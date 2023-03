VIDEO: Rihanna ovládla Oscary 2023, predviedla emotívne vystúpenie a neskutočné outfity

Napriek tomu, že nomináciu za najlepšiu pôvodnú pieseň nepremenila, Rihanna sa stala kráľovnou večera. Pozri sa, ako to rozbalila na pódiu aj na červenom koberci. ‎️‍🔥

Rihanne ide v poslednej dobe karta. Potom, ako nedávno ovládla polčas na Super Bowl sa jej podarilo zmocniť aj odovzdávania Oscarov. Speváčka hviezdila na červenom koberci, na pódiu ale aj po boku A$AP Rockyho. Hrdý "baby daddy", ktorému by podľa Page Six rozhodne mala patriť cena za frajera roka (a my súhlasime), nechýbal ani v hľadisku.

V článku ti prinášame tie najväčšie momenty, o ktoré sa včera v Los Angeles postarala Rihanna, no nezabudni aj na galériu, kde nájdeš ostatné róby červeného koberca, z ktorých šalieme. Poďme teda na to!

Na červenom koberci Oscarov predviedla Rihanna koženú róbu od značky Alaïa. Vďaka džersejovému bodyčku vyniklo aj jej bruško. Zdroj: Getty Images/Mike Coppola

Kráska z Barbadosu, ktorá očakáva svojho druhého potomka sa najskôr ukázala na červenom koberci (alebo teda skôr šampanskom koberci) s najväčším pôvabom a v sexi hnedej róbe na mieru od značky Alaïa. Kožený model s odvážnym topom a zvodnými rozparkami na sukni, dopĺňalo rovnako hnedé džersejový body, vďaka ktorému vyniklo aj tehotenské bruško.

Dokonalý look, ku ktorému zladila vysoký drdol, výrazné náušnice a podpätky Giuseppe Zanotti, nz nej urobil hotovú „hot mamu.“ Paparazzi ale ani ostatní prítomní z nej nemohli odtrhnúť zrak.

Svoju účasť a vystúpenie na Oscaroch potvrdila na svojom Instagrame ešte 5. marca. Pod fotku jej plačúceho syna totiž napísala: „Môj syn, keď zistil, že na Oscarov ide jeho súrodenec a nie on.“ Fotka si vyslúžila takmer 8 miliónov lajkov.

Rihannin hviezdny moment, počas ktorého na červenom koberci Oscarov vyzerala ako femme fatale, vystriedala obrovská nálož emócií. Na pódiu v Dolby Theatre totiž poriadne precítila svoj najnovší hit Lift Me Up z filmu Čierny Panter: Navždy Wakanda, za ktorý si vyslúžila aj oscarovú nomináciu v kategórii najlepšia pôvodná pieseň.

Rihanna nepredviedla počas Oscarov len dokonalé vystúpenie ale aj skvelé outfity. O outfit, ktorý mala na stagi v Dolby Theatre sa postaral samotný John Galliano. Zdroj: Getty Images/Kevin Winter

Okrem úsmevu a podpory od A$APA Rockyho, ktorý na jej počesť pozdvihol pohár so šampanským, si Rihanna vyslúžila aj standing ovation. Zaslúžene! Okrem toho, že z jej výkonu sme mali zimomriavky treba vyzdvihnúť aj jej dokonalý čierno-strieborný outfit od Maison Margiela Artisanal, ktorý pre Riri navrhol samotný John Galliano.

Po vystúpení si Rihanna konečne vydýchla a do javiska sa pridala k A$APOVI, aby si spolu vychutnali zvyšok Oscarov.

K raperovi, ktorý mal na sebe elegantný bielo-čierny smoking, zladila Rihanna tretí, no o nič menej nádherný outfit zložený z elegantného no odvážneho zeleného topu, štóly, hodvábnej sukne a kožených rukavičiek Bottega Veneta.

Vrchná časť outfitu nechala vyniknúť Rihannin dekolt no znovu aj bruško. V neposlednom rade, tvár jej okrem jemného make-upu krášlil aj úsmev od ucha k uchu. Vidieť, že speváčka žiari a my ako verní fanúšikovia sa tešíme na ďalšie podobné momenty. Na záver už len toľko, že v galérii nižšie si môžeš vychutnať aj ostatné Oscarové róby.

