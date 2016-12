Najlepšie punchlines na scéne: Výber najúdernejších Otisových riadkov z albumu SILA

Snáď ste si už za posledný rok zvykli, že sme výrazne pridali aj v počte väčších článkov o slovenskom rape. Našu milovanú scénu pravidelne mapujeme na základe všetkých možných kritérií, avšak tentokrát pôjde o malý návrat k o niečo staršiemu seriálu. Ten nesie názov Najlepšie punchlines na scéne a zatiaľ uzreli svetlo sveta dva kúsky, pričom ten debutový bol zameraný na Otecka a jeho pokračovania na Tona S.. Dnes by sme radi túto obľúbenú sériu oživili v podobnom formáte, no tentorkát pôjde o úderné, originálne a vtipné riadky z jedného počinu a opäť od Otisa, ktorý nám tak zase raz dokázal, že v tejto disciplíne snáď ani nemá na Slovensku konkurenta.

Ako ste si mali možnosť prečítať v nadpise, podrobnejšie sa pozrieme na album SILA a konkrétne na slohy od Otecka, ktoré na mnohých skladbách vyčnievali, aj keď týmto samozrejme nezatracujeme ani Ciga a Speezyho, keďže samozrejme aj vďaka ním sa tento projekt umiestnil na štvrtom, resp. treťom mieste vrámci slovenských počinov v našom rebríčku. Ako by však povedal klasik, nikdy sa nezavďačíš všetkým a chalani sa na nás kvôli rebríčku hnevajú, čo dali najavo na sociálnych sieťach. Nevadí, poďme ale konečne k tomu, prečo sme sa tu dnes vlastne zišli. Postupne prejdeme zopár skladieb z albumu a vypichneme desiatku najzásadnejších Otisovych punchlines, ktoré si určite zaslúžia pozornosť. Otecko začal už na svojom minuloročnom sóle experimentovať so spevom a my môžeme s pokojným svedomím konštatovať, že na to ide veľmi dobre a kombinácia jeho tradičných flowov s tými spevavnými vyznieva vždy veľmi prirodzene.

Táto skladba je nepochybne definícou slova banger, teda minimálne na slovenské pomery. Abe však doručil svetovú produkciu, aj vďaka ktorej nemáme problém Počítaj s nami rotovať dennodenne už od vydania videoklipu. Otecko sa na nej blysol hneď dvomi slohami, pričom tá prvá je viac rapová a druhá zas pre neho typicky spevavá. Prirovnanie, že je jednašestka neodvolateľná ako títo dvaja spomenutí páni ti snáď vysvetľovať nemusíme. Jednašestka, tá je pevná ako skaly, neodvolateľná ako Fico, ako Kali.

Aj keď má Nebojím sa nikoho až šesť minút, dá sa povedať, že sa ani nemáme kedy nudiť, keďže všetci piati interpreti podali možno až prekvapivo veľmi dobrý a vyrovnaný výkon. Opäť musíme pochváliť aj autora hudobnej produkcie, ktorým je tentokrát dvorný člen H16 - Grimaso. No a skutočnosť, že sme z Brančiho slohy vybrali až štyri highlighty snáď hovorí za všetko.

Stále hrám, lebo ja som hráč, bol som na dne, jak potápač...

Stevie Wonder, né, ja ťa nevidím...

Ja som inde jak ty, ja som tatko, mohol by som mať sex s tvojou matkou...

Bráško ja hrával som po všetkých kluboch, kým ty si sa hrával len s kok*tom...

A do tretice obrovský banger Jetpack, ktorý bude bez pochýb výborne fungovať aj naživo. Do ďalšej Abeho pecky sa nenechal zahanbiť žiadny zo štvorcie raperov, avšak Otis opäť vytiahol riadky, ktorými dokázal, že v punchlinovej disciplníne nemá konkurenta. Na prvý pohľad možno jednoduché vety, pri ktorých sme sa však pobavili viac, ako pri niektorých kompletných tohtoročných albumoch. Ja tých chlapcov schovám do vačku jak zapaľovač... Dajte mi pokoj, jak keď prídem v Čechách na hotel...

Jediným problémom skladby Noví Rapperi je skutočnosť, že sa k nej na albume musíme prepracovať cez Cigovu skladbu MKZ a Speezyho motivačné reči, ktoré by mohol radšej vymeniť za rap a vyjadriť sa napríklad aj na rovnakú tému. Otis však povedal v dvoch minútach presne to, čo si myslí väčšina raperov začínajúcich pred viac ako desiatimi rokmi. A mimochodom, opäť výborná produkcia od Grimasa!

Show za benzín, občas za nejaké fľašky, DJ musel vedieť hrať a nosiť ťažké tašky...

Dali je viacmenej oddychovka, ktorá však nesie prvky skladby s potenciálom fungovať na koncertoch. Necháme sa prekvapiť. Možno trochu nudný refrén zachraňujú slohy a obzvlášť pasáže od Otecka, ktorý je opäť vtipný a autentický. Toto je zároveň ďalšia skladba, na ktorej sa hudobne podieľal Abe, a tak by sa mal možno Otis zamerať na budúce spolupráce práve s ním. Pozri sa na nás, veď my sme to dali, spolu dlho jak manželské páry... Stojíme na pumpe, žereme hotdogy, pijeme pivo. Horčica na novom tričku, za ktoré som zaj*bal kilo...

Ďakujeme za pozornosť, to je skoro všetko! Pre tých, ktorí sa ešte pýtajú, prečo sme si z albumu vybrali práve Otecka veľmi radi pripomenieme, že sme jednoznačne názoru, že by si zaslúžil viac pozornosti rapového publika na Slovensku a v Česku. Poslucháčom by však nemali ujsť ani jeho slohy na skladbách Ľuďom stále, Pusy či Sofistikovaný, ktoré si vlastne bez Brančiho ani nevieme predstaviť. Zároveň veríme, že by sme sa v roku 2017 mohli dočkať ďalšieho sóla, to je už však na samotnom autorovi. Dovidenia!