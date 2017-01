Justin Bieber považuje The Weekndovu hudbu za slabú. Môže za to Selena?

Kanadský spevák Justin Bieber kedysi chodil so Selenou Gomez, no dnes už je to úplne inak a na jeho niekdajšej pozícii ho pravdepodobne vystriedal krajan The Weeknd. Odkedy svet obleteli fotografie, na ktorých majú k sebe blízko, diskutuje sa o tom, ako to medzi nimi naozaj je. Do tejto diskusie sa, samozrejme, zapojil aj Biebs tvrdiaci, že podľa neho Selena len využíva Abela na to, aby si získala popularitu. Ako tomu naozaj je, nevieme, avšak Justin opäť prilial trochu benzínu do ohňa, keď na adresu The Weeknda vyslovil zopár nie zrovna lichotivých slov.

V nočných hodinách zastavili autora skladby Love Yourself na ulici reportéri z TMZ, presne vediac, čo sa ho chcú opýtať. Padla otázka, či dokáže počúvať pieseň z Abelovej dielne, na čo Justin reagoval: "Hell no." V zápätí dodal ešte zopár jednoznačných slov: "That shit's wack." Kanaďania teda najlepšími priateľmi asi nebudú. Je viac než možné, že na JB-ho názore má istý podiel aj Selena, keďže dávnejšie by niečo podobné o Abelovi pravdepodobne nepovedal. Uvidíme, či sa ona alebo The Weeknd rozhodnú nejako odpovedať.