Koľko zarábajú Mariah Carey alebo Wham! na vianočných hitoch? Týchto 10 skladieb o Vianociach sa stalo zlatou baňou

Ak by si v predvianočnom období pri každom jednom započutí skladby Last Christmas od Wham! alebo All I Want for Christmas od Mariah Carey hodil do pokladničky euro, do nového roka by si pravdepodobne vstupoval s celkom pekným finančným bonusom. Zložiť megahit, ktorý sa bude hrávať desaťročia, je méta nejedného hudobníka. Takéto skladby im totiž môžu zabezpečiť stovky tisíc dolárov na účte každý rok.

Vedel si, že úplne najpredávanejšia skladba v histórii na celom svete je práve vianočný hit Binga Crosbyho White Christmas? S päťdesiatmiliónovým predajom sa zapísal aj do Guinnessovej knihy rekordov a od svojho vzniku v roku 1942 sa stále drží na prvých desiatich priečkach rebríčka najhranejších vianočných hitov. Samozrejme, stále štedro zarába.

Ktorých desať vianočných skladieb je najväčšou zlatou baňou? Vychádzali sme z informácií britského webu Independent, ktorý na základe dát televízie Channel 5 zverejnil rebríček najlepšie zarábajúcich vianočných hitov.

V Refresheri sa venujeme dianiu v hudobnom svete aj z pohľadu čísiel a zárobkov umelcov. Ak si rád pozeráš zaujímavé rebríčky a chceš sa dostať ku všetkým článkom bez obmedzení a podporiť našu prácu, staň sa členom klubu Refresher+

10. Stay Another Day, East 17

Ročný zárobok: 110 000 eur



Skladba Stay Another Day sa drží v rebríčku najhranejších vianočných skladieb aj napriek tomu, že vianočnou skladbou vôbec nie je. Jej slová napísal člen kapely East 17 Tony Mortimer a sú o smrti jeho brata Ollieho, ktorý spáchal samovraždu.



Cinkanie vianočných zvončekov, padajúci sneh, členovia kapely oblečení v bielych kožuchoch vo videoklipe a tiež uvedenie skladby na trh v predvianočnom období z nej urobili najhranejšiu vianočnú skladbu v Británii v roku 1994.



Platforma YouGo pred piatimi rokmi dokonca robila prieskum verejnej mienky, či Briti vnímajú Stay Another Day ako vianočnú skladbu alebo nie. 34 % by ju k vianočným hitom nezaradilo, 29 % áno a zvyšok ju zaradil do kategórie neviem.



9. Mistletoe and Wine, Cliff Richard

Ročný zárobok: 115 000 eur



Skladba bola pôvodne napísaná pre muzikál Scraps, ktorý bol v v Orange Tree Theatre uvedený prvýkrát v roku 1976. Neskôr sa však premenoval na The Little Match Girl a stal sa populárnym aj v televízii. Skladbu Mistletoe and Wine v ňom spievala topmodelka Twiggy, ktorá v ňom hrala prostitútku, a celá pieseň mala skôr ironický podtón.



Pieseň sa zapáčila spevákovi Cliffovi Richardovi, ktorý so súhlasom jej autorov zmenil jej text na povedzme niečo menej ironickejšie a viac duchovnejšie. V roku 1988 jeho verzia skladby podľa údajov Wikipédie strávila na vrchole britského rebríčka niekoľko týždňov a dodnes zarába zhruba 115 000 eur každý rok.



8. 2000 Miles,The Pretenders

Ročný zárobok: 115 000 eur



2000 Miles je ďalšou vianočnou skladbou, ktorej text je o tragickej smrti. Je venovaná pôvodnému gitaristovi kapely The Pretenders, ktorý zomrel ako 25-ročný, a názov 2000 Miles (2000 míľ) mal vyjadriť diaľku, v ktorej by sme naveky mali počuť jeho gitaru.

Mnoho ľudí si však text vysvetľuje romantickejšie a myslí si, že je o tom, ako zamilovaná dvojica trávi sviatky vzdialená od seba tisíce míľ. Na Slovensku 2000 Miles síce až taká známa nie je, no napríklad v susednom Poľsku patrí k najobľúbenejším vianočným hitom.



7. Stop the Cavalry, Jona Lewie

Ročný zárobok: 136 000 eur

Keď anglický hudobník Jona Lewie skladal pieseň Stop the Cavalry, malo ísť pôvodne o protivojnovú pieseň a nie vianočný hit. Samotný motív Vianoc sa dokonca v piesni objavuje len v jednej vete, keď si vojak na fronte hovorí: Keby som bol na Vianoce doma.



Práve tejto časti sa chytilo marketingové oddelenie vydavateľstva, pridalo zvončeky a najalo dychovú kapelu Armády spásy. Z vojnovej skladby sa tak stal jeden z najhranejších vianočných hitov vôbec, ktorý každý rok jeho autorovi zarába zhruba 136 000 eur.



6. Wonderful Christmastime, Paul McCartney

Ročný zárobok: 295 353 eur



Hoci ju mnoho kritikov označuje ako jednu z najslabších skladieb Paula McCartneyho, jeho vianočný hit Wonderful Christmastime kraľoval na vrcholoch hudobných rebríčkoch po celom svete.



Pieseň bola súčasťou jeho sólového albumu McCartney II a odhaduje sa, že mu ročne zarába minimálne v priemere 300 000 dolárov. Od jej vydania v roku 1981 mala skladba zarobiť úctyhodných 15 miliónov dolárov.



5. Last Christmas, Wham!

Ročný zárobok: 340 000 eur

Podľa rebríčka televízie Channel 5 zarobí Wham! každé Vianoce na svojom hite okolo 340 000 eur. Odhaduje sa, že Last Christmas od svojho vydania v roku 1984 zarobila kapele viac ako 20 miliónov dolárov.

Zaujímavosťou je, že zisk sa nepripísal na konto jej autorov, ale bol od začiatku určený na pomoc pri boji s hladom v Etiópii. Wham! svoj vianočný hit vydali v roku 1984, keď sa do rádií dostala aj ďalšia vianočná stálica Do They Know It's Christmas? od zoskupenia Band Aid a celé týždne sa predbiehali na špičkách hudobných rebríčkov.

Aj zisk zo skladby Do They Know It's Christmas? bol určený na boj s hladomorom v afrických krajinách. Počas rokov sa skladba dočkala niekoľkých verzií, do ktorých boli obsadené najväčšie hudobné hviezdy. Jej posledná verzia bola nahraná v roku 2014 a zisk z nej putoval na podporu liečby eboly v Afrike.



4.White Christmas, Bing Crosby

Ročný zárobok: 370 000 eur

Pieseň skladateľa Irvinga Berlina bola napísaná pre film Holiday Inn v roku 1942 a v tom istom roku získala aj Oscara. Ako sme vyššie spomínali, White Christmas je najpredávanejšou skladbou na celom svete s 50-miliónovým predajom jej originálnej verzie od Binga Crosbyho.

Ak by sa do predaja pripočítali aj jej ďalšie verzie od iných autorov, predaj by mohol podľa odhadov presiahnuť aj 100 miliónov kusov. Verzia od Crosbyho podľa Channel 5 stále zarába v prepočte okolo 370 000 eur ročne.



3. All I Want for Christmas is You, Mariah Carey

Ročný zárobok: 450 000 až 2 400 0000 eur

Mariah Carey, ktorá nedávno neúspešne žiadala o registráciu obchodnej značky Kráľovná Vianoc, na svojom hite z roku 1994 minimálne kráľovsky zarába. Podľa rebríčka Channel 5 by sa jej ročný zárobok z jednej skladby mal začínať na hranici zhruba pol milióna dolárov ročne.

Podľa najnovších odhadov The Forbes však Mariah Carey na svojom najväčšom hite zarobí zhruba dva a pol milióna dolárov ročne. S príchodom streamovacích platforiem ako Spotify sa totiž popularita skladby ešte viac znásobila.

Skladba za takmer 30 rokov svojej existencie zarobila podľa odhadov 80 miliónov dolárov, netreba však zabudnúť, že celý zisk si nenecháva len Mariah, ale delí sa oň so spoluautormi. Speváčka vďaka úspechu vianočného hitu zarába aj na množstve vianočných koncertov a predaji produktov s vianočnou tematikou. Od pyžám až po vonné sviečky.

2.Fairytale of New York, The Pogues and Kirsty MacColl

Ročný zárobok: 450 000 eur

Jedna z historiek okolo vzniku piesne Fairytale of New York hovorí, že za všetkým bola stávka vtedajšieho producenta kapely The Pogues. Tvrdil, že kapela nedokáže zložiť vianočnú skladbu.

Pravdou je, že kým sa skladba začala hrať, prešla si množstvom komplikácií. Menil sa obsah textu, názov skladby a dokonca aj zloženie kapely. Skladba má dnes niekoľko rôznych verzií a v Británii bola označená za najobľúbenejšiu vianočnú pieseň národa alebo najlepšiu vianočnú pieseň všetkých čias.

1. Merry Xmas Everybody, Slade

Ročný zárobok: 1 135 000 eur

Merry Xmas Everybody od kapely Slade možno nepoznáš podľa názvu, ale ak si ju pustíš, bude ti známa nielen z rádií, ale aj množstva filmov a seriálov. Kapela Slade prišla s vianočnou skladbou v roku 1973, keď zažívala vrchol popularity.



Text napísal vokalista kapely Noddy Holder po popíjaní v krčme. Krátko predtým ako sa kapele podarilo skladbu nahrať, mal ich bubeník Don Powel autonehodu, pri ktorej prišiel o priateľku a on sám upadol do kómy. Kapela jednu z najúspešnejších vianočných piesní nahrala až neskôr po jeho uzdravení a okamžite sa dostala na vrchol hudobných rebríčkov. Podľa dát PRS for Music počulo skladbu viac ako 42 % svetovej populácie a obľúbenou je najmä v USA, Británii a v Nemecku.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.