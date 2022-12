Za koľko dnes kúpiš najlacnejší nový iPhone na slovenskom trhu? Už za pár stoviek môžeš mať staršiu vlajkovú loď od Applu

Ak sa chystáš ušetriť na kúpe iPhonu, už minule sme ti ukázali, že občas takto ušetríš aj stovky eur, ak si kúpiš minulú generáciu iPhone 13. Pritom nemusíš zároveň obetovať zásadné funkcie či parametre. Medzigeneračný posun v ostatnom čase nie je taký výrazný.

Teraz sme sa pozreli na to, čo sa stane s tvojou peňaženkou, ak zájdeš ešte ďalej a kúpiš si iPhone generácie 12. Ceny sa začínajú pod psychologickou hranicou 500 € a získaš stále moderný telefón, za ktorý sa vonkoncom nemusíš hanbiť.

Ceny považuj za orientačné, keďže sa môžu zo dňa na deň meniť, a to najmä v predvianočnom období. Dvojnásobne to platí o cenách v bazáre. Tie sú nevyspytateľné a niekedy rozhodujú aj hodiny.

iPhone 12

Keď sa to tak vezme, iPhone 12 nie je vôbec staré zariadenie a nemusíš sa obávať jeho kúpy. Všetky jeho varianty majú 5G, takže budeš mať rýchly mobilný internet, a majú tiež najvyššiu odolnosť proti vode a prachu podľa protokolu IP68.

Možno bude lepšie vyhnúť sa verzii so 64 GB úložiskom, keďže na dnešné časy je to už málo, a keď začneš nakrúcať video v 4K, pochopíš, aká je to nízka kapacita. Ani veľkosť displeja nie je vôbec na zahodenie. Uhlopriečka 6,1“ s OLED panelom a rozlíšením 2 532 × 1 170 bodov ti poskytne krásne ostrý obraz s hustotou 460 bodov na palec, čo je veľmi dobrý výsledok. V porovnaní s predošlou generáciou iPhone 11 s hustotou 326 ppi je to obrovský skok smerom k lepšiemu.

Farebné varianty iPhonu 12. Zdroj: apple.com

Verziu s nižšou kapacitou kúpiš aktuálne v slovenských eshopoch od 643 €, tá sa však skutočne neoplatí, keďže len o 30 € drahšie možno zaobstarať 128-gigabajtový variant a napokon úložisko s kapacitou 256 ťa bude celkovo stáť od 849 €, je teda asi očividné, ktorá verzia je cenovo najrozumnejšou voľbou.

Zváž si najmä to, či sa ti pri cene nad 800 € neoplatí prejsť na novšiu generáciu. Za rovnakých 849 € sme našli aj variant iPhone 12 Pro 128 GB, ktorý má napríklad dlhšiu výdrž v prevádzke na batériu.

V e-shopoch: iPhone 12 64 GB iPhone 12 128 GB iPhone 12 256 GB od 643 € od 673 € od 849 € V bazáre: od 370 € od 619 €

iPhone 12 mini

Generácia 12 mala ešte aj variant mini, ktorý je vhodnejší do jemných či malých rúk. Rozlíšenie má rovnaké ako základná verzia, no uhlopriečka je iba 5,4“, čo sa v porovnaní s ostatnými modelmi vrátane konkurenčných zdá veľmi málo. Na druhej strane má telefón iba 135 gramov a to je veľká výhoda. Pri rovnakom rozlíšení s menším displejom je obraz ešte ostrejší ako pri iPhone 12.

Nemusí ťa trápiť, že táto generácia (bez rozdielu modelu) má pôvodne systém iOS 14. Apple týmto smartfónom poskytuje možnosť oficiálneho upgradu na iOS 15 aj 16. Treba si teda už len vybrať, ktorý zo systémov prináša vylepšenia lahodiace práve tebe. Napríklad v iOS 15 už boli zmeny v apkách na mapy či fotografie.

Farebné varianty iPhonu 12 mini Zdroj: apple.com

V otázke cien ti v porovnaní s aktuálnou generáciou iPhone 14, ktorá variant mini ani nemá, poskytne 12 mini slušnú úsporu. Opäť neodporúčame 64-gigabajtové úložisko, no ak chceš silou-mocou ušetriť, zoženieš ho už od 530 €.

Neznie to zle, ale podľa nás sa oplatí pridať stovku a za 630 € už môžeš mať iPhone 12 mini s kapacitou 128 GB. Ak by ti to bolo málo, najpriestornejší variant s 256 GB kapacitou možno kúpiť od 682 €. Cenový rozdiel je teda relatívne malý a najlepšie sa zrejme oplatí práve táto verzia.

V e-shopoch: iPhone 12 mini 64 GB iPhone 12 mini 128 GB iPhone 12 mini 256 GB od 530 € od 630 € od 682 € V bazáre: od 370 € od 500 € od 429 €

iPhone 12 Pro a Pro Max

Dva vyššie varianty iPhonu 12 sú zaujímavé teleobjektívom, čo je veľmi dôležité, ak obľubuješ fotenie kvalitných záberov. Teleobjektív ti umožní priblíženie zaberaného objektu či osoby bez straty kvality obrazu, ktorú klasicky vidno pri softvérovom zoome.

Ak si zvolíš variant 12 Pro, má rovnaký displej ako základná dvanástka. Ak však siahneš po 12 Pro Max, priprav sa na 6,7“ relatívne masívny 16-centimetrový iPhone s hmotnosťou 228 gramov. Tak či onak budeš mať OLED displej s vysokým kontrastom a ostrým obrazom. Škoda len, že táto generácia ešte nemala 120-hertzové displeje, ktoré zabezpečujú plynulejší pohyb obrazu. Tie však nájdeš až v 13. generácii.

IPhone 12 Pro Max verzus iPhone 12 mini. Zdroj: Refresher/Marián Biel

V niektorých ohľadoch sa iPhone 12 bez rozdielu verzie podobá svojmu predchodcovi, no prináša napríklad vylepšené Face ID, ktoré už rozpoznáva tvár používateľa z viacerých uhlov.

V prípade variantov 12 Pro a 12 Pro Max však zrejme už dochádzajú zásoby. V slovenských e-shopoch sme našli 12 Pro v 128-gigabajtovej verzii za 849 €, čo by ušlo. Ak zháňaš Pro Max, ten sme objavili s masívnym úložiskom s kapacitou 512 GB a kúpiš ho od 1 219 €. V tomto prípade by sme už zaváhali a pri takýchto cenách by sme už asi siahli po 13. či 14. generácii smartfónov od Applu.

V e-shopoch: iPhone 12 Pro 128 GB iPhone 12 Pro Max 512 GB 849 € 1 219 € V bazáre: iPhone 12 Pro 128 GB/256 GB iPhone 12 Pro Max 128 GB/256 GB od 550 €/od 650 € od 679 €/od 650 €

iPhone SE

Keď sa bavíme o výhodných cenách, nemôžeme nespomenúť iPhone SE, ktorý si v uvádzaní na trh žije akýmsi vlastným generačným životom. Prvá generácia prišla na trh v roku 2016, druhá 2020 a tretia 2022. Ide o model, ktorý už sám výrobca smeruje do rúk ľudí, ktorým netrčia zelené a fialové bankovky z každého telesného otvoru, no napriek tomu by chceli vlastniť nový iPhone.

Tu už hovoríme o cenách pod 500 €, pretože iPhone SE 2020 kúpiš približne za 400 €. Ide o variant s iOS 13, no Apple ho neukracuje o možnosť upgradu. Treba len upozorniť, že displej s uhlopriečkou 4,7 palca je na dnešné časy skutočný drobček. Ani rozlíšenie 1334 × 750 ťa veľmi neohúri, skôr iba pri týchto rozmeroch postačí.

Apple iPhone SE 2022. Zdroj: apple.com

Dobrá správa je, že video natočíš v rozlíšení 4K, tá horšia, že kapacita úložiska nižšej verzie je iba 64 GB, a pre niekoho zaváži aj absencia podpory 5G. Môžeš si však kúpiť variant so 128 GB kapacitou a stojí iba o zopár eur viac.

Aktuálny iPhone SE 2022 je, pochopiteľne, na pultoch obchodov hojne zastúpený. Veľkosť displeja a rozlíšenie je rovnaké ako pri minulej verzii. Zhoduje sa s ňou v mnohých parametroch, má však vyššiu kapacitu batérie, podporuje 5G a má oproti staršiemu bratovi vyšší výkon.

V otázke cien sa zdá variant 2022 rozumnejšia voľba. Najnižšia verzia s kapacitou 64 GB sa objavuje od pomerne príjemných 409 €, no ak si priplatíš na 489 €, dostaneš úložisko na úrovni 128 GB, čo je o dosť lepšie. Napokon je tu ešte 256-gigabajtová verzia iPhone SE 2022 a tú zoženieš približne od 620 €, čo už tak výhodne neznie.

V e-shopoch: iPhone SE 2020 64 GB iPhone SE 2020 128 GB od 400 € od 409 € V bazáre: od 300 € od 150 €

V e-shopoch: iPhone SE 2022 64 GB iPhone SE 2022 128 GB iPhone SE 2022 256 GB od 409 € od 489 € od 620 € V bazáre: od 280 € od 450 €

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.