Prečo máš problém so sexom? Toto sú veci, ktoré môžu negatívne ovplyvniť tvoj sexuálny výkon

Aj tebe sa stáva, že sa ti nedarí navodiť tú správnu atmosféru alebo sa neudrží dostatočne dlho a spôsobuje to pocit frustrácie? Zvykneš hovoriť, že teraz nemáš chuť na sex, alebo si vypočuješ poznámky o bolestiach hlavy a stresujúcich deadlinoch v práci od svojej partnerky či partnera?

Aj keď môžeš mať ten pocit, rieši to veľmi veľa ľudí, vraví Veronika Pastrnáková, psychologička z platformy ksebe.sk a ENEF Consulting. „Je to bežná súčasť života a naozaj sa za to netreba hanbiť. Mladí ľudia si často myslia, že sa to deje len im, lebo v partii sa nikto neprizná,“ povedala pre Refresher.

Náš sexuálny výkon ovplyvňuje prakticky všetko. Môžu to byť fyzické aj psychologické faktory, môže ísť o vedľajší účinok niektorých liekov či sprievodný jav zmien v tele a niektorých chronických ochorení. Prejaviť sa to môže jednoducho tým, že nemáš chuť, ale aj tým, že sa ti nedarí udržať si erekciu alebo zvlhnúť dostatočne na to, aby si mal pohodlný sex. V článku sa pozrieme na najčastejšie príčiny a poradíme ti, kde alebo s kým ich môžeš riešiť.

Choroba modernej doby: stres

Ak sa ti nedarí naladiť na partnerku alebo partnera, nevieš sa sústrediť na intímny zážitok, podľa psychologičky Pastrnákovej môže byť dôvodom stres. „Stačí úplná banalita, stres v práci, hádka so šéfkou či konflikty v kolektíve.“ Stresujúco pôsobia aj hádky vo vzťahu či nezhody s kamarátmi.

Zdroj: Pexels/Anna Shvets

Najmä dlhodobý alebo chronický stres podľa psychologičky spôsobí, že telo ostáva v režime bdenia a nevie sa uvoľniť. Zvýšená hladina kortizolu môže takpovediac blokovať tvoju schopnosť prežiť a užiť si sexuálnu blízkosť. „Práve chronický stres alebo dlhodobé obavy môžu spôsobiť, že náš sexuálny výkon bude obmedzený, respektíve ani nepocítime potrebu o zblíženie sa.“

Čo sa dozvieš po odomknutí? Ako môže porno ovplyvňovať sexuálny výkon.

Ktoré lieky vplývajú na výkon a v akom prípade je ich možné vymeniť za iné.

Ktoré psychické problémy sa môžu podpísať na tvojom intímnom živote.

