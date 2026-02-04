Po tom, čo sa prvou víťazkou šou stala Pavlínka, ktorú si vybral Martin, spoznal Bachelor Česko aj druhú vyvolenú.
Druhá séria šou Bachelor Česko dospela do finále, v ktorom o srdce sympatického Míru bojovali už len dve ženy – Stella a Sarah. Včerajší večer tak priniesol rozhodnutie, ktoré symbolicky uzavrelo celú sériu. Ešte pred samotným verdiktom však finalistky čakala dôležitá skúška v podobe stretnutia s Mírovými rodičmi.
Do programu sa na chvíľu vrátil aj prvý český Bachelor Martin spolu s Pavlínkou. Sarah bola počas stretnutí viditeľne nervózna, zatiaľ čo Stella pôsobila pokojnejšie a vyrovnanejšie. Jeden z najsilnejších momentov prišiel vtedy, keď Sarah Mírovmu otcovi úprimne priznala, že sa do jeho syna zamilovala.
Míra na záver prezradil divákom, že ho čaká najťažšie rozhodnutie v živote, pričom musel zohľadniť aj svoju dcéru. Keď však prišiel moment pravdy, bolo zrejmé, že má jasno.
V emotívnom monológu vysvetlil Stelle, prečo práve ona nie je tou pravou, a následne sa vyznal zo svojich citov k Sarah. Svoje slová zakončil vetou: „Ľúbim ťa.“ Potom jej ponúkol prsteň, ktorý Sarah s dojatím prijala.