Slovensko patrí ku krajinám schopným vydržať blížiace sa katastrofy. Najhoršie dopadli štáty čierneho kontinentu

Univerzita Notre Dame sídliaca v americkom štáte Indiana je vo vedeckých kruhoch známa pre svoj projekt z roku 2015 s názvom Notre Dame Global Adaptation Initiative (ND-GAIN). Ide o snahu skúmať, ako by mohli jednotlivé krajiny sveta reagovať na prípadné zmeny čo sa týka preľudnenia, klimatických dopadov či problémami s rôznymi zdrojmi. Hodnotí sa aktuálny stav infraštruktúry, možnosť zásobovať obyvateľstvo potravinami či vývoj a úroveň technológií. Následne sa do úvah započítava aj politická situácia a schopnosť reagovať na prírodné katastrofy. Keď si to tak vezmeme, výsledný rebríček akoby aj zároveň ukazoval, ktoré krajiny sveta sú najbezpečnejšie a tiež aj v dobrej situácii. Prvých 5 miest v poradí od najlepšieho obsadili: Dánsko, Nový Zéland, Nórsko, Singapur, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie. Na chvoste rebríčka sa od úplne najhoršieho ocitli: Stredoafrická republika, Čad, Eritrea, Burundi a Sudán. Slovensko z celkového počtu 181 hodnotených štátov okupuje 34. priečku. Susedia z Čiech a Moravy sú 24.

