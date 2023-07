10 najlepších hier, ktoré sme hrali v roku 2023

Pri ktorých hrách sme v roku 2023 strávili najviac času a ktoré odporúčame vyskúšať?

Do rebríčka TOP 10 hier za prvý polrok 2023 sa aj tento rok dostalo viacero nezávislých, indie hier, a v TOP 5 dokonca obsadili rovno štyri miesta. Vybrať len desať skvelých hier je veľmi náročné, keďže by sme radi upriamili pozornosť aj na tie menej známe.

10. Hogwarts Legacy – 7,5/10 (štúdio Avalanche Software)

V recenzii sme tvrdili, že ide o menšie sklamanie a že hra zďaleka nevyužila svoj potenciál, ale to nemení nič na fakte, že sme si ju užili. Otvorený svet Rokfortu a jeho okolia bol magický a my sme sem-tam podľahli čaru jeho zvierat, postáv a nádherného vizuálu. Obzvlášť pri súbojoch s prútikmi vyzerala hra v pohybe veľmi pekne.

Tvorcovia vyšperkovali hrateľnosť, aby hráčov bavili bitky s nepriateľmi dlhé hodiny. Akurát škoda, že nebolo viac nepriateľov. Príbeh je nevýrazný a záporáci sú generickí šašovia bez osobnosti, ale to sa dá prežiť. Lepšia a komplexnejšia hra zo sveta Harryho Pottera tu asi ešte nebola.

9. Hi-Fi Rush – 7,5/10 (štúdio Tango Gameworks)

Takúto farebnú, štylizovanú, hravú a vtipnú hru od tvorcov hororovej série Evil Within či Ghostwire: Tokyo nečakal nikto. Microsoft a Bethesda ju odhalili celkom nečakane vo februárovej mini prezentácii a v rovnaký deň ju aj vydali. Okamžite sa stala hitom a začala zbierať veľmi vysoké známky v recenziách.

Príbeh sa odohráva vo vymyslenom svete, kde diabolská korporácia plánuje ovládnuť ľudí, ktorým najskôr do tela implantuje svoje robotické časti. Týmto spôsobom hlavný hrdina Chai dostane novú ruku. S ňou dokáže v rytme hudby bojovať na vysokej úrovni a stane sa z neho líder odboja. V hre sa teda uhýba útokom nepriateľov a triafa sa do rytmu.

8. Octopath Traveller 2 – 8/10 (štúdio Square Enix)

Pokračovanie výborného JRPG titulu ešte vylepšilo azda všetko, čo robilo jednotku takým špeciálnym projektom. Tvorcovia hry si požičali vizuál z 90. rokov a vďaka ich dokonalej implementácii 2D-HD pixel artu vytvorili nádherné prostredia a fantasy svet plný monštier a odvážnych hrdinov.

Ide o klasické JRPG, v ktorom hráči ovládajú postupne až osem hrdinov s rozličným príbehom a schopnosťami. Partia sa rozrastá postupne podľa toho, ako sa hráč rozhodne postupovať, a naraz v súbojoch môže ovládať až 4 postavy.

Bitky sú ťahové, takže sa hráč strieda s nepriateľmi v útokoch, takže si súboje vyžadujú aj trochu taktiky. Jedinou chybou hry je jej repetitívnosť. Jej prejdenie potrvá viac ako 60 hodín a jednotlivé súboje a hrateľnostná slučka sa dovtedy zunuje. Našťastie, osobné príbehy sympatických postáv to vynahrádzajú.

7. A Space for the Unbound – 8,5/10 (štúdio Mojiken)

Ďalšia 2D hra v rebríčku vznikala takmer 7 rokov v malom, nezávislom štúdiu Mojiken. Jej tvorcovia v nej spracovali seriózne témy duševného zdravia, zlého rodinného prostredia a šikany. Hlavnou postavou je chlapec Atma, ktorý musí pomôcť svojej priateľke Rayi. V hre odomykáš cestu do myslí jednotlivých ľudí a pomáhaš im prekonať ich psychické problémy.

A Space for the Unbound je depresívnou, avšak ku koncu melancholickou hrou o vyrastaní, o vplyve šikany na mentálne zdravie a o vzťahoch. Koniec hry ťa možno emocionálne dorazí, no dovtedy si užiješ originálne hádanky a krásy mesta, v ktorom sa príbeh odohráva.

6. Coffe Talk 2 – 9/10 (štúdio Toge Productions)

Do tretice ďalšia 2D hra, tentokrát však ide o vizuálnu novelu. Je to pokračovanie úspešného „simulátora“ života baristu, ktorý pripravuje kávu a čaje svojim zákazníkom. Tento barista s nimi preberá ich životné problémy, útrapy, ale aj radosti. Coffe Talk 2 je hrateľnostne aj príbehovo bohatším pokračovaním už aj tak podareného titulu.

V dvojke spoznáš nové postavy, z ktorých niektoré sú sirény, herní dizajnéri, vlkolaci a podobne. Príbeh sa odohráva vo fantasy verzii Seattlu v USA. Tam popri tvorbe káv (musíš správne namiešať ingrediencie) spovedáš zaujímavé postavy. Ide o pohodovú, feel-good oddychovku.

5. Humanity – 9/10 (štúdio Tha Ltd.)

Humanity je jedna z najoriginálnejších hier nielen tohto roka. Ovládaš v nej psa, ktorý dokáže dávať povely ľuďom. Tí v sebe nemajú dušu, a tak bezmyšlienkovite robia všetko, čo im prikážeš. Môžu pretlačiť stenu, skočiť do prázdna, nasledovať ťa kamkoľvek to je možné a vytvárať obrovské a vizuálne podmanivé zhluky ľudí idúcich v radoch.

Humanity je logická hra s desiatkami levelov, v ktorých musia hráči prísť na to, ako dostať ľudí z bodu A do bodu B, na čo využívajú psa oplývajúceho množstvom rôznych povelov.

Obtiažnosť týchto logických hádaniek sa stupňuje, no okrem nutnosti zamyslieť sa hra poskytne aj niekoľko akčnejších levelov, keď otestuje reflexy hráča. Jednotlivé levely sprevádza famózna elektronická hudba, ktorá spoločne s vizuálom a tempom hry vytvára dokonalú atmosféru.

4. Dead Space – 9/10 (štúdio EA Motive)

Remake originálneho sci-fi hororového survival titulu, ktorý spustil lavínu ďalších, bol takmer dokonalý. Jeho tvorcovia hru upravili na moderné štandardy, pridali maličkosti, ktorými obohatili obsah hry, ale aj zážitok z hrania, a to všetko v krásnej grafike na „nových“ konzolách.

Okrem chybičiek krásy nemá hra žiadne výrazné negatíva. Ide o ultimátny spôsob, ako zažiť teror na vesmírnej lodi USG Ishimura, kde paraziti napadli ľudí a spravili z nich krvilačné monštrá. Najlepší spôsob, ako ich zabiť, je odrezať im končatiny, a to špeciálnymi zbraňami, aké v hrách nemajú obdobu.