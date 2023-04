Horizon: Burning Shores žmýka PS5 na maximum. Z najkrajšej hernej grafiky ti spadne sánka

Ohúri ťa exkluzívne DLC pre Horizon: Forbidden West na PS5? Prináša niečo inovatívne?

Štrnásť mesiacov po vydaní Horizon: Forbidden West vydali vývojári zo štúdia Guerilla Games DLC s názvom Burning Shores. Opäť v ňom budeš hrať za ryšavú hrdinku Aloy, ktorá sa bude musieť postaviť novej hrozbe.

Odhalil ju Sylens počas toho, ako pátral po možnostiach, ako bojovať s umelou inteligenciou Nemesis, ktorá letí na planétu Zem v snahe zlikvidovať ľudstvo. Zvrat v podobe novej hrozby z vesmíru z konca základnej hry však toto DLC veľmi nerozširuje. Tvorcovia, naopak, rozširujú herný svet o novú oblasť s názvom Burning Shores, ktorá predstavuje Los Angeles.

Postapo LA ťa ohúri krásnou grafikou

Postapokalyptické LA je úžasné. Vývojári toto DLC vydali len pre PS5, takže sa mohli zamerať na ešte detailnejšie vizuálne spracovanie, keďže sa nemuseli zaoberať s optimalizovaním verzie pre zastaraný PS4 hardvér.

Zdroj: PlayStation Studios

Zdá sa, že z konzoly PS5 vyťažili maximum, pretože hra teraz vyzerá lepšie v azda každom aspekte. Tvorcovia napríklad zlepšili mimiku postáv a vytvorili aj viac detailných efektov, takže pri výbuchoch a útokoch si užiješ nádherné využitie farieb. Opulentne pôsobia brehy aj ostrovy Burning Shores, ktorých detailné spracovanie hráča neustále ohuruje. Svet Horizon pritom aj naďalej oplýva výraznými a pestrými farbami.

Ostrovy skrášľuje bujná vegetácia či láva zo sopiek a oblohu zase celkom nový systém tvorby oblakov s prepracovanými fyzikálnymi vlastnosťami. V DLC si užiješ lietanie na strojoch ešte viac aj vďaka krajším oblakom či novému stroju. Dokáže lietať, ponárať sa pod vodu a plávať, vďaka čomu rýchlejšie preskúmaš podvodné prostredie. Sklamaním je, že lieta rovnako pomaly ako ostatné lietajúce stroje zo základnej hry.

Zdroj: PlayStation Studios

Nové stroje, nová zbraň, nový príbeh a postavy

V DLC je viacero nových strojov, z ktorých jeden ťa slušne potrápi. Tešiť sa môžeš aj na veľkolepý finálny súboj s bossom, jednu novú zbraň, niekoľko vedľajších úloh a ďalšie obsahové novinky. Prejsť hlavnú príbehovú časť DLC nám trvalo 6 – 8 hodín, takže dokončiť DLC na 100 % ti môže zabrať tak 15 hodín.

Počas nich sa budeš primárne snažiť zabrániť novému záporákovi uskutočniť jeho plán, ktorý ohrozí veľké množstvo ľudí. Počas celého DLC ťa bude sprevádzať skvelá nová postava Seyka z klanu Quen. Z príbehovej stránky nie je DLC ničím výnimočné. Nesie sa na rovnakej vlne ako základná hra, ktorej príbeh bol priemerný a na konci aj tak trochu sklamaním.

Po všetkých stránkach ide skôr o rozšírenie hry pre jej fanúšikov, ktoré však nie je kriticky dôležité pre udalosti ďalšej časti série. DLC však výrazne rozširuje osobnosť Alloy a tvorcovia s jej postavou urobili to, o čo hráči žiadali už od prvej časti. Nebudeme však spoilovať, a tak ti z deja nič ďalšie neprezradíme.

Zdroj: PlayStation Studios

Zdroj: PlayStation Studios

DLC vyšlo až príliš neskoro

Najväčším problémom tohto DLC je, že vyšlo 14 mesiacov po základnej hre. Horizon je veľkolepé sci-fi RPG s komplexnými hernými mechanikami a súbojmi, v ktorých využívaš viac ako 10 rôznych zbraní. V hre bojuješ s veľkým množstvom rôznorodých nepriateľov vyžadujúcich si odlišnú taktiku a Aloy má k dispozícii viacero trikov, gadgetov a zručností, ktoré musíš manuálne aktivovať.

DLC to na teba však všetko hodí naraz bez prípravy a pripomenutia toho, ako hra vlastne funguje. V Horizon: Forbidden West sme si užili 100 hodín zábavy, ale po viac ako roku sme jednoducho zabudli na väčšinu taktík, špeciálnych útokov a detailné ovládanie či kombinované útoky.

Keď sme napočítali viac ako 60 rôznych druhov šípov a munície, vzdali sme to so snahou mať o súbojovom systéme kompletný prehľad. Množstvo zbraní a munície v hre už pôsobí ozaj prekombinovane. Množstvo obsahu a komplexnosť súbojových systémov nás zahltili, čo sa bude zrejme diať mnohým hráčom, ktorí do hry naskočia po dlhšom čase.

Zdroj: PlayStation Studios

Hra okrem nových robotov, oblastí, úloh ponúka aj nový útok, keď sa zachytíš a odrazíš od stroja, no ani raz sa nám ho nepodarilo urobiť. Možno je to bug, akých bolo v DLC hneď niekoľko, ale úprimne, ani nám to nevadilo. Kým sme konečne znovu zvykli aspoň na základný súbojový systém a „dostali ho do prstov“, DLC sme už skoro celé dokončili, takže ani nebol priestor učiť sa nové kombinácie.

Takéto DLC by mali vychádzať oveľa skôr, pretože aj keď sú urobené kvalitne, ako aj v tomto prípade, hráča to nebaví až tak ako základná hra. Je to škoda, lebo na každom kúsku DLC vidieť, že si na ňom tvorcovia dali záležať. Do hry napríklad pridali aj možnosť automatického zberu surovín a zásob bez toho, aby si sa za nimi musel zohýnať (nám to však nefungovalo, pravdepodobne z dôvodu ďalšieho bugu).

Zdroj: PlayStation Studios

Veľa muziky za málo peňazí

Horizon: Burning Shores je vynikajúce DLC. Stojí len 20 eur a ponúka viac než 15 hodín zábavného obsahu v už takom výbornom open-world RPG. Z tohto DLC sme cítili snahu tvorcov vytvoriť ešte niečo kvalitnejšie ako naposledy.

Ak si si užil hranie Horizon: Forbidden West, toto DLC je povinnosťou. Urobíš však dobre, ak si predtým osviežiš pamäť a precvičíš si útočenie na robotických dinosauroch v základnej hre. Burning Shores dávame 8/10 s tým, že z hľadiska príbehu a nových herných mechaník to nie je žiadna revolúcia.

Každý fanúšik tejto série s ním však bude spokojný a za tú sumu sa to rozhodne oplatí, už len pre to nádherné vizuálne spracovanie. Takto okúzľujúcu inú hru budeš na PS5 hľadať márne.