NHL 18 prepíše históriu. Po prvýkrát si budeme môcť zahrať za slovenský tím

NHL je skutočnou hernou legendou s dlhoročnou tradíciou. Už od roku 1991, kedy sa po prvýkrát objavila na konzole Sega pod názvom NHL Hockey, púta pozornosť hráčov po celom svete. Počas rokov prešla mnohými zmenami a vývojári z Electronic Arts robia všetko preto, aby každoročne priniesli hráčom najdokonalejšiu verziu.

A to sa im skutočne podarilo, tá najnovšia, teda NHL 18, bude hlavne pre slovenských hráčov a fanúšikov o niečo výnimočnejšia. Po prvýkrát v histórii sa totiž do hry dostane aj slovenský tím a to minuloročný majster domácej Tipsport ligy HC 05 iClinic Banská Bystrica. Možnosť zahrať si za hokejových „baranov“ budú mať hráči vďaka tomu, že NHL 18 bude obsahovať kompletnú hokejovú Ligu Majstrov. Okrem Banskej Bystrice tak bude v novej hre figurovať celkom 32 najlepších európskych tímov hrajúcich túto súťaž.

Pre hokejový klub z Banskej Bystrice ako úradujúceho majstra slovenskej Tipsport ligy je to veľký úspech. Po tom, čo sa im po viacerých neúspešných pokusoch podarilo po prvýkrát v histórii klubu vyhrať slovenskú ligu sa hneď na to predstavia aj v najslávnejšej hokejovej hre. Okrem samotného klubu bude hra obsahovať aj oficiálne CHL (Champions Hockey League) dresy, aktuálnu hráčsku súpisku do novej sezóny, či dokonca atmosféru z hľadiska, na čo sa určite môžeme všetci tešiť.

Samotnú spoluprácu s EA SPORTS si pochvaľujú aj organizátori súťaže CHL, ktorí zverejnili túto lákavú novinku ako prví. Veľký krok NHL 18 tak polichotí predovšetkým európskym fanúšikom hry, ktorí sa jej vydania už určite nevedia dočkať.

Na záver samozrejme tá najdôležitejšia správa. Hráči sa na mnohé novinky, opäť o niečo reálnejší vizuál a hlavne HC 05 iClinic Banskú Bystricu môžu tešiť už od 15.septembra, kedy NHL 18 oficiálne vychádza. Preveríte slovenského majstra aj vy?