2. séria Vikings: Valhalla má svojich divákov za hlupákov. Na seriál sa skvelo pozerá, ale príbeh nedáva zmysel

Druhá séria Vikings: Valhalla je od 12. januára dostupná na Netflixe. Na seriál sa pozerá dobre, no ide z neho pocit, akoby tvorcovia nepripravili dostatočne kvalitný scenár a myslia si, že diváci pri jeho sledovaní nebudú pri jeho sledovaní rozmýšľať. Vyzerá to tak aj po prvých štyroch epizódach druhej série.

Po konci tej prvej čakal zradcu Olafa trest. Forkbeard ho však nezabil, ale spravil z neho správcu Kattegatu a ochrancu svojho vnuka. Namiesto toho, aby našiel Haralda Sigurdsona, verného priateľa svojho syna, alebo do tejto pozície ustanovil hocikoho zo svojich blízkych, dal kráľovstvo na starosť človeku, ktorý ho chcel zabiť a prevziať moc nad krajinou len niekoľko hodín predtým. Že to nedáva absolútne žiadny zmysel, sa divák presvedčí už po prvej epizóde.

Scenáristi vytvorili umelý konflikt, ktorý poháňa motivácie všetkých hlavných postáv. Namiesto zaujímavého príbehu tak sledujeme klišé zápletku, v ktorej sympatickí hrdinovia bojujú proti neférovosti a presile. Je to veľká škoda, pretože seriál je inak veľmi zábavný.

Zdroj: Netflix

Osud postáv divákovi nie ukradnutý. Spolu s nimi sleduje, ako sa vyvíja situácia v Londýne, Kattegate, ale aj na území Kyjevskej Rusi, kam sa Harald vybral po boku Leifa. Toto duo je stále najlepšie na celom seriáli. Jednak vďaka hercom, ktorí hodnoverne predávajú ich emócie, ale aj vďaka ich bojovým schopnostiam a osobnostiam, ktoré žiaria všade, kde sa objavia.

Horšie je to s postavou Leifovej sestry Freydis. Mala nezaujímavú dejovú líniu už v prvej sérii. Tvorcovia sa z toho ale nepoučili a ukazujú ďalší nepodstatný príbeh, ktorý s hlavnou dejovou kostrou nemá súvis a ktorý sa rozbehne až v druhej polovici série. Vôbec nič by sa nestalo, keby Freydis jednoducho odišla a na konci druhej série by svojmu bratovi a Haraldovi povedala, čo sa s ňou dialo.

Problém vôbec nie je s postavou ako takou, skôr s dejom, ktorý okolo nej autori vytvárajú. V prvej sérii čelila náboženským fanatikom, ktorých v tej druhej jednoducho vymenili za fanatikov s nacistickou ideológiou.

Zdroj: Netflix

Okrem prihlúplej zápletky, ktorej chýba akákoľvek logika a nudnej dejovej odbočky s Freydis ale seriálu nie je veľmi čo vytknúť. Síce by vikingovia nemuseli mať neprirodzené anglické prízvuky a bolo by lepšie, keby hovorili svojím rodným jazykom, no nie je to niečo, čo by kazilo zážitok.

V druhej sérii je dobrá akcia, rozvoj vzťahov medzi obľúbenými postavami a predstavenie celkom nových, ktorí pomáhajú tým starým charakterovo sa posunúť. Príjemná je aj zmena prostredia, keď sa Harald s Leifom prebárajú cez ľadovce v zamrznutej krajine. Snáď budú veľké vikinské bitky a súboje také podarené, ako pästné súboje z druhej časti.

Zdroj: Netflix

Druhá séria sa rozhodne oplatí vidieť, aj keď má pomalšie tempo. Detailne sa tomu budeme venovať v recenzii.

