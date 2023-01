Dáme ti tipy na 5 mobilných hier zadarmo, ktoré stoja za to

Vrhli sme sa za teba do pátrania a našli sme niekoľko hier, ktoré stoja naozaj za to. Na dátum vydania sme nehľadeli, išlo najmä o to, aby hra bola zábavná, hrateľná a nebola to len pasca na hráčov preplnená reklamami. Nalákať ťa na kopu reklám a ponúknuť ti len minimum zábavy alebo celkom nič, to je v mobilnom hernom svete až príliš bežný jav.

Zdá sa, že najčastejšie sa vyznačujú kvalitou tituly, ktoré sú portom z PC a konzol, čo znie logicky. Nie je to však pravidlo a stačí sa napríklad pozrieť, ako vyzerá mobilná verzia Assassin's Creed v porovnaní s verziou na PC a konzoly. Nie že by to bola zlá hra, ale ten rozdiel je asi taký ako medzi špáradlom a stĺpom vysokého napätia. Tvar je podobný, ale skús si oboje strčiť do úst a uvidíš.

1. Fallout Shelter

Toto je titul, ktorý bude baviť hlavne budovateľské typy osobností a fanúšikov postapokalyptickej série Fallout z PC a herných konzol. V tomto prípade nejde o 3D ani 2D ťahovú stratégiu, budeš si budovať vlastný vault, čiže kryt pre prípad apokalypsy, a to v príťažlivej kvázi 3D grafike. Základná pointa je vo vytváraní miestností, v ktorých obyvatelia tvojho krytu žijú, pracujú a veselia sa. Práve udržiavanie ich dobrej nálady je dôležitejšie, ako sa zdá. Bez nej nepodávajú dobrý výkon a veci nefungujú, ako majú.

Okrem toho môžeš svojich ľudí vysielať na plnenie úloh mimo krytu či objavovanie zničeného sveta vonku. Ak poznáš sériu Fallout, množstvo herných mechaník ti bude povedomých. Každý človiečik má svoje vlastnosti podľa systému S.P.E.C.I.A.L. (každé písmeno znamená jednu schopnosť), ktoré sa prejavujú na jeho výkonnosti v práci a v boji.

Fallout Shelter. Zdroj: Refresher/Peter Vnuk

Zdokonaľovanie týchto vlastností a plnenie úloh mimo vaultu je asi najväčším lákadlom hry. Je tu však aj slušne prepracovaný systém zbraní a oblekov, ktoré menia charakteristiku postáv. Takže ak potrebuješ napríklad pracovníka do labáku, nahodíš na neho špeciálny oblek, ktorý zvyšuje inteligenciu. Ak taký nemáš, môžeš dotyčného poslať do knižnice, aby sa vzdelával, čo nejaký čas trvá.

Pre spestrenie ti občas do krytu vtrhnú banditi, aby ťa okradli o zdroje (elektrina, voda a jedlo) či nejaké zmutované príšery, ktoré sa pokúsia obyvateľom napraviť ciferník, takže ich musíš vopred pripraviť a vyzbrojiť. Tvorcovia dobre vyvážili systém sledovania reklám za odmenu. Reklamu si pozrieš dobrovoľne a získavaš za to slušné herné odmeny.

Na čom si zahráš: Android, iOS, Windows, Xbox, Playstation, Nintendo Switch

2. Genshin Impact

Pokiaľ hľadáš mobilnú hru, ktorá bude grafikou na úrovni AAA titulov z konzol a počítačov, tu si na správnej adrese. Genshin Impact totiž existuje prakticky na všetkých podstatných platformách vrátane Nintenda Switch a iOS. Upozorníme, že táto hra ti zrejme na hardvérovo slabšom telefóne či tablete bude sekať. Odohráva sa totiž v prepracovanom 3D svete a dej budeš sledovať z pohľadu tretej osoby.

Ten sa odohráva vo svete zvanom Teyvat, ktorý tvorcovia prepracovali s vysokým dôrazom na detail, ktorý sa pri mobilných hrách vidí skutočne málokedy. Teyvat je fantasy krajina, v ktorej žije sedem národov a každý z nich je viazaný na jeden z elementov a ovládaný iným bohom.

Genshin Impact Zdroj: play.google.com

Hlavný hrdina sa nazýva Traveler (Cestovateľ), no hráč má na výber medzi dvoma pohlaviami, pričom mužská postava sa volá Aether a ženská Lumine. Príbeh Cestovateľa sa začína tým, že sa jej či jeho cesty s dvojčaťom rozdelili práve vo svete Teyvat.

Už má za sebou cesty po množstve svetov a svoju dvojičku hľadá po boku Paimon, čo je démonka, ktorú zachránil pred utopením, a tak sa k nemu pridala. Tvoje schopnosti sa budú líšiť podľa zvoleného pohlavia, no cestovať medzi svetmi už nemôžeš. Na obnovenie tejto schopnosti musíš nájsť všetkých siedmich bohov a svojho súrodenca.

Na čom si zahráš: Android, iOS, Windows, Xbox, Playstation, Nintendo Switch

3. Pokémon Go

Napriek tomu, že hra uzrela svetlo sveta ešte v roku 2016, stále má veľkú fanúšikovskú základňu a určite sa nemusíš obávať do nej pustiť. Ide o priekopnícky titul, ktorý začal trend mobilných hier založených na love rôznych tvorov v rozšírenej realite (AR). Pokémon Go rozhýbe tvoje zatuhnuté hráčske telo a prispeje ku zdraviu pomocou motivácie k pohybu. Ide totiž o to, že hra sleduje a počíta tvoje kroky v reálnom svete podľa GPS v mobile a pokémonov umiestňuje práve v ňom.

Pri love ich môžeš vidieť v otcovej garáži či na hlave tvojej babičky pomocou režimu AR. Skúsení hráči alias tréneri, ktorí majú za sebou tisícky ulovených pokémonov, ti však povedia, že lovia bez tejto vymoženosti, keďže je to výrazne jednoduchšie. Ak sa už v tomto svete vyznáš, napríklad ako zberateľ kartičiek, a z tých stoviek rôznych druhov poznáš aspoň Bulbasaura, Gengara, Mewtwo či legendárneho Pikachua, budeš mať určitú výhodu.

Pokémon Go. Zdroj: Refresher/Peter Vnuk

Budeš totiž musieť vedieť, ktorí pokémoni sú najlepší proti určitým typom nepriateľov, ktorých stretneš na svojich cestách. Rozdať si to však budeš môcť aj s reálnymi hráčmi a opäť musíme pochváliť spôsob, akým tvorcovia zapojili do hry mikrotransakcie.

Ak chceš, investuješ reálne peniaze, no ak nechceš, stále z teba môže byť významný tréner pokémonov. Nechýba ani prvok dobývania území troma základnými klanmi, ktorých príslušníci obsadzujú tzv. gymy, takže hra s kamošmi či so susedmi prináša ovocie.

Na čom si zahráš: Android, iOS, iPadOS

4. Asphalt 9: Legends

Fanúšikovia pretekárskych hier už možno poznajú sériu Asphalt, ktorá sa dočkala množstva pokračovaní. Grafika je 3D a na vysokej úrovni prepracovanosti, takže základ atmosféry pretekov plechových tátošov tu je. Ovládanie možno prispôsobiť vlastným návykom, takže môžeš letieť do zákrut správne otočený aj naklonením mobilu.

Štýl hry je skôr arkádový než simulátorový, no aj napriek tomu je tu do istej miery vypracovaná fyzika a autá majú svoje jazdné vlastnosti, ktoré možno meniť vylepšovaním jednotlivých komponentov. Tie získavaš za hernú menu, ktorú dostaneš za vyhraté preteky. Nájdeš tu aj možnosť používať nitro, takže hra je plná dynamiky a často ju prirovnávajú k akémusi mobilnému Need for Speed.

Asphalt 9: Legends Zdroj: Refresher/Peter Vnuk

Aby si si hru poriadne užil, budeš potrebovať mobil so silnejším grafickým čipom a určite možno odporúčať aj vyššiu obnovovaciu frekvenciu displeja. Napokon treba počítať aj s tým, že ti zaberie dva a pol gigabajtu v úložisku, ale nebudeš ľutovať. Lokácie, značky a modely áut sú licencované a reálne, a keď ťa hra chytí, môžeš si ju nájsť aj na Steame. Tam je tiež bezplatná.

Na čom si zahráš: Android, iOS, iPadOS, macOS, Windows, Xbox, Nintendo Switch, Fire OS

5. Alto's Odyssey

Vitaj na nekonečnej púšti. Tak sa začína hra Alto's Odyssey, ktorá síce má základný príbeh, no ten nie je vôbec podstatný. V tomto prípade ide o titul, ktorý je viac-menej oddychový, aj keď dokáže trošku poštekliť nervy, ak sa ti nebude dariť.

Ako sme už naznačili, všetko sa odohráva na nekonečnej púšti a ty sa pri pohľade zboku stotožníš s Altom, ktorý jazdí na sandboarde po piesočných dunách. Nebude to však priamočiara cesta, to by bola nuda. Budeš robiť triky pri skokoch vo vzduchu, preháňať sa kaňonmi či odhaľovať skryté starodávne chrámy. Základy pohybu ti hra predvedie hneď na začiatku a nebude ťa zbytočne zdržovať dlhým úvodom, hodí ťa rovno na piesok.

Alto's Odyssey. Zdroj: Refresher/Peter Vnuk

Alto's Odyssey má príjemnú grafiku, ktorá lahodí oku a nezabúda na efekty ako piesočné búrky, vzdušné víry, tečúcu vodu či hoci aj padajúce hviezdy. Rovnako kvalitný je aj soundtrack, ktorý si najviac vychutnáš so slúchadlami v režime zen. V ňom nemáš žiadne ciele, nezbieraš mince, nenadobúdaš body ani nezískavaš posilnenia.

Vychutnávaš si číru jazdu za zvukov hudby, čo je ideálny liek na unavenú myseľ. Tvorcovia sú si vedomí, že sa im podarilo vytvoriť pôsobivé audiovizuálne dielo, a tak je súčasťou hry aj fotografický režim, v ktorom si môžeš scenériu vyfotiť a obrázky zdieľať s rodinou či priateľmi.

Na čom si zahráš: Android, iOS, Windows, Playstation, Xbox, Nintendo Switch

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.