Zariaďuješ si bývanie? S interiérovým štúdiom nebudeš prerábať gýčový dizajn ani krivé steny po majstroch

Zmluva na tvoj nový domov je podpísaná a už sa nevieš dočkať, ako ho zariadiš. Nasal si inšpiráciu z Pinterestu aj Instagramu a čaká ťa realizácia. Tá však nezahŕňa len návštevy rôznych obchodov, nákup nábytku a doplnkov.

Potrebuješ navrhnúť, kde budú rozvody, zásuvky, zohnať spoľahlivých majstrov, dohliadať na nich, kontrolovať a riešiť každý jeden problém, ktorý nastane. Nehovoriac o tom, že nákupom predchádzajú dlhé hodiny vyberania, porovnávania a scrollovania na internete, kým nájdeš to, čo spĺňa náročné kritériá – tvoju predstavu o dizajne, cenu aj kvalitu. Svoj domov si nevytváraš len na krátke obdobie, chceš, aby bol funkčný na niekoľko rokov, preto to nemôžeš odfláknuť. Stačí pár neporiadnych majstrov, vypredajú tvoj nábytok alebo sa násobne zvýši cena materiálov a z romantickej predstavy o zariaďovaní je hneď nočná mora.

So všetkými spomenutými a mnohými ďalšími záležitosťami ti dokážu pomôcť architekti z interiérového štúdia. Ich práca nekončí po tom, čo ti ukážu vizualizáciu. Dokážu ti ušetriť hodiny pri nákupoch, ale aj trpezlivosť pri dozeraní na robotníkov či riešení problémov. Ako funguje spolupráca s interiérovým štúdiom, si vysvetlíme spolu s architektmi zo štúdia zuhu.

Jakub Husár a Zuzana Čviriková Zdroj: zuhu – Architecture and Design Office

Zuhu je mladý architektonický ateliér založený v roku 2021. Tvorí ho architektonická dvojica Zuzana Čviriková a Jakub Husár. Spoločne tvoria interiéry aj exteriéry rôznej povahy. Postarali sa aj o kompletnú realizáciu nášho nového Refresher officeu. Pri návrhu hľadajú netradičné riešenia, pracujú s pravdivými materiálmi, farbami a so základnou geometriou. Do popredia stavajú celkový dojem a funkčnosť priestoru.

Získaš viac času pre seba

Zariaďovanie sa spočiatku zdá ako veľká zábava, no hneď ako sa doň pustíš, zistíš, že ťa stojí veľa času. Nejde len o nakupovanie nábytku, vešanie závesov a rozloženie kvetín. Potrebuješ komunikovať a dozerať na robotníkov či chodiť na priebežné kontroly.

V prípade, že si zoberieš na pomoc interiérové štúdio či dizajnéra, najviac času ti zaberú úvodné stretnutia. Následne sa už nemusíš starať v podstate o nič, iba o schvaľovanie a poskytovanie spätnej väzby.

„Pri realizácii je veľa rozhodnutí, ktoré človek musí urobiť, a tiež musí stráviť veľa času na stavbe. Viackrát za nami už prišli klienti, ktorí s realizáciou už začali, ale zistili, že to nezvládajú časovo, ale tiež, že už ani nevedia, čo sa im páči a čo nie. Sú vyčerpaní, počiatočný entuziazmus nahradila nechuť, a preto chcú, aby to niekto, na koho sa môžu spoľahnúť, za nich prebral,“ vysvetľuje architektka Zuzana Čviriková.

Kvalitné materiály, s ktorými ušetríš peniaze

Obmedzený budget núti človeka šetriť, no architekti neodporúčajú šetriť na materiáloch, ktoré sú základom interiéru a nebudú sa meniť. Napríklad podlahy, obklady či pracovná doska v kuchyni.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa zuhu [arch. and design office] (@zuhu.sk)

„Ľudí často zaskočí cena drevenej podlahy, preto si radšej vyberú laminát. O laminát sa síce netreba toľko starať, ale dotyk bosou nohou a tiež vizuál je o poznanie horší. Tu uprednostňujeme riešenie investovať do drevenej podlahy a radšej ušetriť na veciach, ktoré si klient môže kúpiť neskôr, respektíve nájsť vhodné alternatívy,“ opisuje Jakub Husár.

Často v priebehu realizácie nastanú neočakávané komplikácie, ktoré musíme riešiť, a snažíme sa klienta odbremeniť tým, že za ním prídeme už s možnosťami, ako situáciu vyriešiť, a on si iba vyberie riešenie, ktoré mu vyhovuje.

Architekti s materiálmi pracujú, dobre ich poznajú a vedia rozoznať kvalitné od nekvalitných. Takisto vedia, či nie sú zbytočne predražené. Stačí, že povieš kreslo, žulový obklad či drevená podlaha, a oni už majú v hlave pár návrhov, kde ich kúpiť. Získaš tak materiály či zariadenie, ktoré nebudeš musieť po roku meniť a nezaplatíš len za prestížnu značku.

Nebudeš musieť riešiť problémy

Interiérové štúdio ti pomôže šetriť nielen čas a peniaze, ale aj zbytočné nervy pri zariaďovaní. Zariaďovanie sa skladá z dvoch dôležitých krokov – plánovanie a realizácia. Počas plánovania potrebuješ vidieť farby, materiály, povrchy či modely zariadenia naživo, na čo väčšina ľudí nemá čas a ani trpezlivosť. Možno si hovoríš: „Veď to je najlepšia časť,“ no keď uvidíš dvadsiaty odtieň tyrkysovej obkladačky, zistíš, že to nie je až taká zábava.

Ilustračná fotografia. Zdroj: Mourizal Zativa/Unsplash

Realizácia býva problémová z viacerých dôvodov. Môže to byť komunikácia s remeselníkmi, ich dozor alebo neznalosť procesov. Stačí, že máš v okolí niekoho, kto si prešiel len malou rekonštrukciou, a je ti jasné, že to nie je prechádzka ružovou záhradou. Len získať kontakty na dobrých majstrov ťa stojí dávku trpezlivosti.

Architekti z interiérového štúdia zuhu dbajú na detaily nielen pri návrhu, ale aj realizácii. Robotníci môžu byť zvyknutí na svoj spôsob práce, a ak chceš niečo netradičné, rovno odpovedajú: „To sa nedá.“ Zuhu preto pracuje s overenými robotníkmi, ktorí dbajú na detail a sú ochotní obetovať viac času pre výsledný efekt.

„Často v priebehu realizácie nastanú neočakávané komplikácie, ktoré musíme riešiť, a snažíme sa klienta odbremeniť tým, že za ním prídeme už s možnosťami, ako situáciu vyriešiť, a on si iba vyberie riešenie, ktoré mu vyhovuje. Takisto nemusí riešiť, kedy ktorá objednávka príde, kedy ju prevziať a ako naplánovať, čo s ňou ďalej, o to sa postaráme my a klient už príde do hotového,“ spomínajú architekti príklady z praxe.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa zuhu [arch. and design office] (@zuhu.sk)

Svoje bývanie uvidíš z iného uhla

Architekti majú oproti tebe jednu výhodu – stačí im pár obhliadok priestoru a dokážu nájsť riešenia, ktoré tebe ani nenapadnú. Dobrý bytový architekt dokáže rozmýšľať „out of the box“, mimo štandardných riešení, a pomôže ti posunúť bývanie na vyššiu úroveň. Aj s nábytkom či doplnkami z Ikey vytvoria interiér, ktorý nebude vyzerať ako z katalógu. Architekti zároveň pracujú so značkami, ktoré robia nábytok a doplnky na mieru, vďaka čomu dostaneš originálne a praktické riešenia.

Keď sa klient rozhodne zmeniť farbu a usporiadanie kuchyne a urobiť kompromisy pri stoličkách a stole, interiér môže získať úplne iný charakter a v konečnom dôsledku to nemusí dopadnúť dobre.

„Často sa nám stáva, že klient má svoju predstavu a aj napriek tomu, že mu ponúkneme vhodnejšiu alternatívu, trvá na tom, aby sme mu ukázali to, ako by to chcel on. Deväťdesiatpäť percent klientov nakoniec uzná, že máme pravdu, ale nevedeli si to predstaviť, kým to nevideli ako vizualizáciu,“ vysvetľuje Čviriková.

Napríklad si niekto nájde ako inšpiráciu kúpeľňu, ktorá má 10m2, no v jeho byte má kúpeľňa 3m2. Riešenia, ktoré sú vo väčšej kúpeľni, nemusia fungovať a ani vyzerať tak dobre ako na obrázku v ich menšej kúpeľni. Pri návrhu zohľadňujú tvoje preferencie aj spôsob života. Ak rád varíš, vytvoria ti kuchyňu, kde budeš mať všetko poruke s úložnými priestormi na hrnce aj potraviny. Neznášaš upratovanie? Pomôžu ti skrinky, ktoré všetko schovajú za svoje dvierka.

Zdroj: Zuhu/Refresher

Všetko bude spolu ladiť

Dobre to poznáš, oblečenie, ktoré sa ti páčilo pred rokom, teraz možno vyraďuješ zo šatníka. A tak veľmi si po ňom túžil. Rovnako to môže byť s gaučom, dizajnovým stolíkom či netradičným obkladom v kúpeľni. Čo ak sa ti zunujú po čase rovnako ako oblečenie? Len tak ich nevymeníš, a ak aj, už nemusia ladiť so zvyškom interiéru. Architekti dokážu navnímať tvoj štýl, no majú potrebný odstup. Vedia ti ponúknuť alternatívu ku gauču, ktorý tak veľmi chceš, prípadne k nemu doladiť interiér tak, aby bol nadčasový a odrážal tvoj vkus.

„Pri návrhu vyberáme každú jednu vec, aby celok pôsobil dobre, a zároveň všetko na seba nadväzuje, takže keď sa klient rozhodne zmeniť farbu a usporiadanie kuchyne a urobiť kompromisy pri stoličkách a stole, interiér môže získať úplne iný charakter a v konečnom dôsledku to nemusí dopadnúť dobre ani podľa predstáv klienta,“ hovorí Husár.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa zuhu [arch. and design office] (@zuhu.sk)

„Ľudia si často nakupujú doplnky impulzívne,“ vysvetľuje architekt. Napríklad uvidia peknú sedačku v zľave, a tak si ju kúpia. Môže sa im páčiť farba sedačky, no štýlovo sa nemusí hodiť k ďalším veciam, ktoré už v interiéri sú alebo si ich plánujú kúpiť. „Týmto procesom vznikajú interiéry, v ktorých sú často aj kvalitné a pekné veci, avšak neladia ako celok a pôsobia chaoticky. Je to škoda, lebo práve s týmto vieme klientom pomôcť. Aby za peniaze, ktoré za zariadenie zaplatia, neurobili krok vedľa.“ Interiérový dizajnér zabezpečí, aby všetky prvky interiéru fungovali v dokonalej symbióze. Interiér sa pod ich rukami stáva domovom hlavne vďaka tomu, že v ňom cítiť tvoju osobnosť.

Nie je to len o návrhu dizajnu

Architekti z interiérového štúdia ti nepomáhajú len s návrhom dizajnu pre tvoj budúci domov. Dokážu ti ušetriť čas, peniaze, pomôcť s výberom vhodných materiálov, značiek a postarajú sa aj o realizáciu. Ušetríš si nervy z množstva riešení a rozhodovania o dodávateľoch jednotlivých častí interiéru, získaš kvalitné produkty, spotrebiče a materiály, ktoré ti vydržia roky, a dostaneš priestor, ktorý by si vlastnými silami a skúsenosťami nedokázal zrealizovať. Prvotné lacné riešenia často vyžadujú investovanie do opráv a prerábok. Spolupráca s architektom eliminuje časť problémov v budúcnosti a znova šetrí peniaze.

Ak ťa zaujíma, ako prebieha spolupráca s interiérovým štúdiom, viac sa dozvieš na webe zuhu.

