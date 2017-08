V malej slovenskej dedinke sa nachádza až 26 hradov. Do Podolia sa chodia pozerať ľudia z celého sveta

Pokiaľ nie si z blízkeho okolia, o obci Podolie si pravdepodobne ešte nepočul. Malá dedina leží len zopár kilometrov od kúpeľného miesta Piešťany a síce ich zakrýva majestátnosť a sláva neďalekého Bojnického zámku a prináležiacej zoologickej záhrady, aj neveľká dedina Podolie dokáže fantasticky ulahodiť očiam domácich i turistov.

V obci sa totiž nachádza projekt nazvaný Park miniatúr. Ide o miesto v obci vyhradené na repliky rôznych zámkov, hradov, kostolov, kaštieľov, chát či iných významných stavieb. Tie sú talentovanými umelcami postavené v alternatívnej menšej mierke. Replika je síce verná, no medzi modelom a reálnou stabvou by si našiel značné rozdiely. Stavby sú totiž prenesené do času ich najväčšej slávy.

V Parku miniatúr sa nachádza celkovo 68 modelov a sála z nich niečo viac, než je len výzor. Repliky stavieb totiž stavali profesionáli, ktorí používali aj reálne pôdorysy a výkresy originálnych stavieb, ktoré modely verne napodobňujú. Na projektoch spolupracovali i odborníci na hrady, zámky či iné stavby a výnimkou nie sú ani ľudia, ktorí sú zároveň autormi ozajstných stavieb v životnej veľkosti. Postavať jeden model trvá niekedy aj roky, veľkosti sú často naozaj značné a repliky vážia aj 40 ton.



Obec Podolie tak ponúka zmenšené verzie napríklad Bratislavského, Šarišského či Čachtického hradu. Nechýba ani Bojnický zámok, Hrad Tematín, Hrad Zniev či ikonický Drážovský kostolík. Aj keď výstavu v Podolí tvoria najmä slovenské makety, z niektorých replík dýcha aj zahraničie, neďaleko Piešťan nájdeš napríklad aj chorvátsky hrad Velika. Stavby, na ktoré sa pozeráš zdola, tak môžeš vidieť vďaka menšej veľkosti aj z vtáčej perspektívy.