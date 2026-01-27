Robbie Williams sa stal najúspešnejším britským interpretom. Predbehol dokonca aj Beatles

Uplynulý víkend sa zapísal do dejín britskej populárnej hudby. Robbie Williams sa stal najúspešnejším interpretom v histórii UK Official Albums Chart, keď svojim novým albumom Britpop debutoval na prvé miesto hitparády.
Album Britpop sa stal Williamsovým 16. kúskom, ktorý sa vyšplhal na vrchol oficiálnej britskej predajnej hitparády. The Beatles doteraz držali rekord s 15 albumami na prvom mieste, takže sa po Robbieho najnovšom vydaní posúvajú na druhú priečku v historickom rebríčku. Rekord oznámil web Official Charts, spoločnosť, ktorá spravuje britské hudobné rebríčky.
Robbie Williams patrí medzi najvýraznejšie postavy britského popu posledných troch dekád. Na sólovú dráhu sa vydal v roku 1997 po odchode z kapely Take That a odvtedy vydal množstvo komerčne aj kriticky úspešných albumov.
Väčšina z nich sa v Británii dostala rovno na prvé miesto, čo len podčiarkuje jeho mimoriadne stabilnú pozíciu na britskej aj celosvetovej scéne.
„Z mnohých dôvodov a mnohými spôsobmi ste mi dali život a zároveň mi ho aj zachránili,“ odkázal Robbie Williams fanúšikom. „Som vám za to naozaj vďačný,“ uviedol. Človek by mohol ale argumentovať, že Williamsov debutový sólový album vyšiel už v roku 1997 a The Beatles získali 15 albumov na prvé miesto hitparády za len desaťročnú kariéru. Nič sa však nemení na tom, že Robbie Williams jednoznačne patrí k najvplyvnejším menám súčasnej svetovej hudby.