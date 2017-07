Lukáš Adamec vyznáva v najnovšej skladbe lásku kráske z košického sídliska Luník IX. Vypočuj si jeho hymnu pre rómov

Lukáš Adamec sa stal víťazom v speváckej televíznej šou ešte v roku 2011. Podobne ako mnoho jeho kolegov, aj on dostal možnosť chytiť sa obrovskej šance a vydať debutové sólo v čase, kedy povedomie o jeho mene ešte naberalo na obrátkach. Túto možnosť však nevyužil a so svojim prvým hudobným projektom prichádza až teraz. Ťažkú hlavu si nerobil ani s jeho názvom a pomenoval ho svojim civilným menom. Pred mesiacom pre fanúšikov zverejnil aj prvú ukážku a bola ňou práve Horúca láska, ktorá teraz dostáva aj vizuálne spracovanie. Spevák v sebe nezaprel východniara a skladbu venoval košickému sídlisku Luník IX, ktoré pozná snáď každý Slovák. Definuje ju vášeň a temperament a pokiaľ by sme ju mali porovnať so zvyškom rádiovej hudby, určite ide o tú lepšiu polovicu. O videoklip sa mimochodom postaral Kunes a vy si už vychutnajte výsledok.

