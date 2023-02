„Zo steroidov sa mi scvrkli semenníky a zdeformovala tvár,“ tvrdí Slovák Andrej, ktorý ich užíva už od 13 rokov

Andrej začal s anabolickými steroidmi, keď mal 13 rokov. „Chcel som mať svaly, aby som zapôsobil na svojho partnera,“ vysvetľuje pre Refresher dnes už 20-ročný študent, ktorému sme na účely tohto článku zmenili meno. „Vypýtal som ich od staršieho žiaka na škole, o ktorom sa vedelo, že ich užíva.“

Čoskoro sa dostavil prvý prírastok svalovej hmoty, ale s ním aj prvé negatíva. Andreja trápila väčšina nežiaducich účinkov, ktoré sa spájajú s užívaním týchto nelegálnych látok.

„Mal som po celom tele akné, najmä na tvári a chrbte. V priebehu druhého cyklu mi začali vypadávať vlasy a začala sa mi deformovať tvár. Okrem akné a vypadaných vlasov sa mi tiež zmenšili a stmavli semenníky,“ tvrdí Andrej. Keďže jeden z vedľajších účinkov užívania anabolík je aj pokles testosterónu, mladík musel siahnuť aj po doplnkoch na zvýšenie tohto hormónu.

Steoridy síce nespôsobujú fyzickú závislosť ako napríklad kokaín, ale veľa mužov ich nedokáže prestať brať zo strachu, že príde o svaly. Zdroj: Unsplash.com

Popri vyššie menovaných vedľajších účinkoch začal zažívať aj prudké výbuchy agresie. „Vo všeobecnosti sa mi zosilneli prejavy emócii, ktoré som prežíval už predtým. Dostal som sa z tohto dôvodu aj do drobných potýčok. Žiaden väčší problém som však nespôsobil,“ spomína Andrej, ktorý následkom svojej výbušnosti napokon prišiel aj o kamarátov.

Aj napriek množstvu problémov, ktoré mu anaboliká spôsobili, ich mladík aj dnes naďalej užíva. „Dali mi pocit nesmrteľnosti, konečne milujem svoje telo. Neplánujem s nimi prestať,“ tvrdí.

„Odvykačka“ pre užívateľov steroidov

Podľa poprednej austrálskej Nadácie pre alkohol a drogy (ADF) steroidy síce nespôsobujú fyzickú závislosť ako napríklad kokaín, ale veľa mužov ich nedokáže prestať brať zo strachu, že príde o svaly.

Skupina austrálskych lekárov, ktorá prednášala na túto tému na medzinárodnej lekárskej konferencii, vo februári tohto roku vyhlásila, že ľudia, ktorí užívajú anabolické steroidy, by mali dostať podobnú liečbu ako drogovo závislí.

Portál The Age informuje, že títo ľudia potrebujú lepšiu zdravotnú podporu, ale štátne inštitúcie po celom svete sa im nevenujú dostatočne. Lekári preto začali pracovať na novej „odvykacej“ liečbe, podobnej tej, ktorá pomáha drogovo závislým.

Užívanie – ale aj vysadenie – anabolických steroidov sa spája s celým radom nežiaducich účinkov, ktoré ohrozujú ďalšie typické „znaky mužnosti“. Mužom, ktorí tieto látky užívajú dlhodobo, hrozí napríklad scvrknutie semenníkov, znížená plodnosť či plešatosť (nehovoriac o poškodení pečeni až mŕtvici pri nadmernom užívaní).

Čo sú to vlastne steroidy?



Anabolické



Najčastejšie sa podávajú injekčne, ale aj vo forme tabliet či gélov. Bez lekárskeho predpisu sa ich užívanie na Slovensku považuje za nelegálne. V kombinácii so stimulantmi či s inými rekreačnými drogami môžu byť veľmi nebezpečné. Anabolické steroidy sú chemický derivát mužského pohlavného hormónu testosterónu. Pomáhajú budovať svalovú hmotu, zvýšiť energiu aj silu. Lekári ich predpisujú na liečbu určitých typov anémie, ochorení spojivového tkaniva, niektorých druhov rakoviny, závažnej artritídy či niektorých sexuálnych dysfunkcií.Najčastejšie sa podávajú injekčne, ale aj vo forme tabliet či gélov. Bez lekárskeho predpisu sa ich užívanie na Slovensku považuje za nelegálne. V kombinácii so stimulantmi či s inými rekreačnými drogami môžu byť veľmi nebezpečné.

Abstinenčné príznaky sa môžu podobať tým, ktoré nastupujú po vysadení nelegálnych drog. Po dlhodobom užívaní sa objavuje extrémna únava, výkyvy nálad, znížená chuť do jedla (a teda chudnutie), pokles sily až depresia. Kým sa hladiny testosterónu vrátia do normálu, môže to trvať aj štyri mesiace. Pri vážnejších prípadoch je nutná liečba, ktorá môže zahŕňať hormonálnu terapiu, antidepresíva a psychologickú pomoc.

Ľudí, ktorí užívajú steroidy, častejšie trápia psychické problémy, ako je úzkosť. Zdroj: Unsplash.com

Mesto Queensland, ktoré nazývajú aj „austrálske hlavné mesto steroidov“, ich aj preto zaradilo spolu s heroínom, kokaínom a pervitínom do najvyššej kategórie nebezpečných nelegálnych drog. Za držanie alebo obchodovanie so steroidmi tam hrozí až 25 rokov väzenia. Podobné tvrdé tresty platia aj v Novom Južnom Walese a vo Victorii.

Výskum dokonca dokázal, že ľudí, ktorí užívajú steroidy, častejšie trápia psychické problémy, ako je úzkosť. Niektorí počas užívania začali vykazovať manické alebo psychotické prejavy. Mnohí hlásili aj závažné depresívne symptómy a poruchy spánku – najmä počas abstinencie po intenzívnom užívaní.

Posadnutosť vlastným telom

Práve psychika, nízke sebavedomie a vnútorné pochybnosti o svojom tele je to, čo mužov nekulturistov často privádza k steroidom. Podľa prieskumov sa telesná nespokojnosť mužov od roku 1984 do roku 2009 strojnásobila.

Túto tému načrtla prvýkrát v roku 2000 kniha „Adonisov komplex: Tajná kríza posadnutosti mužským telom“, kde autori uviedli, že „muži viac než kedykoľvek predtým bojujú s rovnakým tlakom na dosiahnutie fyzickej dokonalosti, s akým sa ženy stretávajú už celé stáročia“.

Muži pod tlakom spoločnosti prechádzajú od normálneho záujmu o cvičenie k patologickej posadnutosti vlastným telom, známej ako „Adonisov komplex“ (Adonis je grécka mytologická postava, ktorej telo malo predstavovať ideálny štandard mužského tela).

K tzv. „Adonisovmu komplexu“ môže prispievať aj popkultúra, filmy a sociálne siete. Zdroj: Unsplash.com

Vážnejšie formy tejto posadnutosti môžu viesť až k poruchám príjmu potravy, napríklad svalovej dysmorfii (známej aj ako „reverzná anorexia“), teda chorobnej posadnutosti svalmi. Človek s touto diagnózou vníma svoje telo skreslene, a aj keď dvíha činky päťkrát týždenne, stále má pocit, že musí naberať ďalšie a ďalšie svaly.

Podľa prieskumu medzi americkými stredoškolákmi užilo anabolické steroidy aspoň raz v živote 4,9 % chlapcov a 2,4 % dievčat.

Podľa Národnej federácie profesionálnych trénerov môžu ľudia s touto diagnózou brať nadmerné množstvo steroidov a vyhýbať sa všetkým spoločenským aktivitám – jednak zo strachu, že nie sú dosť „veľkí“, jednak preto, aby sa neukracovali o čas, ktorý môžu venovať tréningu. V krajných prípadoch môžu dokonca prísť o priateľov či prácu.

Wolverine nie je dobrý vzor

Novinárka Sarah Berry, ktorá sa venuje zdraviu, v článku upozornila na to, že k vývinu tejto poruchy prispievajú aj akčné filmy prezentujúce nerealistické telesné ideály, napríklad Wolverine. Telesný vývin herca Hugha Jackmana, ktorý túto komiksovú postavu stvárnil v rokoch 2000 a 2013, je dokonalou ukážkou toho, ako sa za trinásť rokov zmenili ideály mužského tela.

Hugh Jackman ako Wolverine – porovnanie filmov z roku 2000 a 2013. Zdroj: IMDB/X-Men, Wolverine

„Muži vždy chceli byť svalnatí, ale dnes už hovoríme o mezomorfnom type postavy, pre ktorú je typické nízke percento telesného tuku s výrazne vyrysovanými svalmi, najmä na ramenách, hrudníku a pažiach, s úzkym driekom a ‚six packom‘,“ hovorí docentka a vedkyňa Gemma Sharp, ktorá skúma poruchy príjmu potravy.

Podľa Národnej asociácie pre poruchy príjmu potravy je každý tretí človek s poruchou príjmu potravy muž. Táto štatistika vyvracia mýtus, že mužov sa tieto problémy netýkajú.

Podľa odborníkov sú obzvlášť zavádzajúce aj sociálne siete, na ktorých užívatelia steroidov tvrdia, že si veľké svaly vypracovali len tvrdým cvičením a diétou. Laici pritom len z fotografie nedokážu rozpoznať, či sú svaly skutočne prirodzené, alebo „nafúknuté“ anabolikami.

Podľa vedkyne muži oveľa viac investujú do svojho vzhľadu aj preto, že ich tradičné „mužské úlohy“ – ako je živiteľ rodiny a ochranca – sú už čoraz menej relevantné. „Vzhľad je v podstate už jediná vlastnosť, ktorou sa môžu odlíšiť od žien,“ konštatuje Gemma Sharp.

