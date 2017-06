Vyhliadková veža so špirálovým tvarom neďaleko Kodane bude turistickou atrakciou, akú by sme uvítali aj u nás doma

Ľudia sú síce rôzni, ale jedno máme spoločné azda všetci - zvedavosť. Na jednu stranu sa vďaka danej vlastnosti môžeme dozvedieť mnohé užitočné veci, ale taktiež vie spôsobiť veľké množstvo neželaných nepríjemností. Dnes avšak pobudneme pri pozitívnom a predstavíme vám stavbu, ktorú budete chcieť určite ihneď po jej realizácii navštíviť a vychutnať si ponúkaný výhľad či atmosféru.

Na krátku chvíľu tak opustíme našu milovanú domovinu a vydáme sa na (zatiaľ) virtuálne potulky po najmenšej škandinávskej krajine, Dánsku. Konkrétne zavítame do menšieho mestečka s názvom Næstved vzdialeného len pár desiatok minút od metropolitnej Kodane. Práve v okolitej prírode by totiž mala prebehnúť výstavba vyhliadkovej veže so špirálovým tvarom, aká by bola s určitosťou kladne privítaná aj na slovenských lúkach. Nádherná vízia pre nás už známeho tamojšieho štúdia EFFEKT, ktorého zaviali pracovné "povinnosti" napríklad taktiež do bratislavskej Petržalky, bude mať na dĺžku úctyhodných 900 metrov.

Uvedená vzdialenosť spoločne so stúpajúcou tendenciou chodníka zabezpečí aspoň miernu náročnosť za cestou na vrchol, z ktorého sa návštevníkom naskytne nezameniteľný výhľad na okolité krásy. Turistická atrakcia ako stvorená pre zamilované páry či rodinky s deťmi, čo hodnotíme mimoriadne kladne. Veríme, že projekt nesúci pomenovanie Camp Adventure - The Treetop Experience dostane už čoskoro zelenú a prví obdivovatelia ho budú môcť "ochutnať" už v dohľadnej dobe. Zatiaľ si však budeme musieť vystačiť s vizualizáciami umiestnenými nižšie.

V prípade, že viete aj o architektonických alebo dizajnérskych štúdiách z našich končín, ktoré sú hodné pozornosti širšieho publika, tak neváhajte a pošlite nám tip na e-mailovú adresu uvedenú v profile vyššie. Ďakujeme!