V havajskej košeli nemusíš vyzerať ako dôchodca na dovolenke. Vystroj sa ňou do letných horúčav

Ešte nikdy si nemal lepšiu príležitosť vyzerať ako Al Pacino vo svojej životnej roli alebo Johnny Depp v životopisnej snímke Strach a hnus v Las Vegas. V dámskom šatníku sú kvietkované vzory jednoznačne najobľúbenejšie a už istý čas sa preto držia na vrchole záujmov všetkých predajcov dostupnej módy. Avšak posledným rokom nastal zlom a neočakávaným hitom sa stali pánske havajské košele. Najrôznejšie tropické kvetiny, palmy, orchidey, ale i slnečnice alebo dokonca plameniaky a ananásy si tak počas roka našli cestu do pánskych šatníkov celkom nekompromisne.

Al Pacino v úlohe Zjazvenej tváre

Najväčší boom zažili počas minulého leta, avšak určite sa nechystajú po jedinom roku opäť do módneho dôchodku. Košeľa so vzorom je ako stvorená ku stále populárnejším chelsea boots a užším džínsom. V horúcom dni ale rovnako zaujme ku farebne ladiacim kraťasom a nízkym slip on teniskám. Konkrétne typy sa však radia dosť ťažko, pretože každý si sám musí odskúšať aká kombinácia sa mu hodí a podľa toho sa i zaobstarať.

Úžasná košeľa od Obey

Mladý Mikey Estrada, ktorý perfektne prezentuje originálny elegantný štýl

R'n'b spevák Ty Dolla $ign v nádhernej vzorovanej košeli

Príspevok, ktorý zdieľa Ty Dolla $ign (@tydollasign), Apr 16, 2017 o 2:12 PDT

Medzi najvýraznejších prívržencov havajských košieľ patria rozhodne lámači ženských sŕdc Harry Styles, Bruno Mars a Miguel. Všetci traja speváci si ich nedokázali odpustiť počas celého minulého roku. S blížiacim sa letom ich postupne ale vyťahuje na seba čoraz viacej svetových celebrít.

Harry Styles na šírom mori

Príspevok, ktorý zdieľa HarryStyles ♡ (@harry.styles.syndrome), Mar 19, 2016 o 9:55 PDT

Miguel na rozprávkovej dovolenke na Arube

Príspevok, ktorý zdieľa Miguel (@miguel), Máj 31, 2016 o 4:07 PDT

Wiz ich aktuálne nosí výhradne rozopnuté ako taliansky žrebec.

Nepredstavujeme ti havajské košele ako najnovší trend v móde, keďže sú prakticky na podobnej úrovni ako jednofarebné oblečenie či klasické džínsy, s históriou niekoľko desaťročí, ide nám skôr poradiť ti ich využitie v nadchádzajúcom počasí a blížiacich sa horúčav v lete. Krásnou havajskou košeľou v uhladenom outfite rozhodne neurobíš krok vedľa.