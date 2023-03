Pornografia spôsobuje u mladých mužov stres a ovplyvňuje ich predstavy o reálnom sexe, vyplýva z prieskumu

Polovica mužov priznala, že pornografia úplne zmenila ich vnímanie sexu. Erotické videá boli jedným z hlavných zdrojov, z ktorých sa o sexe učili.

Pornografia mužov nevzrušuje, naopak, spôsobuje im zbytočný stres. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu britskej spoločnosti Hims & Hers, v ktorom skúmali sexuálny život ľudí vo Veľkej Británii. Jedným z mýtov je práve vzrušujúca podstata filmov pre dospelých.

Tie ako zdroj informácií o sexe a sexualite využíva 27 % opýtaných. O sexe sa učia aj od rodičov (37 %) či spôsobom pokus – omyl (33 %). Lekári a odborníci na sexualitu však upozorňujú, že porno nie je dobrým zdrojom pre sexuálnu výchovu. Problémom je, že porno nutne nepomáha ľuďom porozumieť, čo je v oblasti sexuálneho zdravia normálne, bezpečné či reálne.

Porno nie je reálne, ale následky nadmerného pozerania porna sú

Až polovica mužov v prieskume povedala, že porno zmenilo ich vlastné očakávania, pokiaľ ide o výdrž či erekciu, a rovnako veľa mužov vraví, že pornografia úplne zmenila ich pohľad na sex samotný. Erotické videá pritom mužov ovplyvňujú nepomerne viac než ženy, pretože historicky boli natáčané mužmi a aj cieľovou skupinou boli muži.

V mainstreamovom porne je tak zvyčajne muž aktívny a práve jeho rozkoš je stredobodom pozornosti, čo môže viesť k skresleným predstavám o tom, ako vyzerá sexuálny život v skutočnom svete. U dievčat aj u chlapcov, ktorí často sledujú porno, štúdia preukázala väčšiu pravdepodobnosť, že budú ženy vnímať len ako sexuálne objekty. Muži si tak môžu myslieť, že je to normálne – a premietne sa to aj do ich vzťahu a postele.

Urologička a poradkyňa pre Hims & Hers doktorka Denise Asafu-Adjei dokonca v prieskume dodáva, že niektoré vedecké štúdie ukazujú na možnú koreláciu medzi nadmerným pozeraním porna a poruchou erekcie. To, čo je pre človeka vzrušujúce online, totiž nemusí nájsť v offline svete.

Sex preto mužom spôsobuje stres, potvrdilo to 38 % mladých mužov z generácie Z. Viac ako polovica mladíkov dodala, že porno zmenilo ich vnímanie toho, ako by mal sex vyzerať. Stresovať ich tak môže už len neľahká úloha rozlíšiť, kde má ich partner alebo partnerka hranice, aké správanie je normálne a čo môžu naozaj očakávať v posteli, na rozdiel od toho, čo si môžu pozrieť v porne.

Kľúčom podľa expertov v prieskume je komunikácia: s mužmi by sa už od mladého veku malo rozprávať nielen o tom, čo od sexu môžu očakávať, ale aj o tom, čo v pornografii je reálne a čo je fikcia.

Pre viac článkov nielen o pornografii, ale aj o témach, ktoré sa z filmov pre dospelých nenaučíš, klikni sem. Rozoberáme všetko od sexuálnej orientácie cez sexuálne preferencie a taktiky až po aktuálne informácie o tom, čo vieme o sexualite ľudí.