Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je PR správa spoločnosti Union.
dnes 9. februára 2026 o 13:18
Čas čítania 1:13
Sponzorovaný obsah

Kúpele ostávajú pre Slovákov dôležitou súčasťou liečby. Najčastejšie riešia pohybový aparát a dýchacie cesty

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Kúpeľná liečba má na Slovensku dlhodobú tradíciu a pre mnohých pacientov zostáva jednou z možností, ako riešiť chronické zdravotné ťažkosti či zotavovanie po úrazoch.

Dáta Union zdravotnej poisťovne ukazujú, že záujem o kúpeľnú liečbu medzi poistencami pretrváva aj v roku 2025, pričom pacienti sa najčastejšie vracajú do známych kúpeľných lokalít.

Adobe Stock
Zdroj: Adobe Stock

Z údajov poisťovne vyplýva, že o kúpeľnú liečbu ročne požiada približne 4 400 poistencov. Tento počet sa v posledných rokoch výraznejšie nemení – v roku 2024 evidovala Union zdravotná poisťovňa 4 405 žiadostí o kúpeľnú liečbu, v roku 2025 to bolo 4 390 žiadostí.

Väčšina poistencov pritom žiada o kúpeľnú liečbu v kategórii A, teda o plne hradený kúpeľný pobyt z verejného zdravotného poistenia. V roku 2024 išlo o viac než 3 200 klientov, v roku 2025 o takmer 3 200 poistencov. Zvyšná časť žiadostí smeruje do kategórie B, pri ktorej si pacient hradí ubytovanie a stravu, zatiaľ čo zdravotná poisťovňa prepláca samotnú liečbu. V oboch sledovaných rokoch išlo približne o 1 200 poistencov.

 

„Tieto čísla dlhodobo potvrdzujú, že kúpeľná liečba má medzi našimi poistencami stabilné miesto, najmä pri chronických ochoreniach pohybového aparátu, dýchacích ciest či pri dlhodobej rekonvalescencii,“ hovorí revízna lekárka Union zdravotnej poisťovne Ingrid Dúbravová. 

Záujem o kúpeľnú liečbu sa koncentruje najmä do tradičných kúpeľných lokalít. Najviac poistencov Unionu absolvuje liečbu v Bardejovských kúpeľoch, Slovenských liečebných kúpeľoch Piešťany, Trenčianskych Tepliciach, Bojniciach a v Kúpeľoch Lúčky. Tieto zariadenia dlhodobo patria medzi najvyhľadávanejšie najmä pre pacientov s artrózami, ochoreniami chrbtice, chronickými chorobami dýchacích ciest či kožnými ochoreniami.

Podľa Unionu sa popri liečbe hradenej z verejného zdravotného poistenia čoraz viac poistencov zaujíma aj o možnosti samoplatcovských pobytov. Poisťovňa preto svojim klientom ponúka zľavy a výhodnejšie podmienky vo viacerých kúpeľoch na Slovensku aj v zahraničí, ktoré môžu využiť aj v prípade, že nespĺňajú indikačné kritériá na plne hradený pobyt.

 

„Pre časť poistencov sú kúpele spôsobom liečby, pre iných formou prevencie alebo regenerácie. Aj preto vnímame zvýhodnené podmienky ako doplnok k systému, ktorý má ľuďom uľahčiť starostlivosť o zdravie v rôznych fázach života,“ dodáva Dupaľová Ksenzsighová.

Odporúčané
Žiadna káva a prísny režim. Svarinská, Vačková a Fajnor opísali, ako vyzerajú populárne ajurvédske pobyty Žiadna káva a prísny režim. Svarinská, Vačková a Fajnor opísali, ako vyzerajú populárne ajurvédske pobyty 6. februára 2026 o 7:30
Odporúčané
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo 8. februára 2026 o 8:20
Odporúčané
Medzi psami sa šíri nebezpečná nákaza. Veterinári upozorňujú na riziká Medzi psami sa šíri nebezpečná nákaza. Veterinári upozorňujú na riziká 4. februára 2026 o 8:44
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
ZDRAVIE
Odporúčame
Jozef a Majka svojpomocne premenili holobyt na dizajnové bývanie. Umývadlo za 1500 eur si vyrobili sami
refresher+
Jozef a Majka svojpomocne premenili holobyt na dizajnové bývanie. Umývadlo za 1500 eur si vyrobili sami
dnes o 12:35
1
Dnes slávnostne odštartovala výstavba Istropolisu. Sleduj, ako to tu bude vyzerať
Sponzorovaný obsah
Dnes slávnostne odštartovala výstavba Istropolisu. Sleduj, ako to tu bude vyzerať
28. 1. 2026 16:15
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
refresher+
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
včera o 08:20
Make-up artistka Olha: Zuzka Plačková mi zmenila celý život
refresher+
Make-up artistka Olha: Zuzka Plačková mi zmenila celý život
včera o 09:00
„Vzrušuje ma zadok partnerky, je to najviac spicy časť jej tela.“ Slováci sa s nami podelili o svoje skúsenosti s rimmingom
refresher+
„Vzrušuje ma zadok partnerky, je to najviac spicy časť jej tela.“ Slováci sa s nami podelili o svoje skúsenosti s rimmingom
včera o 18:00
Slováci vracajú viac fliaš a plechoviek než väčšina Európy. Aj v roku 2025 sme prekonali 90 % návratnosť
Sponzorovaný obsah
Slováci vracajú viac fliaš a plechoviek než väčšina Európy. Aj v roku 2025 sme prekonali 90 % návratnosť
4. 2. 2026 14:00
Storky
Fero Mikloško dobyl talianske mesto módy. Debutoval prehliadkou v Miláne
Poznáme zvyšných účastníkov Survivoru. O výhru zabojuje herec aj modelka
Marko Damian prichádza s albumom Darko. Vyjde už tento piatok
V Bratislave otvorili štúdio, kde na telo pozerajú komplexne. Pilates tu prirodz...
WEN a Porsche Boy v Bratislave pokrstili svoj album ESS2. Pozri sa, ako to tam v...
ZOH 2026: Pozri si top momenty z otváracieho ceremoniálu
HBO pripravuje adaptáciu hier Baldur's Gate. Seriál bude pokračovaním príbe...
Zuzana Plačková sa stala dvojnásobnou mamou. Na svet privítala dcéru Ayanu
Pekáreň Kruh otvorila tretiu prevádzku. Boli sme ochutnať ich nové produkty
Sara Rikas prvýkrát vystúpi v Bratislave. Lístky na koncert si kúpiš o pár dní
Zayn odhaľuje svoj piaty sólový album „Konnakol“. Už zajtra vyjde nový track
V Bratislave dnes otvorili nové bistro SÁNG. Stavia na all day breakfast koncept...
Mikloško odhalil zvodnú víziu ženskosti v novej kolekcii: „Nebude pre každého“
Sziget odhaľuje druhú vlnu mien: Na festival mieria veľké hviezdy aj klubová špi...
Takto vyzerá vila novej série šou Ruža pre nevestu. Pozri sa na prvé zábery
Oktagon láka na nezvyčajný súboj. Odhalil veľký zápas so špeciálnymi pravidlami ...
Poznáme prvých účastníkov Survivoru. Patrí medzi nich aj výherca Love Islandu
Poznáme dátum premiéry nového Rýchlo a zbesilo. Kedy dorazí Forever Fast do kín?
Poznáme obsadenie štvrtej série The White Lotus. Tešiť sa môžeš na obľúbenkyňu T...
Markíza odhalila posledné mená. Poznáme účinkujúcich novej série Let’s Dance
Lifestyle news
Fero Mikloško dobyl talianske mesto módy. Prehliadku v Miláne si nenechal ujsť ani Peter Sagan či Juraj Slafkovský
pred hodinou
Simpsonovci vraj opäť predpovedali budúcnosť. Tentoraz ide o Epsteinov ostrov
pred 2 hodinami
Astronauti si budú môcť brať telefóny na vesmírne misie. NASA prichádza s nečakanou zmenou
pred 2 hodinami
Poznáme zvyšných účastníkov Survivoru. O výhru zabojuje herec aj modelka
pred 3 hodinami
VIDEO: Na Netflix mieri pokračovanie Vtedy v Hollywoode. Tarantino ho ale režírovať nebude
dnes o 13:37
Marko Damian prichádza s novým albumom Darko. Vyjde už tento piatok
dnes o 11:58
Olympijské medaily čelia kritike. Víťazom sa rozpadajú, hoci sú najdrahšie v histórii
dnes o 11:13
VIDEO: Vyšiel trailer na nový príbeh zo sveta Star Wars. Mandalorian a Grogu opäť putujú galaxiou po páde Impéria
dnes o 10:37
Kultúrny odkaz Bad Bunnyho, svadba na pódiu či urýchlená hymna: 10 momentov zo Super Bowlu, ktoré valcujú siete
dnes o 09:32
Toto je rebríček najhorších slovenských jedál. Väčšina Slovákov určite nebude súhlasiť
včera o 18:14
Spravodajstvo
Slovensko Zahraničie Polícia SR Ekonomika
Viac
Pomoc pre jednorodičov od ministerstva práce: Ako sa prihlásiť do nového programu?
pred 34 minútami
Lekári v Rakúsku pacientke chybne diagnostikovali rakovinu. Odstránili jej časť z pľúc
pred hodinou
Maroš Žilinka sa obracia na Ústavný súd SR. Zákon o transformácii úradu pre oznamovateľov je podľa neho protiústavný
pred 2 hodinami

Viac z Zdravie

Všetko
Chalani vo fitku mi hovorili, že majú väčšie prsia ako ja: Prečo sa známe Slovenky rozhodli pre zväčšenie pŕs?
refresher+
Chalani vo fitku mi hovorili, že majú väčšie prsia ako ja: Prečo sa známe Slovenky rozhodli pre zväčšenie pŕs?
30. 1. 2026 12:30
Dia mala chronickú boreliózu: Našetrené peniaze na byt som dala na liečbu v Nemecku, na Slovensku ma posielali na psychiatriu
refresher+
Dia mala chronickú boreliózu: Našetrené peniaze na byt som dala na liečbu v Nemecku, na Slovensku ma posielali na psychiatriu
2. 2. 2026 18:30
Žiadna káva a prísny režim. Svarinská, Vačková a Fajnor opísali, ako vyzerajú populárne ajurvédske pobyty
refresher+
Žiadna káva a prísny režim. Svarinská, Vačková a Fajnor opísali, ako vyzerajú populárne ajurvédske pobyty
pred 3 dňami
Prečo sú zubári takí drahí? Skúsenej odborníčky sme sa opýtali aj nevhodné otázky
refresher+
Prečo sú zubári takí drahí? Skúsenej odborníčky sme sa opýtali aj nevhodné otázky
4. 2. 2026 18:15
Injekcie proti starnutiu si pichajú Joe Rogan i Jennifer Aniston. Predávajú ich už aj na Slovensku
refresher+
Injekcie proti starnutiu si pichajú Joe Rogan i Jennifer Aniston. Predávajú ich už aj na Slovensku
29. 1. 2026 19:00
Medzi psami sa šíri nebezpečná nákaza. Veterinári upozorňujú na riziká
Medzi psami sa šíri nebezpečná nákaza. Veterinári upozorňujú na riziká
4. 2. 2026 8:44
Viac z Vzdelanie & Kariéra Všetko
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
refresher+
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
včera o 08:20
Manželia zo Slovenska prerobili chatu pri Bratislave: Bez 20 % finančnej rezervy by sme sa do toho nepustili
29. 1. 2026 10:00
Michaela kúpila s rodinou starý 3-izbový byt. Nie je to projekt na predaj, ani zámerná investícia
19. 1. 2026 17:00
1
Viac z Hudba Všetko
Ako veľmi je kráľovská rodina namočená v Epstein files? Od návštev v paláci až po finančnú podporu
Ako veľmi je kráľovská rodina namočená v Epstein files? Od návštev v paláci až po finančnú podporu
5. 2. 2026 18:00
VIDEO: Príbeh Michaela Jacksona ožíva vďaka novému biopicu. Zosnulého kráľa popu stvárni jeho synovec
3. 2. 2026 12:53
Poznáme víťazov Grammy 2026: Večer ovládli Bad Bunny, Lady Gaga aj Kendrick Lamar
2. 2. 2026 6:53
Viac z Filmy a seriály Všetko
VIDEO: Na Netflix mieri pokračovanie Vtedy v Hollywoode. Tarantino ho ale režírovať nebude
VIDEO: Na Netflix mieri pokračovanie Vtedy v Hollywoode. Tarantino ho ale režírovať nebude
dnes o 13:37
RECENZIA: Marty Supreme – Najlepší film roka dorazil už vo februári?
pred 2 dňami
Peaky Blinders a 9 ďalších lákavých filmov na Netflixe, ktoré v roku 2026 musíš vidieť
včera o 11:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Fero Mikloško dobyl talianske mesto módy. Prehliadku v Miláne si nenechal ujsť ani Peter Sagan či Juraj Slafkovský
Móda
pred hodinou
Fero Mikloško dobyl talianske mesto módy. Prehliadku v Miláne si nenechal ujsť ani Peter Sagan či Juraj Slafkovský
pred hodinou
Slovenský návrhár Fero Mikloško po prvý raz predstavil svoju kolekciu MIKLOSKO SOIRÉE priamo v centre Milána.
Poznáme zvyšných účastníkov Survivoru. O výhru zabojuje herec aj modelka
Poznáme zvyšných účastníkov Survivoru. O výhru zabojuje herec aj modelka
pred 3 hodinami
Futuristický model Willyho Chavarriu pre Adidas či valentínske Air Jordan 4 a Asics. Tieto tenisky musíš vidieť
V spolupráci
Futuristický model Willyho Chavarriu pre Adidas či valentínske Air Jordan 4 a Asics. Tieto tenisky musíš vidieť
dnes o 14:00
Kúpele ostávajú pre Slovákov dôležitou súčasťou liečby. Najčastejšie riešia pohybový aparát a dýchacie cesty
PR správa
Kúpele ostávajú pre Slovákov dôležitou súčasťou liečby. Najčastejšie riešia pohybový aparát a dýchacie cesty
dnes o 13:18
Jozef a Majka svojpomocne premenili holobyt na dizajnové bývanie. Umývadlo za 1500 eur si vyrobili sami
refresher+
Jozef a Majka svojpomocne premenili holobyt na dizajnové bývanie. Umývadlo za 1500 eur si vyrobili sami
dnes o 12:35
1
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
refresher+
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
včera o 08:20
Toto je rebríček najhorších slovenských jedál. Väčšina Slovákov určite nebude súhlasiť
Toto je rebríček najhorších slovenských jedál. Väčšina Slovákov určite nebude súhlasiť
včera o 18:14
Jozef a Majka svojpomocne premenili holobyt na dizajnové bývanie. Umývadlo za 1500 eur si vyrobili sami
refresher+
Jozef a Majka svojpomocne premenili holobyt na dizajnové bývanie. Umývadlo za 1500 eur si vyrobili sami
dnes o 12:35
1
Kto vyhrá Let’s Dance 2026? Bookmakeri zverejnili odhady, toto sú najväčší favoriti
Kto vyhrá Let’s Dance 2026? Bookmakeri zverejnili odhady, toto sú najväčší favoriti
včera o 16:45
Olympijské medaily čelia kritike. Víťazom sa rozpadajú, hoci sú najdrahšie v histórii
Olympijské medaily čelia kritike. Víťazom sa rozpadajú, hoci sú najdrahšie v histórii
dnes o 11:13
Dia mala chronickú boreliózu: Našetrené peniaze na byt som dala na liečbu v Nemecku, na Slovensku ma posielali na psychiatriu
refresher+
Dia mala chronickú boreliózu: Našetrené peniaze na byt som dala na liečbu v Nemecku, na Slovensku ma posielali na psychiatriu
2. 2. 2026 18:30
23-ročný Miloš z Humenného začal investovať so 400 eurami, ktoré mal na stužkovú: Rodina si najskôr myslela, že mi preplo.
refresher+
23-ročný Miloš z Humenného začal investovať so 400 eurami, ktoré mal na stužkovú: Rodina si najskôr myslela, že mi preplo.
3. 2. 2026 17:00
Medzi psami sa šíri nebezpečná nákaza. Veterinári upozorňujú na riziká
Medzi psami sa šíri nebezpečná nákaza. Veterinári upozorňujú na riziká
4. 2. 2026 8:44
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
refresher+
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
1. 2. 2026 17:00
1
Denimové trendy, ktoré v roku 2026 uvidíš všade. Priprav sa na klasiku vo fresh podaní
Denimové trendy, ktoré v roku 2026 uvidíš všade. Priprav sa na klasiku vo fresh podaní
4. 2. 2026 13:00
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
26. 1. 2026 13:17
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
refresher+
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
1. 2. 2026 17:00
1
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. 1. 2026 10:00
1
Domov
Zdieľať
Diskusia