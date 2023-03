Steroidy v Hollywoode: Je ťažké uveriť, že by bol The Rock „čistý“, hovorí fitnes expert

Má 50, ale formu lepšiu ako pred 20 rokmi. A nie je jediný. Ako sú na tom hollywoodski svalovci s užívaním steroidov?

„Ľudia od nepamäti hľadali spôsoby, ako získať nadpozemskú silu alebo nadľudský výkon. Bolo to tak vždy a bolo by naivné myslieť si, že to v budúcnosti bude inak,“ hovorí bývalý kulturista a fitnes odborník Boris „Valihora“ Prekop.

S Valihorom sme sa rozprávali o postavách hollywooskych hercov, ktorí majú často po 50-ke, no aj tak sa udržujú v špičkovej forme. Vedeli by sa dostať na takúto úroveň bez užívania steroidov, alebo je úplne jasné, že nie sú „čistí“?

3 až 5 hodín spánku a telo kulturistu?

Dwayne Johnson alias The Rock (50) a Mark Wahlberg (51) majú spoločného viac než len úspešné kariéry. Obaja hollywoodski herci sú známi aj svojimi vypracovanými postavami, tvrdým prístupom k tréningu a extrémne prísnemu fitnes režimu. Vzhľadom na ich vyšší vek a pracovnú vyťaženosť je však na mieste otázka, či by si takúto formu dokázali udržať bez steroidov.

Faktom zostáva, že pokiaľ sa konkrétna osoba k užívaniu steroidov neprizná, nikdy nemôžeme s určitosťou tvrdiť, že ich užíva. Mnohé indície však môžu nasvedčovať tomu, že si niektorí hollywoodski svalovci týmto spôsobom „vypomáhajú“.

The Rock si vraj dopraje len niekoľko hodín spánku a ihneď po prebudení ide cvičiť.

Jedným z najlepších príkladov je práve 50-ročný Dwayne Johnson alias The Rock. Ten sa môže napriek svojmu vyššiemu veku a obrovskej pracovnej vyťaženosti pýšiť priam kulturistickou formou. Sám pritom tvrdil, že niekedy spáva len 3 až 5 hodín, uvádza The Independent, čo by aj oveľa mladšiemu človeku výrazne ovplyvnilo proces svalovej regenerácie.

Rozdiel medzi fotografiami je zhruba 20 rokov.

Naľavo je The Rock vo filme Kráľ Škorpión z roku 2002. Zdroj: Universal Pictures, instagram.com/therock

„Dá sa predpokladať, že ak je herec po 50-ke v lepšej forme, než keď mal 30, má svaly kulturistu a na bruchu tehličky ako z magazínu Muscle&Fitness, zvláda náročný program, natáčanie a všetky povinnosti pre médiá s úsmevom a dokonca o sebe tvrdí, že spáva iba 3 až 5 hodín denne, aby ‚pracoval tvrdšie ako ostatní‘, tak využije všetky možné prostriedky, ktoré mu to umožnia – a trochu svoj režim asi aj prikrášľuje,“ povedal pre Refresher Boris „Valihora“ Prekop.

50 rokov nie je 25

The Rock sa k užívaniu steroidov priznal ešte v roku 2009 v rozhovore pre MTV, informuje Muscle&Fitness. „S kamošmi sme to skúsili, keď som mal 18 alebo 19. Nevedeli sme, čo robíme,“ vyhlásil Johnson. V súčasnosti však o tejto téme mlčí.

Fitnes expert Valihora nespochybňuje The Rockove špičkové mentálne nasadenie, prvotriedny tréning, kvalitnú stravu a zároveň skutočnosť, že za ním určite stojí množstvo odborníkov na posilňovanie a výživu. Vek však oklamať nedokáže ani samotný Dwayne Johnson.