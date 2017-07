Príručka základného pánskeho oblečenia. Jednofarebné kúsky svoje čaro nestratia nikdy a nevyžadujú žiadne výstrednosti

Pred niekoľkými týždňami ste si výrazne obľúbili náš článok o základných kúskoch pánskeho šatníka, ktoré by mužovi rozhodne nemali chýbať, preto sme sa s odstupom času rozhodli pripraviť si kratšiu príručku o ich využití v praxi. Jednofarebné oblečenie bez zbytočného loga alebo potlačí sa po všemožných dizajnérskych projektoch posúva na vedľajšiu koľaj, ale práve ono by malo byť ťahúňom dospelého štýlu. V nasledujúcom článku si preto zaostríme na jednoduché kúsky a dovolíme si vynechať obuv, pretože o tej sme si pred časom tiež pripravili obšírnejší článok.

Tričko

Pokiaľ nemusíme predstavovať niekoľko nasledujúcich kúskov, obyčajné tričko už vonkoncom nie. Vo svojom šatníku ich máš uložených hneď niekoľko a s najväčšou pravdepodobnosťou máš na sebe oblečené jedno i v tejto chvíli. Suverénne najobľúbenejší kúsok dokáže vyjadriť tvoje pocity a hudobný vkus, populárnych hrdinov alebo filmy a zo všetkého najviac i obľúbenú farbu. A pri tej ešte zostaneme, keďže najlepšie vynikne práve v jednej jedinej bez potrebných potlačí. Sú to najčastejšie biela a protikladná čierna, tmavá modrá a olivová, ale chybu neurobíš prakticky v akejkoľvek možnej farbe.

Príspevok, ktorý zdieľa TONI MAHFUD† (@tonimahfud), Feb 5, 2016 o 10:17 PST

Príspevok, ktorý zdieľa Chris John Millington (@chrisjohnmillington), Dec 20, 2015 o 5:23 PST

A samozrejme nie je limitované iba krátkym rukávom. V poslednej dobe sú čoraz populárnejšie tričká s dlhým rukávom, preto by si mal porozmýšlať nad zaobstaraním si toho svojho. Predsa i v lete občas zafúka nepríjemný vietor a to nehovoríme o ešte chladnejších nociach.

Príspevok, ktorý zdieľa Jordan Luettke (@cheru.b), Jún 7, 2017 o 11:18 PDT

Tielko

Kým ale počas nocí dokáže stupnica na teplomere klesnúť skutočne nízko, cez deň vystrája ako na trampolíne. V takýchto chvíľach by si chodil najradšej vyzlečený. Našťastie však existujú efektné tielka, ktoré zaistia tvoju pohodu a navyše ti ponúknu skvelú možnosť prejaviť na verejnosti hodiny strávené v posilňovni. I keď nie na každej postave vyzerajú najlepšie, vo väčšine prípadoch nebudeš pripomínať štamgastu v miestnej treťotriednej.

Príspevok, ktorý zdieľa TONI MAHFUD† (@tonimahfud), Jan 8, 2017 o 9:37 PST

Polokošeľa

Hybrid medzi tričkom a košeľou takisto zažíva svoj veľkolepý návrat a pomaly sa mu darí hľadať si svoje miesto i v šatníkoch mladších ročníkov. Z tenisovej antuky až do rušných ulíc najväčších miest predstavuje polokošeľa kúsok, bez ktorého si množstvo mužov svoj život už nedokáže predstaviť. Ide o prirodzený článok medzi spoločenským a neformálnym oblečením, čiže ňou nepohoršíš zostavu na firemnom večierku, a ani nebudeš pôsobiť namysleným dojmom s kamarátmi na pive alebo na káve.

Príspevok, ktorý zdieľa Keith Archer (@keith_archer_), Jan 13, 2016 o 3:16 PST

Okrem polokošele je k dispozícii ešte jeden hybrid, ktorý v tomto momente nesmieme opomenúť. Predstav si ju bez goliera a dostaneš tričko s gombíkmi, ktorému sa zvykne hovoriť "henley". Je taktiež ideálnou voľbou do letných horúčav, ktoré už dávno započali.

Príspevok, ktorý zdieľa Giaro Giarratana (@giarogiarratana), Jún 14, 2017 o 8:41 PDT

Košeľa

Muži ich milujú a ženy milujú chlapov, ktorí v nich vyzerajú dobre. Pokiaľ nemáš príliš neúmernú postavu, v košeli môžeš vyzerať neodolateľne i ty. Elegantné modely sú na to ako stvorené. Sako, kravata a uzatvorená spoločnosť nie je ani zďaleka nutnosťou. Pokojne ju zvoľ i ku džínsom alebo štandardným nohaviciam. Biela, čierna, svetlá, tmavá alebo farebná, finálny výsledok s akoukoľvek pravdepodobne nepokazíš. Mladík v nej vyzerá vyzreto, starší muž ušľachtilo. I muži sa o seba radi starajú.



Príspevok, ktorý zdieľa Mariano Di Vaio (@marianodivaio), Sep 14, 2016 o 3:26 PDT

O nič nevhodnejšou voľbou je jej rifľový variant, skvelé oživenie ako pod sako, tak i ku elegantným teniskám. K dispozícii je hneď v niekoľkých druhoch od masívnej džínsoviny cez westernové strihy až po ľahučkú modravú košeľu, ktorá na prvý pohľad tú rifľovú nemusí ani pripomínať. Skrátka must have kúsok do šatníkov všetkých generácií.

Príspevok, ktorý zdieľa FRANCISCO SA PENA (@franciscosapena), Apr 28, 2017 o 11:38 PDT

Neformálnejšími kúskami sú košele s krátkym rukávom alebo s rôznym vzorom. Nemyslíme tým zložité motívy na havajských košeliach ale minimalistické prúžky alebo kocky. Práve kárované košele sú jednoznačne tými najobľúbenejšími a vyhľadávanými. Okrem tých sú v ponuke rôzne militaristické modely s výložkami na ramenách alebo viacnásobnými vreckami.

Príspevok, ktorý zdieľa CHAD HURST (@chad_hurstt), Nov 22, 2015 o 4:53 PST

Sveter

Ťažko niečo nahradí dobre padnúci sveter, spod ktorého vytŕča golier košele. Ležérna elegancia v jej najčistejšej podobe nepotrebuje žiadnu výstrednosť aby na prvý pohľad zaujala a ty rozhodne nemusíš pochybovať o opaku. Ľahký úpletový sveter si nevyžaduje stupne pod nulou, čiže sa z neho môže stať celkom príjemný spoločník na chladnejšie večery. Pre náročných nadšencov módy je k dispozícii rolák, ktorý je kapitolou sám o sebe. Pôsobí skutočne elegantným dojmom, ale takisto si poradí i s teniskami a džínsami.

Príspevok, ktorý zdieľa Gilles Souteyrand (@gilles_souteyrand), Máj 10, 2017 o 1:34 PDT

Mikina

Mikina je bez najmenších pochýb tým najobľúbenejším kúskom mladých ľudí. Strávime v nej väčšinu z roka a dokonca i v lete si ju pre istotu občas zbalíme do batohu pre prípad nevyspytateľného počasia. Kapucňa efektne nahradí dáždnik počas jemného mrholenia, ale takisto padne vhod i v divokom daždi, zima ti v nej za normálnych podmienok rozhodne nebude a jednoducho dobre vyzerá. V lokálnom obchodnom dome navyše stojí iba niekoľko €, takže naozaj nie je čo riešiť.

Príspevok, ktorý zdieľa TONI MAHFUD† (@tonimahfud), Okt 12, 2016 o 9:16 PDT

Džínsová bunda

Z búnd sme sa rozhodli uviesť iba klasickú džínsovú, pretože o ostatných pravdepodobne nie je príliš možné rozprávať ako o "základných kúskoch". Obľúbená kratšia bunda siahajúca približne po pás zažíva po niekoľkých desiatkach rokov svoj obrovský boom a svojou minimalistickou siluetou podobajúcou sa na košeľu jednoducho nemohla v tomto zozname chýbať. A pokiaľ sa ti typická modrá alebo čierna máli, zvoliť môžeš i jej farebnú variantu, ktorá je taktiež v poslednom období veľmi obľúbená.

Príspevok, ktorý zdieľa Men In This Town (@meninthistown), Jún 14, 2017 o 1:13 PDT

Elegantné nohavice

Pokiaľ je mikina najobľúbenejším kúskom mládeže, džínsy sú v tomto prípade jej generačným ekvivalentom. Tie sme si však dovolili opomenúť, pretože plánujeme ich rozsiahlejšiu príručku, avšak posvietili sme si na ich odvekého rivala, ktorým sú elegantné nohavice. Najčastejšie sú vybavené pukmi, ktoré buď miluješ, alebo nenávidíš. Tak či tak, ide o jeden z najviac klasických kúskov pánskeho odievania, preto by si mal svoj postoj ešte raz prehodnotiť. Nikto ťa totiž nenúti do ich kombinácie so sakom. Skvelo si poradia i s jednoduchými teniskami.

Príspevok, ktorý zdieľa Mariano Di Vaio (@marianodivaio), Dec 16, 2016 o 7:37 PST

Krátka príručka bola v konečnom dôsledku pravdepodobne rozsiahlejšia ako si po prvom rozkliknutí očakával, avšak bolo potrebné zdokumentovať všetky prvky základného oblečenia zvlášť a poctivo. Vo väčšine prípadoch išlo naozaj iba o zopakovanie si naučených samozrejmostí, ale v poslednej dobe často zabúdame na jednoduchosť svojho obliekania. Dizajnérske značky nás zásobujú salvou šialených návrhov, avšak nie každý je ochotný vyjsť na ulicu ako na mólo a predvádzať sa najnovším úlovkom. Ale aj napriek všetkému vyzerá chlap najlepšie v obleku.

Príspevok, ktorý zdieľa One Dapper Street (@marcelfloruss), Jan 10, 2017 o 7:56 PST