obranu), čo sa dá urobiť útočením a odrážaním ich útokov. Silnejších súperov však počas ich rozhodenia stihneš zasiahnuť len 2-3 razy a následne to musíš zopakovať ešte niekoľkokrát, čo je únavné a nudné. Po čase to dospelo do bodu, keď sme si znížili obtiažnosť a mali chuť hru prejsť čím skôr a mať už od nej pokoj.

Zdroj: EA/Respwan Entertainment

Verdikt

V konečnom dôsledku je však Star Wars Jedi: Survivor zábavná akčná hra o objavovaní veľkých vesmírnych svetov v Star Wars univerze, ktorá poteší každého fanúšika prvej časti. Ponúka oveľa viac obsahu, komplexnejší súbojový systém a lepšie postavy.

Na druhej strane je nadbytok obsahu nedostatočne zaujímavo začlenený do celkového príbehu hry, ktorý je sám osebe dosť nevýrazný a slabý. Hlavná postava Cal v ňom prejde dôležitým osobnostným vývojom, no mohlo sa to stať na pozadí zaujímavejších udalostí.

Od hry sme očakávali Uncharted vo svete Star Wars, ale na dychberúce naskriptované scény a akčné sekvencie však zďaleka nemá a až na pár svetlých prípadov je mierne sterilná.

Najväčším problémom je však s prehľadom katastrofálny technický stav hry azda vo všetkých možných aspektoch, ktorý výrazne kazí zážitok z hrania. Vydať hru v takomto stave je neodpustiteľné a neprijateľné, takže vzhľadom na to a ďalšie negatíva môžeme hre udeliť maximálne 7/10.