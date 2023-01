10 najočakávanejších hororov roka 2023

Hororový rok 2023 sa bude niesť najmä v znamení pokračovaní. Dočkáme sa napríklad nového Vreskotu, série Insidious či Exorcistu, ktorý by mal nadviazať na klasiku z roku 1973. Okrem toho nás však čaká aj niekoľko noviniek, ktoré upútajú pozornosť žánrových fanúšikov.

M3GAN (réžia: Gerard Johnstone)

Gemma sa musí postarať o svoju neter Cady, ktorej zomreli rodičia. Spoločnosť osirelému dievčatku začne robiť hračka s umelou inteligenciou M3GAN. Pre Cady sa stáva blízkou kamarátkou a jej ochrankyňou. Aby ju udržala v bezpečí, neváha ani vraždiť.

Príbehy s hračkami zabijakmi nie sú pre hororový žáner žiadnou novinkou, android vo filme M3GAN však pôsobí pomerne realisticky a to viac môže niektorých divákov vydesiť. Slovenská premiéra je plánovaná už na 12. januára 2023. Bude tak jedným z prvých očakávaných tohtoročných hororov, ktoré uvidíme. Film režíroval menej známy Gerard Johnstone, ktorý v roku 2014 stál za pomerne kreatívnym hororom Housebound.

Knock at the Cabin (réžia: M. Night Shyamalan)

Keby nám na dvere zaklopali svalnatý Dave Bautista a Rupert Grint, ktorý vyzerá ako vyhorený čarodejník z Harryho Pottera, tiež by sme dostali strach. Príbeh Knock at the Cabin sa zameriava na trojicu sektárov, ktorí sa snažia zabrániť koncu sveta tým, že zabijú nevinného človeka. O réžiu sektárskeho hororu sa postaral známy tvorca M. Night Shyamalan (Šiesty zmysel, Znamenia). Film sa do našich kín dostane 2. februára 2023.

