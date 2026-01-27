Hlavné témy
dnes 27. januára 2026 o 15:06
Čas čítania 0:42
Marcela Laura Mrvová

Rihanna sa pochválila úspechom svojho partnera A$AP Rockyho: „Otecko môjho bábätka má album na prvej priečke!“

Rihanna sa pochválila úspechom svojho partnera A$AP Rockyho: „Otecko môjho bábätka má album na prvej priečke!“
Zdroj: Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images
Speváčka Rihanna sa verejne pochválila úspechom svojho partnera A$AP Rockyho, ktorého nový album Don’t Be Dumb chvíľu po vydaní sa dostal na prvé miesto rebríčka Billboard 200. Známy pár tak opäť potvrdil, že si navzájom stojí po boku nielen v súkromí.

Známa speváčka Rihanna sa vyjadrila k úspechu albumu svojho partnera. Na platforme X uverejnila príspevok, v ktorom napísala: „Len som tu, aby som vám oznámila, že otecko môjho bábätka získal ALBUM ČÍSLO 1!!! Áááááááá ha!!!,“ napísala Rihanna.

Rockyho album Don’t Be Dumb, ktorý vyšiel 16. januára, debutoval na prvom mieste rebríčka Billboard 200 a zaznamenal viac ako 78 miliónov prehratí. Raper z New Yorku tak zaznamenal najlepší streamingový týždeň v jeho kariére.

Toto je tretí album A$AP Rockyho, ktorý sa umiestnil na vrchole tohto prestížneho rebríčka. Predtým to dokázal s dvoma nahrávkami At. Long. Last. ASAPP (2015) a Long. Live. ASAP (2013).

Rihanna a Rocky sú dlhodobo považovaní za jeden z najznámejších a najsledovanejších párov Hollywoodu. Spolu vychovávajú tri deti a opakovane dokazujú, že si navzájom stoja po boku aj v kariérnych úspechoch. Spolu sa navzájom pravidelne verejne podporujú, či už prostredníctvom sociálnych sietí alebo účasťou na významných podujatiach.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
