Technológie, ktoré vydržia až 450 stupňov Celzia. NASA sa pripravuje na nehostinné podmienky Venuše

O tom, že nám technologický pokrok každým jedným dňom zjednodušuje naše životy, nie je žiadnych pochýb. Vďaka smartfónom sme ako v neustálom spojení, tak máme aj neustály prístup k obrovským množstvám informácií. Už nemusíme utekať do knižnice, aby sme zistili niečo, čo v danej chvíli z určitých dôvodov potrebujeme vedieť. Stačí iba otvoriť internetový prehliadač a použiť Google. Technologický pokrok ale nie je iba o spotrebiteľských produktoch. Jeho podstatnou súčasťou sú aj také technológie, aké na pultoch obchodov za bežných okolností nenájdeme. Tieto zariadenia slúžia na vedecké účely, takže musia byť z pochopiteľných dôvodov výrazne pokročilejšie, ako tie, ktoré používame. Netýka sa to však len technických špecifikácií, o čom svedčí i súčasná snaha americkej vesmírnej agentúry NASA. Jej inžinieri a vedci pracujú na takej výbave, že zvládne vesmírne misie v extrémne horúcich prostrediach s extrémne vysokým tlakom.

Dôvod, prečo NASA na takom niečo pracuje, spočíva v snahe obnoviť skúmanie Venuše, kde vládnu naozaj nehostinné podmienky. Priemerná teplota na tejto záhadnej planéte dosahuje závratných 450 stupňov Celzia, čo stačilo na to, aby v roku 1983 zničila sovietsku výskumnú sondu bez živej posádky za zhruba nejaké dve hodiny od začatia mapovania pre našu civilizáciu neznámeho prostredia. A nielen tú. Všetko podobné misie boli od 80. rokov postavené, pretože nám ich aktuálny technologický pokrok neumožňoval uskutočniť. Spomínaná Venera-16 bola odvtedy posledným neúspešným pokusom.

NASA sa plánuje vrátiť na povrch Venuše okolo roku 2023 s pozemným roverom, do ktorého skryjú nadštadardne odolnú elektroniku. Áno, vieme o tom už dlhšie, no až doteraz sa poriadne nevedelo, ako to s ambicióznou misiou vyzerá. Vesmírna agentúra oznámila, že úspešne vytvorila a aj rovno otestovala nový procesor. Testy pochopiteľne prebiehali v simulovaných podmienkach, kde nechýbali vysoké teploty a ani vysoký tlak, ktorý je na povrchu Venuše až 92-násobne väčší ako u nás na Zemi. Hoci patrí medzi tie najťažšie, nejde o jedinú výzvu, ktorej čelia. Nadchádzajúce roky musia dotiahnuť do konca viacero ďalších podstatných detailov, aby expedícia opäť nevyšla nazmar.