Peptidové injekcie v USA zažívajú nevídaný boom, napriek tomu, že predajcovia ich účinky zatiaľ nedokážu spoľahlivo preukázať.
Užíva ich podcaster Joe Rogan či herečka Jennifer Aniston. Na svojich sociálnych sieťach ich propagujú stovky skin influencerov, biohackerov a iných wellness nadšencov. Tí doteraz ako zlatý štandard na spomalenie starnutia obhajovali cvičenie, otužovanie, zdravú stravu, kvalitný spánok a možno ešte nejaké vitamíny. Honba za večnou mladosťou má však nový svätý grál – peptidové injekcie.
V USA zažívajú nevídaný boom, napriek tomu, že Úrad na reguláciu liekov a potravín ich na takéto užívanie neschválil. Američania sa do objavovania týchto látok pustili po úspechu GLP-1, peptidu, ktorý tvorí základ injekcií a liekov na chudnutie ako Ozempic či Wegovy.
Zisťovala som, aké riziká hrozia užívateľom peptidových injekcií, koľko sú za ne ochotní zaplatiť, ale aj to, ako sa obdobným produktom na zlepšenie výkonu a potlačenie starnutia darí na slovenskom trhu.
V Refresheri sa pravidelne venujeme témam fyzického aj duševného zdravia. Naposledy sme písali o tabletkách na chudnutie, rovnako účinných ako neslávne známy Ozempic. Ak sa ti naša práca páči, podpor nás aj ty vstupom do klubu Refresher+.
- Ktorí známi americkí influenceri propagujú na svojom Instagrame peptidy.
- O pofidérnom prípravku na regeneráciu Wolverine stack, pri ktorého názve sa predajcovia inšpirovali postavou z Marveloviek.
- Či existujú štúdie, ktoré spoľahlivo preukazujú vplyv peptidových injekcií na spomalenie starnutia.
- Z ktorej krajiny pochádza väčšina peptidových výrobkov a v akých cenách ich predávajú.
- Ako sa darí „peptidovému trhu“ na Slovensku.
Bez peptidov to nepôjde
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ktorí známi americkí influenceri propagujú na svojom Instagrame peptidy.
- O pofidérnom prípravku na regeneráciu Wolverine stack, pri ktorého názve sa predajcovia inšpirovali postavou z Marveloviek.
- Či existujú štúdie, ktoré spoľahlivo preukazujú vplyv peptidových injekcií na spomalenie starnutia.
- Z ktorej krajiny pochádza väčšina peptidových výrobkov a v akých cenách ich predávajú.
- Ako sa darí „peptidovému trhu“ na Slovensku.