RECENZIA: 2. séria Vikings: Valhalla

Druhá séria Valhally je slabšia ako prvá, čo naznačovali aj naše dojmy po dopozeraní jej začiatku.

Dejovo nadväzuje na posledné udalosti. Harald a Freydis sa zotavujú v divočine, Leifa trápi smrť jeho lásky, Olaf čelí rozsudku za svoju zradu a kráľ Knut absentuje vo väčšine druhej série.

Leif, Harald a Freydis sa spájajú, no len na chvíľu. Harald a Leif sa vyberú za Haraldovým strýkom na Kyjevskú Rus, aby získali armádu potrebnú na porazenie Olafa a získanie nórskej koruny. Podľa deja z prvej série by mal byť Olaf bez podpory. Tvorcovia sa však rozhodli vytvoriť v seriáli umelý konflikt.

Zápletku druhej série odštartoval nezmyselný dej

Namiesto popravenia Olafa za jeho hriechy a zločiny z prvej série mu dá kráľ Knut na starosť celé kráľovstvo a voľnú ruku, takže naďalej vraždí ľudí, ktorí veria v pôvodných severských bohov a nie sú kresťania. Nikto proti tomu nenamieta a rodiny Vikingov, ktorých povraždil, si zrejme povedali, že je to v pohode. Akoby si nikto nepamätal na udalosti prvej série.

Nedáva to zmysel a je to len tupý nástroj pre scenáristov, ktorým si uľahčili prácu. Jednoduchosť a nezmyselnosť základnej dejovej línie je predzvesťou celkovej kvality príbehu druhej série.

Ten je celkom nezáživný. Dôkazom je aj snaha Leifa a Haralda dostať sa do Konštantínopolu po zamrznutej rieke, čo trvá celú sériu. Počas nej nedokážu absolútne nič a dej nepohnú žiadnym výrazným smerom. Cez tragické, ale aj romantické momenty sa posunú ako postavy, no hlavná dejová os je na konci druhej série rovnaká ako na začiatku – Harald sa chystá získať nórsku korunu. Druhá séria tak nemá žiadne vyvrcholenie.

Freydis aj naďalej bojuje s nezáživným dejovými líniami

Freydis hádam bude v ďalších sériách maximálne vedľajšia postava. Tvorcovia jej nedokážu vymyslieť zaujímavé dejové línie. Po tom, čo v prvej sérii čelila náboženským fanatikom, čelí v tej druhej Vikingom s nacistickými sklonmi.

Podobne ako príbeh Leifa a Haralda, aj jej zápletka je zaujímavá až na samotnom konci. Medzi treťou a siedmou epizódou sa s ňou nič nestalo. Dej celej druhej série by sa poľahky vošiel do štyroch epizód a tvorcovia sa v ďalších štyroch mohli venovať atraktívnejším zvratom a vytvoriť nové, zaujímavé konflikty.

Sklamaním sú aj udalosti odohrávajúce sa v Londýne. Poradca kráľa Knuta Godwin tam naďalej spriada svoje intrigy a premyslené politické hry, no po dvoch sériách to už je divákovi úplne jedno. Táto dejová os sa navyše počas celej série absolútne nijako nepretne s hlavným dejom o Freydis, Olafovi, Haraldovi a Leifovi.

V Londýne by sa mohol odohrávať úplne iný seriál a nikto by si to nevšimol. Navyše, skvelá postava z prvej série, kráľ Knut, je asi tak v 10 scénach dokopy, a aj to len v posledných dvoch častiach. Je zaneprázdnený vojnou s Dánmi, no namiesto toho, aby ju tvorcovia ukázali, sa o tom len dopočujeme.

Málo akcie a žiadne veľkolepé bitky

To je ďalšia negatívna stránka druhej série. Akoby tvorcovia minuli celý rozpočet na akčné scény už v prvej sérii. V tej druhej je ich minimum a nie sú zďaleka takého rozsahu ako v prvej sérii. Druhá epizóda nám ukázala, že veľkoleposť sa dá nahradiť kvalitne nakrútenou bitkou, no aj tá je z celej série jediná zaujímavá. Namiesto vikingskej akcie je tak druhá séria skôr intrigánskou drámou a telenovelou.

Síce sú v nej dobre napísané postavy, ktoré si divák dokáže obľúbiť, a sledovanie seriálu je zábavné, no cítiť, že často je to len dejová vata. Z obávaných Pechenegovcov, o ktorých sme počúvali celú druhú sériu, sa vykľuli absolútne neschopní a neškodní barbari. Celý tábor „vybavili“ tri vikingské bojovníčky, ktoré si doteraz nedali rady s jediným postarším otrokárom, čo takisto nedáva zmysel.

Seriál je však natočený veľmi profesionálne. Krásny je aj pôsobivý vizuál zamrznutých krajín a skvelo vyzerajúce dobové kostýmy. Svoju prácu kvalitne odviedli aj herci, no scenár nedáva každému dostatok priestoru na dramatické prejavy, takže sú občas mdlé.

Na Valhallu sa stále dobre pozerá

Aj napriek tomu všetkému je druhá séria zábavná. Na tých postavách je niečo, čo diváka udržuje v napätí a vďaka čomu dokáže hltať jednu epizódu za druhou. Je však citeľne slabšia ako tá prvá.

Druhej sérii udeľujeme za pekný vizuál, skvelú druhú epizódu, niekoľko efektných súbojov, super nové postavy, pekne nakrútené scény a vynikajúcu prácu s charaktermi Leifa a Haralda šesť bodov z desiatich. Ak od seriálu o Vikingoch čakáš krvavé bitky a cool súboje na život a na smrť, druhá séria ťa sklame.

