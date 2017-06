Nebezpečný vírus WannaCry je späť v novej podobe s názvom Petya. Postihnutá zostala celá ukrajinská vláda, ale nezaostáva ani zvyšok Európy

Začiatkom mája sa množstvo spoločností po celom svete stalo obeťami útoku vírusu s názvom WannaCry. Po infikovaní počítača vírus zablokuje všetky súbory a na obrazovke sa zjaví len informácia o tom, aby človek zaplatil približne 300 dolárov, čiastky sa samozrejme môžu líšiť, inak mu jeho súbory nebudú sprístupnené. Situácia bola v máji závažná, pretože sa obeťami vírusu stali aj britské nemocnice, ktoré museli odmietať pacientov a po viac ako mesiaci a pol je WannaCry späť, a to v upravenej podobe, ktorá dostala názov Petya.

Following WannaCry, another major ransomware Petya spreading across the world - https://t.co/QI9l5E6Qmc pic.twitter.com/XMIi7JwtXe — MSPoweruser (@mspoweruser) 27. června 2017



Najviac postihnutá vírusom zostala zrejme Ukrajina, pretože podľa informácií zástupcu ukrajinského premiéra boli infikované všetky vládne počítače a útočníci teraz prakticky žiadajú zaplatenie výkupného. Fotografie na Twitteri zobrazujú ukrajinské bankomaty či pokladne v supermarketoch, ktoré nedokážu pracovať, pretože ich vírus infikoval, ale naši východní susedia neschytali útok ako jediní. Ďalšou výraznejšou obeťou sa stala aj spoločnosť WPP, jedna z najväčších reklamných agentúr na svete, a jej zamestnanci dostali príkaz povypínať všetky počítače a v žiadnom prípade nepoužívať Wi-Fi pripojenie. Dopravný gigant Maersk na svojom Twitter taktiež zanechal odkaz, že viacero jeho informačných systémov prestalo fungovať.

Až v nasledujúcich hodinách uvidíme, ako dlho útoky potrvajú a aké výrazné škody narobia. Pred mesiacom a pol sa vírus podarilo zastaviť jednému 22-ročnému chlapíkovi, lenže žiadny podobný hrdina svetu teraz nemusí pomôcť. Objavujú sa už aj špekulácie o tom, odkiaľ útok prišiel a ukrajinská vláda hneď stihla obviniť Rusko, zatiaľ čo pri prvom útoky experti naznačovali, že mohlo ísť aj o prácu severokórejských hackerov či hackerov zo skupiny Lazarus Group.

Та-дам! Секретаріат КМУ по ходу теж "обвалили". Мережа лежить. pic.twitter.com/B74jMsT0qs — Rozenko Pavlo (@RozenkoPavlo) 27. júna 2017



The banks, the media, the network of gas stations & power companies of Ukraine attacked by a virus similar to #WannaCry #Petya.A #infosec pic.twitter.com/lUycUAYmiK — Anis (@0xUID) 27. června 2017