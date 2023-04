10 super hier, ktoré prejdeš do 5 hodín a stoja len niekoľko eur

Nemáš čas hrať 100-hodinové RPG? V tom prípade čítaj článok a kupuj lacné a krátke hry s vysokou kvalitou.

Čím je človek starší, tým má na videohry menej času. To je v súčasnosti problém, keďže vychádza čoraz viac skvelých hier a niektoré z nich sú obrovské s obsahom na desiatky aj stovky hodín.

Aj preto čoraz viac ľudí vyhľadáva krátke hry, ktoré môžeš prejsť na jedno či dve posedenia večer pred telkou. Nižšie nájdeš výber najlepších hier, ktoré ti zaberú menej ako 5 hodín, no niektoré prejdeš aj za 2 či 3 hodiny.

1. Brothers: A Tale of Two Sons – 2-3 hodiny (PS3/4/5, Xbox 360/One/Series X/S, PC, Nintendo Switch, iOS)

Autori famózneho It Takes Two na čele so šéfom a režisérom štúdia Josefom Faresom (to je ten, ktorý počas The Game Awards 2018 vykrikoval Fu*k the Oscars) začínali ako neznáme malé štúdio. Ich debut bol však ambicióznou a unikátnou indie hrou. Môže ho hrať jeden hráč na ovládači a ovládať ním dve postavy naraz, alebo s parťákom, ktorý ovláda polovicou ovládača druhú postavu.

Jedinečná hrateľnosť spočívajúca v prekonávaní rôznych prekážok, hádaniek a napínavejších pasáží vyústila vo veľmi silné finále. Hra má skvelý a dojemný príbeh, sympatické postavy a množstvo pekných momentov, na ktoré budeš spomínať ešte dlho.

2. Nex Machina – Hodina a pol (PS4/5, PC)

Vrchol tvorby štúdia Housemarque (Returnal, Dead Nation, Resogun...) v žánri twin-stick shooter. Ide o hry, v ktorých sa na prostredie pozeráš z pohľadu zhora a postavu ovládaš ľavým analógom na ovládači, zatiaľ čo strieľaš pravým analógom (preto twin-stick). Nex Machina sa odohráva v sci-fi svete naprieč desiatkami levelov v piatich rôznych svetoch, v ktorých stretneš viacerých nebezpečných bossov a húževnatých nepriateľov.

The History of @Housemarque Games



2021 - Returnal

2017 - Nex Machina

2017 - Matterfall

2016 - Alienation

2013 - Resogun

2012 - Super Stardust Delta

2011 - Outland

2010 - Dead Nation

2007 - Super Stardust HD

1997 - The Reap

1994 - Super Stardust

1993 - Stardust pic.twitter.com/bjEavV3KMI — PixelProspector ⛏ (@PixelProspector) May 25, 2021

Tí sa objavujú na obrazovke rýchlejšie, než to tvoje oči dokážu vnímať, a tak musíš byť neustále v pohybe a strieľať. Levely majú úžasnú sci-fi atmosféru, elektrizujúci soundtrack a vizuálne efekty, za aké by sa nehanbili ani najväčšie herné štúdiá na svete. Základnú hru prejdeš za hodinu či dve, ale potrvá ti dlhšie, než hru skutočne ovládneš a dokážeš ju prejsť na strednej či ťažkej obťažnosti. Výhodou je, že ju môžeš prejsť vo dvojici.

3. Short Hike – do 2 hodín (PC, PS4/5, Nintendo Switch, Xbox One/Series X/S)

Cieľom je dostať sa na najvyšší bod vrchu a plachtiť odtiaľ až na začiatok cesty.

Spoznáš pritom veľmi vtipné a srdečné postavy, prečítaš si niekoľko zábavných dialógov a splníš jednoduché vedľajšie úlohy. Short Hike, ako už názov napovedá, je krátkym, no zábavným a milým výstupom na horu, počas ktorého môžeš vypnúť a neriešiť žiadne náročné témy. Úplný „chill“.

4. Firewatch – do 5 hodín (PC, PS4/5, Xbox One/SeriesX/S, Nintendo Switch)

Unikátna príbehovka v lesoch Wyomingu v roku 1989. Hlavnou postavou je Henry, ktorý utiekol od svojho života v meste, aby v lese dohliadal na prevenciu vzniku požiarov. Cez vysielačku sa zoznámi so svojou lesnou spojkou Delilah, s ktorou nadviaže blízky vzťah. Práve ich dialógy a konverzácie poháňajú celý príbeh.

Firewatch is a normal game where you have to spot fires in the scenic Wyoming wilderness. don't worry, it's pretty chill, there definitely won't be any mysteries or strange stuff happening pic.twitter.com/7xzFQTdkeB — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) December 22, 2021

Nesmierne autentický a citlivý príbeh o vzájomnom porozumení, priateľstve a tak trochu aj láske ťa zasiahne aj svojím kontroverzným koncom. Niekto od neho čakal väčšie sci-fi, iným sa páčilo, že sa hra držala viac pri zemi.

Užiješ si soundtrack, hľadanie záhad v lese aj celkovú orientáciu. Hra ti totiž neukazuje, kam máš ísť. Máš k dispozícii mapu, kompas a inštrukcie, kam sa vydať. Je tak na tebe, čo všetko v lese odhalíš.

5. Portal – do 3 hodín (PC, Xbox 360, PS3, Nintendo Switch, iOS)

Ak si nehral Portal, minimálne si už videl legendárne „zbrane“, ktoré dokážu vytvárať portály. Cez ne sa pohybuješ v prostredí.

Štúdio Valve urobilo z jednoduchého konceptu veľmi zábavnú a logickú hru s množstvom hádaniek a prekážok, ktoré môžeš prekonať viacerými spôsobmi. Kreativite sa medze nekladú.

6. Journey – 2-3 hodiny (iOS, PC, PS3/4/5)

Hra, na ktorú je legenda z PlayStation Shuhei Yoshida hrdý najviac z celej svojej kariéry, a to pracoval na hrách ako Gran Turismo, God of War, Spider-Man, Bloodborne a iných peckách. Journey je spirituálna cesta naprieč nádherným, ale pustým fantasy svetom, ktorá ti prehovorí do duše.

Hru môžeš prejsť sám, ale najviac vyniká, keď sa pripojíš k niekomu ďalšiemu cez online multiplayer a spoločne zdolávate prekážky a smerujete k cieľu – osvieteniu. Journey je pohodová, upokojujúca a emotívna hra s dušou pohladzujúcim soundtrackom a momentmi, ktoré sa ti vryjú do pamäti.

7. Inside – do 4 hodín (PC, PS4/5, Xbox One/Series X/S, Nintendo Switch, iOS)

Inside je logickou skákačkou odohrávajúcou sa v temnom prostredí. Hra je vyspelým titulom so skrytým príbehom, ktorý má skvelý koniec. Má rozmanité prostredia, napínavé momenty a veľmi inteligentné hádanky či riešenia situácií, ktorých prejdenie odmení každého hráča skvelým pocitom.

PLAYDEAD'S 25 INSIDE. Game yang gua tunggu² prilisannya sejak 2016(Demo).Gamenya orang Introvet, cocok untuk mengasah otak juga pic.twitter.com/rcxfXzMUcj — 23:46pm (@Muhamma6Alfatih) September 20, 2022

Hru vieš prejsť na jedno posedenie a je isté, že len čo sa do nej zažerieš, nevypneš ju, kým ju neprejdeš. Ak sa ti zapáči, veľmi odporúčame aj predošlú hru od štúdia Playdead s názvom Limbo, ktorá je hrateľnosťou aj atmosférou veľmi podobná.

8. Gorogoa – 2 hodiny (PC, Xbox One/Series X/S, iOS, Nintendo Switch, PS4/5)

Gorogoa poriadne prevetrá tvoje logické zmýšľanie. Jedinou náplňou hry je pokoriť všetky hádanky a logické prekážky. Tie nie sú až také náročné, ako sa môže na prvý pohľad zdať.

Gorogoa rozpráva svoj príbeh cez desiatky obrázkov a scén, ktoré musíš spájať dokopy a hľadať v nich iný význam. Určite si pozri trailer, ktorý ti herný dizajn predstaví oveľa lepšie. Hra je veľmi nápaditá a ponúka originálne spôsoby riešenia hádaniek. Hranie Gorogoa v tebe vyvoláva pocit, že si celkom všímavý a logicky zmýšľajúci človek.

9. What Remains of Edith Finch – do 3 hodín (PC, PS4/5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, iOS)

What Remains of Edith Finch prejdeš za 3 hodiny, počas ktorých spoznáš celú rodinu Finchovcov. Hlavnou postavou je Edith, ktorá sa vracia do rodinného domu, aby zistila viac o svojich príbuzných. Finchovci sú totiž prekliati a rad-radom zomierajú.

S Edith budeš hľadať cestu do ich detských izieb a spální a spoznáš ich príbehy, ako aj to, ako vlastne zomreli.

I wish I could experience 'What Remains of Edith Finch' for the very first time again. It's arguably the most amazing storytelling I've experienced, and the voice acting is phenomenonal. pic.twitter.com/E5zvMyQN0D — Tunksy (@itsTunksy) April 18, 2023

Smrť každého člena rodiny prežiješ cez originálne a rôzne hrateľné sekvencie. Niektorá postava ti ukáže svoju smrť cez nádherne nakreslený príbeh, inokedy sa staneš zvieraťom v okolí domu, no a zistíš aj to, ako zomrelo bábätko.

10. Far: Lone Sails – do 3 hodín (PC, PS4/5, Xbox One/Series X/S, Nintendo Switch, iOS)

Švédska hra od tímu Okomotive pozostávajúceho z 9 vývojárov sa blysla úžasným zvukom, výtvarným štýlom a jedinečnou hrateľnosťou. Ovládaš malú postavičku v spustošenom svete a vo vyschnutom oceáne. Od začiatku až do konca hry sa budeš starať o unikátne vozidlo. Má dve kolesá, plachty a posúva sa vďaka motoru, ktorý požiera všelijaké predmety, ktoré nájdeš na zemi.

Tvorcovia vyrozprávali príbeh bez použitia jedného slova. Sledovaním okolia a nádhernej, aj keď spustošenej krajiny navôkol pochopíš, čo sa asi so svetom stalo. Sprevádzať ťa okrem nádherného vizuálu bude aj soundtrack, ktorý vyzdvihuje príbehové a hrateľnostné témy hry.

Bonus: A Way Out – 5-6 hodín (PC, Xbox One/Series X/S, PS4/5)

Hra pre dvoch, v ktorej unikáš z väzenia a následne lovíš človeka, ktorý podrazil oboch protagonistov príbehu, je zábavnou verziou Prison Breaku s rýchlym tempom. Prejdeš ju aj za 5 hodín, počas ktorých navštíviš viaceré lokality a vyskúšaš si množstvo aktivít, ako napríklad prepad benzínky, opravu auta, naháňačku na autách, útek z väzenia, akčné prestrelky.

5 years ago today, "A Way Out" released for PS3, XBOX 360, and PC. Its still one of the best co-op games released in awhile and that ending was 👌🏾 pic.twitter.com/WTtwB2jNbS — Euphoric Trip (@TripEuphoric) March 23, 2023

Bonusom je množstvo minihier, v ktorých môžeš s herným partnerom súperiť o lepšie skóre. Ak ťa bavilo It Takes Two, A Way Out od rovnakého tvorcu (štúdio Hazelight sa postaralo aj o titul Brothers zo začiatku článku) si rozhodne užiješ.

Ďalšie skvelé krátke hry do 5 hodín: Donut County, Abzu, To the Moon, Thomas Was Alone, Swapper či Papers, Please, Gris, Stanleay Parable Ultra Deluxe