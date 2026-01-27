Odborníci upozorňujú, že dáta z aplikácií o spánku majú svoje limity a mnohí ľudia ich interpretujú nesprávne.
Ľudia sa čoraz viac zaujímajú o zdravý životný štýl. Ten však nezávisí len od pohybu a zdravej stravy – množstvo odborníkov dnes hovorí aj o zásadnej dôležitosti spánku. V dobe digitálnych technológií nám smart zariadenia okrem krokov a športových aktivít dokážu zmerať aj kvalitu spánku. Otázka však znie: sú to dáta, na ktoré sa môžeme naozaj spoľahnúť?
Keďže zariadenia ako smart hodinky či prstene získavajú na popularite, odborníci upozorňujú, že je dôležité pochopiť, čo nám tieto technológie vedia – a naopak nevedia – povedať. Sú veľmi dobré na sledovanie dlhodobých trendov, no nemožno ich brať ako definitívnu diagnostiku kvality spánku.
Pomôcť však vedia. Napríklad, ako píše portál AP News, môžu odhaliť zlozvyky, ako je alkohol či neskoré jedenie, ktoré môžu zhoršovať kvalitu oddychu. Problém nastáva vtedy, keď sa sledovanie dát zmení na posadnutosť a vyvoláva úzkosť – jav, ktorý odborníci nazývajú „orthosomnia“.
Čísla nie sú všetko
Neurologička Chantale Branson upozorňuje, že ľudia často robia chybu, keď sa príliš fixujú na konkrétne „sleep score“ z jednej noci. Oveľa dôležitejšie než čísla je zamerať sa na spánkovú hygienu – pravidelný režim, menej obrazoviek pred spaním a príjemné prostredie na spánok.