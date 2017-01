The Weeknd nezostal svojej povesti nič dlžný. Modelku Bellu Hadid vystriedala Selena Gomez

Aktuálna, bohužiaľ popová hviezda, má za sebou vydanie mimoriadne úspešného R&B/POP albumu Starboy s prvkami originálnej a nie zrovna všednej elektronickej hudby, ktorý považujeme za podstatne vydarenejšie dielo ako jeho predchádzajúci počin Beauty Behind The Madness a rešpektujeme, že sa interpret, ktorý bol ešte pred pár rokmi na malú chvíľu bezdomovcom, rozhodol vydobyť prvé miesta svetových hudobných rebríčkov, čo sa mu koniec koncov už podarilo. Keby sme si mali vybrať rádiovú hudbu na počúvanie, bol by to práve on.

Aj napriek nespočetným textom zachytávajúcim jeho prelietavosť, "temnú" minulosť a latentnú závislosť na sortimente lekární spolu s prostriedkom na čistenie nosohltanu, sa zdalo, že si po dlhom období našiel vážnejšiu známosť. Necelé dva roky sa mu podarilo viesť blízky vzťah so známou modelkou Victoria's Secret, Bellou Hadid, mladšou sestrou populárnej Gigi. Tá si však aj napriek okúzlujúcemu dospelému vzhľadu ešte stále nemôže v Amerike legálne kúpiť drink (20), hoci podľa všetkého bol dôvod rozpadu ich vzťahu náročné časové vyťaženie oboch partnerov. Ako môžeme vidieť na zábere z posledného ročníka parížskej Victoria's Secret, Abelovi jeho bývala, podstatne mladšia známosť, možno predsa len chýba, každopádne, žiadne drama show alebo tiež kopačka na prsa 10-centimetrovým opätkom sa nekonala a viac-menej pracovné stretnutie prebehlo hladko.

Na druhej strane tú máme Selenu Gomez, ktorá bude mať snáď na istú dobu pokoj so zdravotnými problémami v podobe systémového lupusu napádajúcemu imunitný systém organizmu. Po úspešnom absolvovaní chemoterapií spoznala záplatu na bolesť v podobe kanadského speváka. "Paparazzové stojí před domem" platilo aj v prípade ich spoločnej večere a zo snímky, na ktorej sa Selena pozerá s úsmevom priamo do objektívu, súdime, že ich spoločná medializácia hneď v začiatkoch jej len strpčila uvoľnený večer. Naopak, The Weeknd je viac než nadšený a po príchode k nej domov na prahu dverí určite zistil, že si vlastne zabudol v aute papuče, a tak po ne zbehne a hneď sa vráti. Ďalšie zábery nájdete tu.