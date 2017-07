Svetový unikát v obci Dolný Hričov - slovenský maliar zanechal na strope kostola raketu a vzdušný balón

Koniec sedemdesiatych rokov, pomaly sa rozpadávajúci kostol zo 14. storočia v Dolnom Hričove neďaleko Žiliny zachraňuje nový kňaz Štefan Racek, ktorý zohnal peniaze na jeho rekonštrukciu. Komunistický režim sťažoval podmienky nielen umelcom, ale aj cirkvi. Ponuku na skrášlenie bielych stien dostáva národný umelec, rektor Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Vincent Hložník, ktorý bol v tom čase nezamestnaný pre jeho negatívne názory voči okupácii v roku 1968. Prvotne odmietal, nikdy totiž neprečítal Bibliu, napokon sa však ponuka ukázala ako ideálna príležitosť pre realizáciu - okrem finančnej odmeny dostáva voľnú ruku. Maľby vznikali niekoľko mesiacov, pomáhala mu manželka aj deti. Veriaci zažili šok. Čo iné by sa dalo však čakať pri strete konzervatívneho myslenia s moderným. Na otázku, prečo Vincent Hložník zanechal na strope kostola raketu a vzdušný balón, odpovedal: ,,Ak ľudia poznajú tieto symboly pokroku teraz, Boh ich musel poznať od začiatku."

Raketa a balón na strope kostola sv. Michala

Ďalší konflikt vznikol pri kontrole malieb biskupom, ktorý nechápal, prečo zobrazil Pannu Máriu v červenom plášti, keď býva zobrazovaná v modrom. Vincent Hložník odpovedal: ,,Prečo by Mária nemohla mať červený plášť? Veď kto dnes vie, ako sa vlastne obliekala? Červená je farba kráľovská, farba víťazstva, viery a lásky." Maliar priznal, že ho prvá práca v kostole výrazne ovplyvnila. ,,Práca zla naďalej trvá. Zlo je súčasťou nášho života, vnútorného i vonkajšieho. Dante tak krásne píše o nebi. Vari aj mne niečo napadne. Vyjadrím to. Ale žiaden cit, farba, myšlienka, srdce nevyjadrí, čo je nebo. Pokúsim sa to aspoň kúskom vyjadriť, tu, v tomto kostole."

Maliar Vincent Hložník

Vincent Hložník sa narodil v roku 1919 vo Svederníku. Študoval na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe. V roku 1943 sa vracia na Slovensko, domov nachádza v Žiline. Patrí k najvýznamnejším osobnostiam medzivojnovej a povojnovej generácie druhej vlny slovenskej výtvarnej moderny. Celý život sa snažil zobrazovať človeka vo svete s humanistickým rozmerom. Zahynul v roku 1997 v Bratislave. Kostolík pre svoju bohatosť a originalitu výzdoby získal prezývku Slovenská sixtínska kaplnka a navštevujú ho turisti z celého sveta. Ak máte cestu do Žiliny, nezabudnite sa na pár minút zastaviť v Dolnom Hričove. Steny kostola vraj praskajú, maľby teda majú neistú budúcnosť.