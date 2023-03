Pedro Pascal a Ethan Hawke nakrútili krátky homosexuálny western, režíroval ho Almodóvar

Krátky film od režiséra Pedra Almodóvara bude mať premiéru na festivale v Cannes.

Strange Way of Life bude homosexuálny film s westernovou tematikou. Nakrútil ho oscarový režisér Pedro Almodóvar (Pain and Glory, Parallel Mothers, Hable con ela) a premiéruje bude mať na filmovom festivale v Cannes v máji tohto roka. Pôjde o krátky, nie celovečerný film, no režisér neprezradil, aký dlhý nakoniec bude.

Podľa jeho slov sa v ňom bude zaoberať témami maskulinity vo westernovom svete a vo vzťahu dvoch homosexuálnych mužov. Tých stvárnili Ethan Hawke (trilógia Before, Moon Knight) a Pedro Pascal (Game of Thrones, The Last of Us). Bohužiaľ, režisér viac o deji prezradiť nechcel, pretože chce, aby kraťas divákov prekvapil.