Najlepšie hry roka 2023

Toto je 10 najlepších hier, ktoré nám v roku 2023 odpálili dekel.

Vybrať 10 najlepších hier v roku je čoraz ťažšie a nepochybne náročnejšie ako pri filmoch či seriáloch. Každoročne vzniká veľké množstvo fantastických herných zážitkov, a tak je desiatka titulov nižšie absolútnou špičkou, ktorej kúpu nikto neoľutuje. Aké hry sa nám v roku 2023 páčili najviac?

Druhú desiatku si spomenieme bez textu. Väčšinu týchto hier sme už napokon ospevovali v článku o najlepších lacných, kreatívnych a indie hrách roka 2023.

20. Talos Principle 2 – 8/10

19. Cocoon – 8/10

18. Pikmin 4 – 8/10

17. (Yakuza) Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name – 8/10

16. Dredge – 8,5/10

15. Entropy Centre – 8,5/10

14. Coffe Talk 2: Hibiscus & Butterfly – 8,5/10

13. Dave the Diver – 8,5/10

12. Super Mario Wonder – 8,5/10

11. Space for the Unbound – 8,5/10

10. Spider-Man 2 – 8,5/10 (PS5, Insomniac Games)

Pokračovaniu Spideyho sme v recenzii vyčítali, že mohlo byť z hľadisku príbehu, postáv a inovácií ambicióznejšie. Rovnako tak mohol dostať Venom viac priestoru a Kraven by mohol byť niečím viac ako plochým, nudným záporákom. Tých pozitív bolo však tak veľa, že to vystačilo na umiestnenie v rebríčku.

Dvojka je väčšia, ponúka lepší vedľajší obsah, skvelé súboje s bossmi, silné finále a v prvom rade oveľa prepracovanejší a zábavnejší systém bitiek či pohybu. Tvorcovia do hrateľnosti pridali viacero skvelých noviniek, vďaka ktorým je gameplay na úplne inej úrovni. Spider-Man 2 je vynikajúca superhrdinská hra, pri ktorej sa dajú stráviť desiatky hodín nekončiacej zábavy.

9. Astral Ascent – 8,5/10 (PC, Nintendo Switch, Hibernian Workshop)

Na PC a Nintendo Switch z ničoho nič vyšla fantastická roguelike záležitosť, ktorú si zamilujú všetci fanúšikovia Dead Cells či Hades. Astral Ascent má slabší príbeh a postavy ako Hades, ale podobne kvalitný dizajn levelov a komplexný systém vylepšovania postavy a zbraní.

Hra dáva na výber medzi štyrmi postavami, z ktorých každá ovláda úplne iné schopnosti a má inú zbraň. Hráč prechádza viacerými svetmi a oblasťami, v ktorých postupne získava rôzne upgrady, až sa postaví pred finálneho bossa.

Astral Ascent ponúka návykovú hrateľnosť, dokonalú technickú úroveň (prekvapivo aj na Switchi) a veľmi zábavné súboje. Ak hráč neuspeje a zomrie, začne odznova, avšak s možnosťou trvale si vylepšiť postavu a viaceré atribúty, takže každý ďalší pokus je ľahší a hráč zájde ďalej.

8. Humanity – 8,5/10 (PS4, PS5, PC, THA Limited/Enhance Games)

Humanity je jedna z najoriginálnejších hier posledných rokov. Hráč v nej ovláda psa, ktorý dokáže dávať povely ľuďom. Tí v sebe nemajú dušu a na slovo poslúchajú hráča. Môžu pretlačiť stenu, skočiť do prázdna, nasledovať ho kamkoľvek to je možné a vytvárať obrovské a vizuálne podmanivé zhluky ľudí idúcich v radoch.

Humanity je logická hra s desiatkami levelov, v ktorých musia hráči prísť na to, ako dostať ľudí z bodu A do bodu B. Obtiažnosť týchto logických hádaniek sa stupňuje, no okrem nutnosti zamyslieť sa hra poskytne aj niekoľko akčnejších levelov, keď otestuje reflexy hráča. Jednotlivé levely sprevádza famózna elektronická hudba, ktorá spoločne s vizuálom a tempom hry vytvára dokonalú atmosféru.

7. Armored Core 6 – 9/10 (PC, Xbox Series X/S, PS5, PS4, Xbox One, From Software)

From Software popri poslednej dekáde strávenej v Soulslike svetoch nezabudlo, ako robiť poctivú robotickú akciu. Armored Core 6 je vrcholom série s úžasnou hrateľnosťou spočívajúcou v ničení iných mecha strojov, veľkých robotických bossov a inej hávede.

Hra ponúka v neskorších leveloch a pri vybraných súbojoch s bossmi poriadnu výzvu, ktorú musia fanúšikovia hier ako Dark Souls, Bloodborne či Elden Ring zvládnuť sami. Na rozdiel od menovaných hier sa totiž nedá využiť žiaden druh kooperácie a hráč je na všetko sám. Titul v hráčovi vyvíja značný adrenalín, keď ho stavia do arén s desiatkami nepriateľov a na obrazovke sa neustále niečo deje a vybuchuje.

6. Final Fantasy XVI – 9/10 (PS5, Square Enix)

Niekto od tejto hry čakal lepší príbeh s lepšie napísanými (najmä ženskými) postavami, iných zase uspokojilo, že ide o najepickejšiu hru roka. FF XVI bolo dokonca veľkolepejšie ako posledný God of War. Tvorcovia vytvorili nezabudnuteľné súboje s bossmi, počas ktorých menili topografiu celých krajín. Hráči bojovali s gigantickými titánmi, ale aj s mečmi a inými zbraňami proti monštrám a ďalším nepriateľom.

Hra ponúka osudový príbeh o záchrane magického sveta. Súčasťou je aj dejová línia o otroctve, ktorú však tvorcovia poriadne nedotiahli a neuzatvorili. Nové Final Fantasy má krásny čarovný svet a okúzľujúce grafické spracovanie. Zamrzia však slabšie vedľajšie úlohy.

5. Dead Space – 9/10 (PS5, Xbox Series X/S, PC, Motive Studio)

Remake sci-fi hororového survival titulu bol takmer dokonalý. Jeho tvorcovia hru upravili na moderné štandardy, pridali maličkosti, ktorými obohatili obsah hry, ale aj zážitok z hrania, a to všetko v krásnej grafike.

Okrem chybičiek krásy nemá hra žiadne výrazné negatíva. Ide o ultimátny spôsob, ako zažiť teror na vesmírnej lodi USG Ishimura, kde paraziti napadli ľudí a spravili z nich krvilačné monštrá. Najlepší spôsob, ako ich zabiť, je odrezať im končatiny, a to špeciálnymi zbraňami, aké v hrách nemajú obdobu. Remake má neprekonateľnú, hororovú atmosféru a špičkový zvuk.