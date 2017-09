Z Londýna až do Tokia. Nový vlak precestuje takmer 14 000 kilometrov a prekoná aj 45 kilometrov dlhé more

Už čoskoro sa budú prepisovať knihy rekordov. Výstavba nového nepretržitého železničného spojenia je potvrdená. Rusko totiž plánuje rozšíriť svoju majestátnu Transsibírsku železnicu. Tá je dnes dlhá 9 288 kilometrov, no Rusko momentálne rokuje s Japonskom, pretože chce trať potiahnuť až do Tokia. Začínalo by sa pritom už v Londýne. Trať teda pretne celý eurázijský kontinent, a to dĺžkou 13 500 kilometrov.



Medzi Ruskom a Japonskom už o najdlhšej stavbe sveta prebieha búrlivá diskusia. Stačí len vyriešiť cestu do Japonska a problémy v Európe, kde sú však trate už dávno vybudované. Táto časť ešte nie je oficiálne potvrdená, no predpokladá sa, že z Londýna by vlaky pokračovali cez Francúzsko, Nemecko a Poľsko až do Ruska. Najväčším orieškom pritom bude samotné prepojenie Japonska s Ruskom. O to sa má postarať masívny most z ruského ostrovu Sakhhalin na japonský ostrov Hokkaido, dlhý vyše 45 kilometrov, pretínajúci Japonské more, za 4,38 milardy eur. Po stavbe by jazdili vlaky, no i autá. Pre Japonsko by išlo o prvé cestné i železničné spojenie s pevninou, doteraz sa museli spoliehať len na lode a lietadlá. Rusko navyše ponúka finančnú pomoc aj na vybudovanie železnice na japonských ostrovoch.

Transsibírska magistrála dnes

Cestujúci Transsibírskou magistrálou a jej novými prípojkami si tak o niekoľko rokov vychutnajú kultúru obrovských európskych miest, pusté Rusko, zasnežené hory Sibíre i unáhlené Tokio. Navyše, takéto prepojenie medzi Japonskom a Ruskom má aj historický podtón, tieto dva štáty sa totiž sami od seba od druhej svetovej vojny ešte na ničom nedohodli, odkedy si v roku 1945 Stalin bez okolkov privlastnil vtedy japonské súostrovie Kurily. Rusko plánuje posilniť hospodárstvo vo východnej časti krajiny a práve obrovská vlaková trať je perfektnou príležitosťou, ktorá navyše prináša tisícky turistov.