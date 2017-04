Moderné usadlosti nie sú len vo veľkomestách, čoho jasným dôkazom je pôsobivé bývanie na úpätí lesa z Českej republiky

Česká republika je naozaj plná zaujímavých nehnuteľností a tým nemáme na mysli len Prahu, ale celú krajinu ponúkajúcu minimálne rovnaké množstvo krás ako tá naša. Ako jasný dôkaz nášho tvrdenia sme si pre vás dnes pripravili článok o sídle plnom dizajnovej moderny ležiaceho neďaleko Havířova. Ide o projekt z portfólia spoločnosti Kamil Mrva Architects, ktorého návrhy vznikali ešte v priebehu roka 2010 a následná realizácia prebiehala v rozmedzí rokov 2012 a 2013.

Zadanie investorov bolo veľmi jasné: "Rodinný dům pro konkrétní parcelu, který bude co nejvíce otevřený směrem na panorama Beskyd a bude sloužit jako domov pro manželský pár s odrostlými dětmi." Dvojčlenný tím architektov v zložení Kamil Mrva a Martin Rosa sa ihneď pustil do štúdií a ako budete môcť vidieť nižšie, ich návrhy predčili všetky ostatné oslovené štúdiá. Nečudujeme sa. Jednopodlažné bývanie, ktorému naprieč takmer celým obvodom dominuje sklo z dôvodu už vyššie uvedenej požiadavky klienta nás prakticky ihneď zaujalo. Dôvodov je viacero, okrem pôsobivého a veľmi sviežeho vzhľadu exteriéru je to určite aj lokácia s prírodou "za chrbtom" alebo interiér s pravým puncom moderny.

"Navrhli jsme dispozici s volně plynoucím obytným prostorem, který je vložen mezi dvě horizontální desky. V centru domu je ložnice dimenzovaná tak, aby v budoucnu mohla případně sloužit jako golfový trenažér. Klidová část je orientovaná do intimního patia na severní straně objektu." Daným spôsobom vidia svoje dielo samotní autori, ktorí odviedli vskutku výbornú prácu. Víziou majiteľov do budúcna je aj dodatočná inštalácia bazéna, ku ktorému by mala viesť cestička priamo z drevenej terasy. Viac by vám už ale mali napovedať zábery umiestnené v galérii nižšie od Kamil Mrva Architects, respektíve Studio Toast.

Ako hodnotíte uvedené sídlo u našich západných susedov vy, nám môžete napísať v komentároch.

Pokiaľ viete aj o iných architektonických alebo dizajnérskych štúdiách z našich končín, ktoré taktiež stoja za pozornosť širšieho publika, tak neváhajte a pošlite nám tip na e-mailovú adresu uvedenú v profile vyššie. Ďakujeme vám za podporu a spoluprácu!