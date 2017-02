Slovenský dizajnér Jozef Kabaň prekvapivo odchádza z postu šéfdizajnéra značky Škoda a putuje do BMW!

Zo zákulisia automobilky Škoda prichádza relatívne prekvapivá informácia. V čase, kedy sa naozaj veľká pozornosť sústredí na vskutku kontroverzný facelift vôbec najúspešnejšieho modelu, sa dozvedáme, že osoba, ktorá v podstate stojí za nečakanou zmenou Octavie, z radov mladoboleslavskej značky odchádza. Ako informuje totiž portál auto.cz, Jozef Kabaň opúšťa pozíciu šéfdizajnéra značky Škoda. Túto informáciu už oficiálne potvrdila aj samotná automobilka, ktorá zároveň dodáva vyjadrenie: "Jozef Kabaň v posledních letech rozvoje podniku výrazným způsobem ovlivnil design a emocionalitu značky. Design celé modelové palety byl přitom výrazně přepracován a dostal nový směr. Děkujeme Jozefu Kabaňovi za vykonanou práci a do budoucna mu přejeme vše nejlepší."

Zároveň sa pritom dozvedáme už aj to, kam veľmi úspešný a celosvetovo známy slovenský dizajnér mieri. Informáciu o jeho odchode dopĺňa skutočnosť, že približne v druhej polovici tohto roka Jozef Kabaň nastúpi do radov dizajnérskeho tímu značky BMW! Tam síce nebude (zatiaľ?) úplne najvyšším vedúcim dizajnu, nakoľko toto miesto zastáva Adrian van Hooydonk (hlava dizajnu pre celú skupinu BMW Group, teda aj MINI a Rolls-Royce), aj napriek tomu ale nahradí na poste šefdizajnéra Karima Habiba, ktorý BMW opustil začiatkom roka. Spolu s Kabaňom bude pracovať Domagoj Dukec, ktorý sa špecializuje na divízie BMW i a BMW M. Na záver dodajme, že Jozef Kabaň nastúpil do radov českej automobilky v roku 2008, dá sa teda povedať, že bol to do väčšinovej miery práve on, ktorý značne zatraktívnil portfólio značky, keďže sa podpísal pod dizajn, okrem iného, aj novej Fabie, Octavie, Superbu, Kodiaq a dokonca aj druhej generácie modelu Yeti. Ten však spoznáme až o niekoľko mesiacov.