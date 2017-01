Na púšti v Arizone sa objavila mohutná 3-kilometrová puklina široká aj cez 3 metre. Predpokladá sa, že jej rozmery ešte porastú

V katastrofických filmoch by si sa mohol stretnúť s tým, že z obyčajnej pukliny na zemskom povrchu spravia profesionálni geológovia začiatok konca našej civilizácie. Keby to tak robievali na základe puklín v americkej Arizonskej púšti, zrejme by sa nemali kedy zastaviť, pretože vyschnutá zem tam praská ako na bežiacom páse. Na druhej strane, tieto pukliny väčšinou nie sú obrovské a mohutné, čo neplatí o jednej z nich, ktorá začala vznikať ešte niekedy okolo roku 2014 a v posledných mesiacoch sa jej aktivita postupne zvyšovala. Miestni geológovia sa ju nedávno rozhodli preskúmať bližšie a zistiť, aká je vlastne dlhá, pretože ak sa postavíš na jej začiatok, nemáš šancu dovidieť na jej koniec.

Postupom rokov sa predĺžila až na súčasné tri kilometre a jej šírka v mnohých miestach dosahuje aj tri metre, takže ľudia stojaci pri nej vyzerajú na fotografiách ako trpaslíci. Odborníci vznik takýchto puklín pripisujú najmä používaniu podzemnej vody v poľnohospodárstve, keďže použitá voda zanecháva pod zemou obrovské priestory, v ktorých sa predtým nachádzala a keď jej odrazu niet, zem sa v týchto oblastiach začne prepadávať. Majestátna puklina by podľa zistení mohla dosahovať hĺbku cez 9 metrov a najfascinujúcejšie na jej existencii je to, že prázdne podzemné priestory sa môžu tiahnuť aj desiatky metrov ďaleko, čo už na zemskom povrchu nie je vidieť. Existuje preto potenciálne nebezpečenstvo, že sa jej okolie pri veľkej záťaži, napríklad od ťažkého auta, prepadne a s autom poputujú na dno pukliny aj ľudia.